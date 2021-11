Baselland: Seit 1951 gut gebettet – Hasena wird 70

Jubiläum Entscheidend war der Lättlirost: Wie Hasena vom Baselbiet aus die Schlafzimmer eroberte Vor 70 Jahren gründeten die Brüder Hasenfratz in Benken eine Bettenfabrikation – Hasena war geboren. Als sie auf Lättliroste setzen, ging es plötzlich schnell. Heute sind die Biel-Benkemer einer der grössten Bettsystem-Hersteller Europas. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Das Baselbiet hat einen kleinen, aber feinen Global Player: Hasena. Die Geschäftsleitung: Manuel Hasenfratz, Nadja Schuppler, Daniel Hasenfratz, Ramon Hasenfratz, Marco Vaccaro. zvg

Es gibt so manche Firma, die in einer Garage entstanden ist. Oder in einer Garage entstanden sein will. Harley-Davidson. Ford. Mattel. Google. Apple. Auch das Baselbiet hat seine Garagengründungsstory. Im Jahr 1951, so beschreibt es die Firmenhistorie, sägten, schliffen und schraubten die Brüder Paul, Willi und Felix Hasenfratz an ihren ersten Bettgestellen. Nicht in einer Garage zwar, aber in einem Schuppen. In Benken, das damals noch nicht mit Biel fusioniert war, oben im Leimental, ganz am Rand der Schweiz. Was sich nicht als Nachteil herausstellen sollte.

Bei der Gründung, die sich in diesem November zum 70. Mal jährt, hatten die Gebrüder wohl geahnt, dass das etwas werden könnte mit den Betten. Der Name Hasenfratz Liege­möbel erwies sich aber als etwas sperrig. Nicht für Benken, nicht für die Schweiz. Aber für den internationalen Markt. Aus Hasenfratz wurde bald «Hasena», oder «the dream factory», wie sich das Unternehmen heute anpreist.

Zu Beginn war Hasena unter dem Namen Hasenfratz unterwegs. Später wurde daraus Hasena. zvg Die drei Brüder Paul, Willi und Felix Hasenfratz (nicht auf dem Bild) gründeten die Bettenfabrikation in einem Schuppen in Benken. zvg Die Gründerfamilie Hasenfratz stellt die Mehrheit in der Geschäftsleitung: CEO Daniel Hasenfratz, Martin Hasenfratz, Manuel Hasenfratz, Ramon Hasenfratz, Nadja Schuppler, Marco Vaccaro. zvg Der Hauptsitz in Biel-Benken. Zu Beginn wurde mit einem Hasen geworben, heute sind es drei. Juri Junkov Auch der Showroom befindet sich in Biel-Benken, im Gewerbegebiet. Dorthin werden die Händler eingeladen – einen Direktverkauf kennt Hasena nicht. Kenneth Nars Die drei Brüder Hasenfratz vor ihrem Unternehmen, als es schon eine stattliche Grösse angenommen hatte. zvg Von Biel-Benken aus treten im Schnitt 220 Betten pro Tag ihren Weg in Richtung Handel an. Juri Junkov Vor allem früher stammte ein grosser Teil der Belegschaft aus dem nahem Elsass. zvg Hasena verkauft auch Box-Spring-Betten, die sich ab den 200er-Jahren gerade unter jungen Konsumentinnen und Konsumenten steigender Beliebtheit erfreuten. Kenneth Nars Nochmals ein Blick in den Showroom, wo die Händlerinnen und Händler auch mal probeliegen dürfen – ebenso bz-Journalisten. Kenneth Nars Das ganz am Rand von Biel-Benken ein kleiner global player zu Hause ist, würde man kaum vermuten. Juri Junkov

Noch immer ist die Traumfabrik in Biel-Benken zu Hause, noch immer ist Hasena ein Familienunternehmen. Über die Geschäftszahlen schweigt es sich aus – kein Geheimnis ist ­jedoch, dass der Umsatz mittlerweile zu rund 60 Prozent im Ausland erwirtschaftet wird. Das Logo mit den drei Häschen ist in Schlafzimmern in Österreich, Frankreich und Spanien zu finden, ebenso in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Der wichtigste Absatzmarkt ist jedoch, nach der Schweiz, Deutschland.

Gebrochene Lättli werden umstandslos ersetzt

Mittlerweile ist auch die dritte Generation eingebunden. CEO Daniel Hasenfratz, der Sohn von Felix Hasenfratz, sagt, es sei gar nicht so einfach, als Möbelhersteller zu einer bekannten Marke zu werden. Denn man sei ein klassisches Business-to-Business-Unternehmen und verkaufe als solches die Produkte direkt an die Händler:

«Darum machen wir auch kaum Reklame für die Endkundschaft. Auch haben wir nie eigene Läden betrieben.»

Und trotzdem sind die Hasena-Betten ein Begriff – zumindest hierzulande, «aber auch in Deutschland», sagt Daniel Hasenfratz.

Die ersten Verkaufsschlager aus Biel-Benken waren Ende der 1950er-Jahre die Lättliroste, auch Lättli-Couches genannt. Die schweizerische Schreiner-Zeitung bezeichnete in einem Beitrag zu Hasena aus dem Jahr 1984 die Umstellung der Produktion auf «Lättli-Couches» als entscheidenden Schritt: «Dieses neuartige Federungssystem – Schichtholzfedern gegenüber den herkömmlichen Stahlfedern – war zukunfts­sicher und brachte den Gebrüdern Hasenfratz die Firma Möbel Pfister als Hauptabnehmer.»

Heute gibt es Hasena-Betten und -Roste auch bei Micasa, ­Livique und etlichen weiteren Möbelhändlern. Selbst beim Online-Shop Galaxus tauchen die drei Hasen auf. Im Schnitt liefert Hasena 220 Betten pro Tag

Gegessen und gestorben wird immer, heisst es. Aber auch geschlafen, wäre zu ergänzen. Und der Schlaf gewinne an Relevanz, sagt Hasena-Vertriebsleiter Marco Vaccaro, eines von aktuell zwei Geschäftsleitungsmitgliedern, die nicht zur Gründerfamilie gehören: «Schon junge Menschen legen heute Wert auf ein hochwertiges Bett.» Das zahle sich bei einem Hasena-Produkt aus:

«Unsere Betten sind derart stabil – mit denen kann man fünfzigmal umziehen. Sie werden sogar weitergegeben, von einer Generation zur nächsten.»

Falls aber doch mal ein Lättli breche, ersetze man es kostenlos, verspricht Vaccaro. Selbst dann, wenn die Garantiefrist längst abgelaufen sei. Das sind bei Hasena in der Regel fünf Jahre, was die Stabilität und die Verarbeitung betrifft.

Das Bausatz-System als Alleinstellungsmerkmal

Das Hasena-Motto hiess von Beginn an: vom Baumstamm bis zum fertigen Bett. Nur wird mittlerweile nicht mehr ausschliesslich in der Schweiz produziert. Das wäre kaum noch möglich, sagt Daniel Hasenfratz. Mit den Produktions­kosten hierzulande könne man preislich nicht mithalten. Darum greife Hasena auf Produzenten in verschiedenen europäischen Ländern zurück, wo in der Regel auch das Holz für die Produkte herstamme.

«Unsere Partnerbetriebe unterstehen strengen Qualitätskriterien, ­deren Einhaltung wir akribisch überprüfen», betont der CEO. «Bei einem Produkt eines Schweizer Herstellers», sagt Hasenfratz, «erwartet man auch höchste Qualität – zurecht.» Ein Bett mit Matratze gibt es bei Hasena ab einigen hundert Franken, je nach Linie und Ausstattung fällt der Preis aber rasch vierstellig aus.

Die Endkontrolle findet aber in jedem Fall in Biel-Benken statt, wo die Betten zusammengesetzt werden. Jedes Hasena-Produkt tritt also vom Baselbiet aus seinen Weg in den Handel oder zur Kundschaft an. Pro Jahr verlassen zwischen 70 000 und 90 000 Betten den Hasena-Hauptsitz, das sind im Schnitt rund 220 am Tag. Ebenfalls in Biel-Benken sind alle anderen zentralen Funktionen angesiedelt, darunter Musterung, Design und Produktentwicklung.

CEO Daniel Hasenfratz bezeichnet die Hasena-Produkte als beständig und langlebig. Trotzdem müsse man darauf achten, Trends nicht zu verpassen. Als vor einigen Jahren die Boxspring-Betten aufkamen, habe man reagieren können. Mittlerweile sei der Trend zu den Federkern-Betten aber wieder etwas abgeflacht, sagt Hasenfratz: «70 Prozent unserer Betten sind Massivholz-Betten.»

Das Alleinstellungsmerkmal von Hasena, sagt Marco Vac­caro, sei das grosse Sortiment. «Bei uns kann man sich sein Bett individuell zusammenstellen, von den Füssen über das Gestell und das Kopfteil bis hin zu den Kommoden und zur Lese­lampe. Und das in unzähligen Formen, Farben und Materialien. Diese Hülle und Fülle bietet sonst keiner.» Und so bezeichnet sich Hasena selber stolz als einen der grössten Bettsystem-Hersteller Europas.

Vom Hauptsitz aus kann man ins Elsass hinüber blicken

Mit dem Standort Biel-Benken sei man völlig zufrieden, sagt Hasenfratz. Man liege zwar am Rand. Doch im globalen Massstab seien die Distanzen innerhalb der Schweiz ein Klacks. Zudem biete die Grenzlage grosse Vorteile. Derzeit arbeiten rund 100 Personen bei Hasena. Ein bedeutender Teil stammt aus dem Elsass.

«Zwar gibt es schon den einen oder anderen Lehrling, der es wohl lieber hätte, wir ­lägen näher am Tram», sagt Hasenfratz. «Aber wir sind hier in Biel-Benken zu Hause, die Familie ist hier verwurzelt. Wir können uns gar nicht vorstellen, woanders zu sein.»