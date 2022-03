Jahrhundertprojekt Zentrum Birsfelden: Droht nach einem Nein an der Urne Stillstand? Nach jahrzehntelangen Diskussionen stimmt Birsfelden am 27. März über die Überbauung des Ortskerns ab. Für die Gegner steht fest: Nach einem Nein wird neu geplant. Doch so klar ist das nicht. Michel Ecklin 16.03.2022, 05.00 Uhr

Das Zentrum Birsfeldens soll nicht so bleiben, wie es ist. Nur was geschehen soll, darüber wird gestritten. Kenneth Nars

Seit 50 Jahren überlegt man in Birsfelden, wie das Zentrum aussehen soll. Über das Projekt, über das die Stimmberechtigten am 27. März befinden, wird seit fast zehn Jahren diskutiert. All diese Vorarbeit, das befürchten die Befürworter jetzt im Abstimmungskampf, wäre nach einem Nein an der Urne verloren.