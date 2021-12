Jubiläum 50 Jahre jung – und mitten in der Midlife Crisis: Baselbieter Mini-Parlamente bekunden Mühe 1972 erlaubte der Kanton Baselland den grossen Gemeinden, Parlamente einzurichten. Von einst sieben Einwohnerräten wurden jedoch zwei wieder abgeschafft, neue sind nicht in Sicht – trotz starkem Bevölkerungswachstum. Hat das Modell Einwohnerrat ausgedient? Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Politik statt Schule: Der Allschwiler EInwohnerrat tagt im Saal des Schulhauses Gartenohf. Juri Junkov

Was für ein Sprung. Die Frauen hatten erst gerade auch auf eidgenössischer Ebene das Stimm- und Wahlrecht erhalten, und schon kurz darauf war der höchste Binninger – eine Frau.

Am 6. Januar 1972 nahm das Binninger Gemeindeparlament, der Einwohnerrat, seinen Betrieb auf. Die frisch gewählten 40 Mitglieder kürten die Freisinnige Jeanette Attiger, damals erst 33-jährig, zu ihrer Präsidentin. Der Kreis hatte sich geschlossen.

Dass Frauen das Stimm- und Wahlrecht erhielten, war für Baselland der Anlass, den grossen Gemeinden die Möglichkeit zu gewähren, ein Parlament einzurichten. Man rechnete mit einem enormen Bevölkerungswachstum – da sollte der politische Betrieb professionalisiert werden, auch auf kommunaler Ebene.

Fünf Versuche in Muttenz - ohne Erfolg

Sechs Einwohnerräte wurden vor 50 Jahren aus der Taufe gehoben, neben Binningen auch jene in Allschwil, Liestal, Münchenstein, Reinach und Pratteln. Drei Jahre danach kam Birsfelden hinzu. Doch von der Anfangseuphorie ist wenig übrig.

Zwei Einwohnerräte, jene in Münchenstein und in Birsfelden, wurden seither wieder abgeschafft. In Muttenz scheiterten fünf Versuche, ein Ortsparlament einzurichten, zuletzt im Jahr 2018. Viele Ortsparteien bekunden Mühe, bei den Wahlen ihre Listen zu füllen. Tritt jemand während der Legislatur zurück, sagen nicht selten reihenweise Nachrückende ab. Und obwohl die Sitzungen in der Regel öffentlich sind, bleiben die Stühle fürs Publikum meist leer. Ist die Zeit der Miniparlamente abgelaufen?

Seit 1988 Einwohnerrat: Jean-Jacques Winter. Juri Junkov

Nein, sagt Jean-Jacques Winter. Der 70-jährige pensionierte Primarlehrer hat eine Haarfülle, für die ihn wohl selbst Ratskollegen beneiden, die nicht mal halb so alt sind wie er. «Schaggi», wie ihn die meisten nennen, kennt den Allschwiler Einwohnerrat wie kaum ein zweiter. Kein Wunder – acht Legislaturen hat er in ihm verbracht, über 32 Jahre, in denen er einmal pro Monat den abendlichen Sitzungen beiwohnt, Kommissions-, Fraktions- und andere Sitzungen nicht miteinberechnet. Zwei von Winters früheren «Gspänli» im Rat: Susanne Leutenegger Oberholzer (damals Poch, später SP) die es bis in den Nationalrat schaffte, und der Basler SP-Regierungsrat Kaspar Suter.

«Es ist immer schwieriger geworden, jemanden zu finden, der bereit ist, sich an seinem Wohnort zu engagieren», sagt Winter, der 1980 in die SP eintrat und für seine eigenwilligen, meist humorvollen Voten auch im bürgerlichen Lager geschätzt wird. «Die Menschen sind mobiler geworden und weniger stark verwurzelt», hat Winter beobachtet.

«Früher gab es im ‹Dorf› Allschwil Persönlichkeiten, die alle kannten und die auch in den Einwohnerrat wollten. Das hat abgenommen.»

Was er auch feststelle: Dass sich jemand wegen persönlicher Betroffenheit engagiere. «Viele kommen in den Einwohnerrat, weil sie ein konkretes Problem lösen wollen – etwa, weil sie mit der Schule ihrer Kinder nicht zufrieden sind oder mit dem Strassenbau in ihrem Quartier. Wenn sie merken, dass das so nicht läuft, sind sie rasch wieder weg.»

(Fast) grenzenlose Euphorie: Pratteln so gross wie Biel

Per 1. November 1970 trat das neue Baselbieter Gemeindegesetz in Kraft. Neu durften Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern von der ordentlichen zur ausserordentlichen Gemeindeorganisation wechseln – sprich: von der Gemeindeversammlung zum Einwohnerrat.

Nach Binningen folgten am 10. Januar 1972 Münchenstein und Pratteln, am 11. Januar Reinach, zwei Tage danach Allschwil, den Abschluss machte Liestal am 19. Januar. 1975 stellte auch Birsfelden auf den Ratsbetrieb um, kehrte aber 1991 wieder zur Gemeindeversammlung zurück. Weil Münchenstein schon 1979 den Rat abgeschafft hatte und die Wiedereinführungsversuche scheiterten, gibt es im Kanton Baselland seit 1991 fünf Gemeindeparlamente, alle mit 40 Mitgliedern.

Zwei Kantone schreiben ihren Gemeinden Parlamente vor

Der Anteil der Gemeinden mit Parlamentsbetrieb liegt im Baselbiet bei 5,8 Prozent. Damit bewegt sich Baselland unter dem Schweizer Mittel (20,8 Prozent). Doch die Bandbreite ist immens. Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Glarus sowie Appenzell Innerrhoden kennen gar keine Gemeindeparlamente – in Genf und Neuenburg sind sie obligatorisch. Die Diskrepanz rührt von unterschiedlichen Idealen des Staatsaufbaus her.

Seit 1970 ist die Wohnbevölkerung im Baselbiet um fast 50 Prozent gestiegen, auf mittlerweile gegen 294'000 Personen. Die Wachstumsszenarien in der Zeit der Hochkonjunktur lagen höher. Demnach hätte Reinach (aktuell 19'400 Einwohnende) zur Jahrtausendwende Platz für 35'000 Menschen bieten sollen und Pratteln (16'500 Einwohnende) für 50'000. Die Bevölkerung Bottmingens, wo derzeit knapp 7'000 Personen wohnen, hätte sich ebenfalls verdreifachen sollen.

Die Wachstumsprognosen und die Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts 1971 waren aber nicht die einzigen Gründe, weshalb in den 1970er-Jahren viele Gemeinden auf Parlamentsbetrieb umstellten. Die Gemeindeversammlung galt vielerorts nicht mehr als taugliches Gefäss, mit dem der Souverän seinem Willen kundtun sollte – zu willkürlich und volatil die Zusammensetzung, zu stark beeinflussbar die Anwesenden. Das konnte, so die Mahnungen seinerzeit, vor allem von einer Person ausgenutzt werden: dem Gemeindepräsidenten.

Bei einem System droht ein Machtgefälle

Neigt das gemeine Volk zu «irrationalen Entscheidungen»? Das beschreibt etwa Jürg Lutz in seiner noch immer lesenswerten Doktorarbeit von 1978 mit dem Titel «Die ausserordentliche Gemeindeorganisation im Kanton Baselland». Darin heisst es:

«Kommen verhältnismässig viele Leute auf verhältnismässig kleinem Raum zusammen, werden Gesetzlichkeiten des Massenverhaltens ausgelöst.»

Es brauche nur einen Auslöser, der «meist in einer hektischen Diskussion bei umstrittenen Geschäften» liegen könne, schon sei die Menschenmasse «zu irrationalen Entscheidungen disponiert». Die stärkste Beeinflussung sei möglich, wenn sich «Rhetorik, Sachverstandsvorsprung und Informationsmonopol kumulieren».

1991 abgeschafft: Birsfelder Einwohnerrat (Aufnahme von 1982). zvg Eckhard Rothe

«Der Einwohnerrat ist um einiges repräsentativer zusammengesetzt als die Gemeindeversammlung.» Zu diesem Schluss kam auch Martin Jordan in seiner Lizenziatsarbeit aus dem Jahr 1991 im Fach Soziologie. Jordan, der später als Journalist arbeitete und heute für den Switzerland Innovation Park Basel Area tätig ist, befragte für seine Studie Behördenvertreter von acht Gemeinden – vier mit, vier ohne Einwohnerrat. Das Fazit: Die Einwohnerräte fällen zuverlässigere Entscheide. Das machte Jordan daran fest, dass Beschlüsse von Gemeindeparlamenten seltener durch Referenden wieder umgestossen wurden als jene, die Gemeindeversammlungen beschlossen hatten.

Die Schwachstellen von Gemeindeversammlungen sind bekannt: An einer «Gmeini» kann mobilisiert werden, etwa, wenn die Feuerwehr ihre Angehörigen zur Teilnahme aufruft, um dem beantragten Kredit für ein neues Tanklöschfahrzeug eine Mehrheit zu verschaffen. Dann ist der Konformitätsdruck höher, weil man in der Regel sieht, wie die anderen abstimmen. Auch ist das Informationslevel der Teilnehmenden meist erheblich tiefer als bei Parlamentsmitgliedern, die Geschäfte auch innerhalb der Fraktion und in Kommissionen studieren. Ein unbestrittener grosser Vorteil der «Gmeini»: Nirgends sonst kann sich die Stimmbürgerin, der Stimmbürger so unmittelbar und spontan für ein Anliegen einsetzen.

Kritik am Ratssystem: Es belohnt Machtgier

Die «Basler Zeitung» stellte 1995 Jordans Ergebnisse in einem Beitrag vor. Die Kritik blieb nicht aus. Die Schlussfolgerung sei zwar nicht falsch, hiess es in einem Leserbrief, aber sie sei zu theoretisch: Der Autor gehe davon aus, dass es die Politiker überhaupt kümmere, was die Wählerschaft beschäftige. Die Praxis sehe jedoch ganz anders aus. Politiker seien vor allem an diesen Dingen interessiert:

«Möglichst viel Macht ausüben zu können, ihre Pfründe zu halten und möglichst noch zusätzliche ‹Pösteli› in Kommissionen und anderen Gremien zu ergattern.»

Dass im Baselbiet in nächster Zeit eine Gemeinde zum repräsentativen System wechselt, ist unwahrscheinlich. Dass ein Einwohnerrat abgeschafft werden könnte, dafür gibt es aktuell aber ebenfalls keine Indizien. Der Ratsbetrieb hat sich, wo er noch besteht, etabliert. Doch neu steht Gemeinden mit Gemeindeversammlung ein dritter Weg offen: Der Ausbau der direkten Volksrechte – sprich: mehr Volksabstimmungen.

Diese Option segnete der Baselbieter Landrat 2017 ab. Seither kann die sogenannte Einführungsinitiative ergriffen werden. Stimmt der Souverän ihr zu, wird es möglich, die Gemeindeversammlung von vornherein zu umschiffen: mit Volksinitiativen. Bislang gab es diesen Weg nur beschränkt: Zwar konnte eine Gruppierung gegen einen Beschluss der Gemeindeversammlung das Referendum ergreifen und Unterschriften sammeln. Doch Ablehnungsbeschlüsse waren davon ausgenommen – ein Nein der «Gmeini» war also in jedem Fall ein Nein, das Geschäft musste von neuem traktandiert werden. Birsfelden führte das Initiativrecht 2019 ein; entsprechende Begehren sind aktuell in Arlesheim und Muttenz hängig.

Jean-Jacques Winter ist überzeugt: Mit seinen bald 22000 Einwohnerinnen und Einwohnern behält Allschwil das Parlament bei. Und ist damit gut beraten:

«Allschwil ist auf Rang 43. der Städte der Schweiz. Wir können uns gar keine Gemeindeversammlung mehr leisten – wir sind zu gross.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen