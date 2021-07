Neuer Hochwasserschutz in Hölstein

Hölstein Neuer Hochwasserschutz musste bereits vor der Einweihung den Härtetest bestehen Bei der Holdenweid in Hölstein ist der Bach ausgedolt worden, was den Hochwasserschutz im dortigen Gebiet verbessert. Im Waldenburgertal sind noch weitere Projekte geplant. Tomasz Sikora 12.07.2021, 20.53 Uhr

Hochwasser haben im Juni im Waldenburgertal grosse Schäden verursacht (im Bild die Baustelle der Waldenburgerbahn und die Frenke in Hölstein). Mehrere Schutzprojekte sollen nun Abhilfe schaffen. Nicole Nars-Zimmer

Eigentlich würde man in einer Senke wie der Holdenweid in Hölstein heute keine Gebäude mehr hinstellen. Zu gross ist die Hochwassergefahr in einer derart exponierten Lage. Als vor wenigen Wochen das Oberbaselbiet in den Wassermassen der Extremniederschläge zu ertrinken drohte, war einmal mehr auch die Holdenweid betroffen. «Es war das mittlerweile dritte Hochwasser, das wir erlebt haben», sagt Cornelia Huber. Sie hat das Gebäude 2014 mit der Stiftung Holdenweid übernommen.