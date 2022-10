Jagd-Saison Nach Rekord-Abschussjahr: Die Wildschweine verstecken sich im Baselbieter Wald Die Jagd verläuft harzig, weil die Tiere sich dieses Jahr verzogen haben. Dennoch sind die Jäger nicht besorgt. Mit neu auch im Wald einsetzbaren Nachtzielgeräten dürfte die Population im Winter besser regulierbar sein. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Die Wildschweine müssen derzeit kaum aus dem Dickicht hervorkommen. Im Unterholz finden sie genügend Nahrung. Imago Stock

Im Vergleich zum vergangenen Jahr konnten die Jäger bisher deutlich weniger Wildschweine schiessen. Allerdings steht die Hauptsaison erst bevor – das Jagdjahr endet Ende März. Und doch: Die Wildschweine haben sich in diesem Herbst rar gemacht. Vermehren sich die Tiere also in diesen Monaten im Unterholz unkontrolliert? «Mich beängstigt die Situation überhaupt nicht», sagt Rudolf Schweizer. Der Obmann der Baselbieter Schwarzwildkommission kennt die Geheimnisse der Wildschweine. Er sagt:

«Ich bin guter Dinge, dass wir ab November und Dezember zu unseren Abschüssen kommen werden.»

Im letzten Jahr noch schossen die Baselbieter Jäger insgesamt 1448 Sauen – und egalisierten den bisherigen Rekordwert. «Das hat auf den Gesamtbestand einen grossen Einfluss», sagt Schweizer. Er schätzt, dass in diesem Jahr knapp 50 Prozent weniger Wildschwein-Frischlinge zur Welt kamen. Entsprechend schossen die Jäger in diesem Jahr bislang bloss 150 Tiere.

Nüsse und Eicheln: Der Tisch ist gedeckt

Eine schwankende Population ist die Regel. Auf lange Sicht nahm der Wildschweinbestand in den letzten Jahrzehnten aber schweiz-, ja europaweit stetig zu. Dass in diesem Jahr weniger Tiere da sind, hat der Kanton auch an den wenigen Schadensmeldungen gemerkt, wie Holger Stockhaus, kantonaler Jagdverwalter sagt. Die Trockenheit habe ihres dazu beigetragen, vermutet er.

«Als die Wildschweine aus dem Wald kamen, war der Mais schon geerntet. Auf den trockenen Wiesen gab es kaum Engerlinge oder Würmer.»

Auf den überaus trockenen Sommer folgte ein nasser September. «Das Laub ist dicht, das Nahrungsangebot enorm hoch», sagt Rudolf Schweizer. Im Ökosystem Wald sehen die Jäger die Einflüsse des Klimawandels unmittelbar. «Wir haben ein gewaltiges Buchensterben. Die Bäume produzieren ganz viele Früchte und hoffen, so zu überleben», sagt er. Davon profitieren letztlich die Wildschweine. «Sie haben gerade ein Festfressen.»

Auch Andreas Meury, Jäger und Wild-Metzger im «Stachel» in Blauen, spürt den Rückzug der Wildschweine. Es sei immer die gleiche Phase, in diesem Jahr aber sei sie besonders ausgeprägt. «Wegen der vielen Nüsse und Eicheln bewegen sich die Wildschweine fast nicht.»

Einsatz von Nachzielgeräten: Beide Seiten sehen sich als Gewinnerin

Da helfen den Jägern auch die Nachtzielgeräte wenig. Mit dem neuen Jagdgesetz sind sie erstmals im Wald zugelassen. Seit dem 1. September dürfen die Jäger die Nachtzielgeräte nutzen. Zehn Jahre lang habe er darum gekämpft, sagt Rudolf Schweizer.

Auch der Kanton fühlt sich mit der neuen Regelung als Gewinner. Bisher war die Jagd im Wald bereits am 1. Juli erlaubt. «Wir wollen über die Sommermonate, bevor die gefährdeten Kulturen geerntet sind, dass Jagdruhe im Wald herrscht», sagt Holger Stockhaus. Im Gegenzug dürfen die Jäger nun auch im Wald bereits von September bis Ende Februar mit Nachtzielgeräten auf Wildschweine schiessen. Das sei auch aus Tierschutzaspekten sinnvoll: Die Jäger können so sicherer zielen, treffen genauer.

Sobald das Laub von den Bäumen fällt, wird die Weitsicht im Wald den Jägern die Arbeit erleichtern. «Wir erhoffen uns, mit den Nachtzielgeräten 20 bis 30 Prozent mehr Tiere abschiessen zu können», sagt Schweizer. Die Population bewege sich nach dem Rekordjahr auf einem vertretbaren Mass. In gewissen Habitaten, wo die Bedingungen ideal sind, seien die Wildschweine aber noch immer noch in grosser Zahl vertreten. Dazu zählen die Gebiete zwischen Arisdorf, Liestal und Muttenz aber auch das Laufental in Richtung französischer Grenze.

Die Nachtzielgeräte sollen helfen, die Population längerfristig zu stabilisieren. Ein schwieriges Unterfangen, weil die Wildschweine sich enorm rasch vermehren. Die durch den Klimawandel bedingten wärmeren Winter kommen ihnen zu Gute.

«Sie können im Extremfall bis zu 300 Prozent Nachwuchs haben, sich also in einem Jahr von 600 auf 1800 Tiere vermehren», sagt Stockhaus. Frischlinge können bereits im ersten Lebensjahr geschlechtsreif werden, wenn wie in diesem Herbst genug zum Fressen da ist. «Man muss also stets dranbleiben.»

