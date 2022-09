Jubiläum Vor 400 Jahren erhielt die Stadtkirche ihren Turm: Die Geschichte des ältesten Gebäudes Liestals Er war nicht immer ochsenblutrot und stand bereits an einer anderen Stelle – der Kirchenturm der evangelisch-reformierten Stadtkirche machte schon einige Veränderungen durch.

Der Kirchturm heute: Die Kanten und der Sockel des Turms sind ochsenblutrot. Kenneth Nars

Auf jeder klassischen Ansicht Liestals ist zu sehen, wie er mit seinen ochsenblutroten Kanten zwischen den Gebäuden des Stedtli hervorragt: Der Kirchturm der evangelisch-reformierten Stadtkirche Liestal. Vor etwas mehr als 400 Jahren, von 1619 bis 1620, wurde der heutige Kirchturm erbaut. Das feiert die reformierte Kirchgemeinde am kommenden Sonntag mit einem Kirchturmfest (siehe Kasten). Doch er ist nicht der erste Turm der Liestaler Stadtkirche – denn deren Geschichte geht noch um viele Jahrhunderte weiter zurück.

Erstmals erwähnt wurde die Kirche 1307 – sie gilt als ältestes Gebäude Liestals. Diagonal im Kirchenhof zwischen Rathausstrasse, Amtshausgasse, Rosengasse und Zeughausplatz stehend befindet sich die Stadtkirche «wahrscheinlich an der Stelle eines vorchristlichen Heiligtums, auf das vorrömische und römische Funde hinweisen» – so steht es im kantonalen Inventar der geschützten Kulturdenkmäler. Die Vorgängerbauten wurden bei einer Grabung von 1942 entdeckt.

Bauliche Veränderung über mehrere Jahrhunderte

Der erste christliche Bau, eine kreuzförmige Kirche, wurde Schätzungen zufolge während einer frühchristlichen Periode erstellt. Wahrscheinlich im 13. Jahrhundert wurde schliesslich das Schiff verlängert, es entstand ein frühgotisches, dreischiffiges Langhaus – sprich: Die Kirche bestand aus drei getrennten Längsräumen. Nach dem Erdbeben von 1356 wurde das Schiff wieder verkürzt und im Westen wurde erstmals ein Turm gebaut.

Bis dieser bereits 1619 aufgrund seiner Baufälligkeit wieder abgerissen wurde, kam es zu diversen baulichen Veränderungen an der Kirche: Der romanische Chor – der Altarraum – wich einem spätgotischen, die beiden Seitenschiffe wurden zum Mittelschiff geschlagen, aus dem dreischiffigen Langhaus wurde ein einzelner Saal mit Emporen. 1619 bis 1620 schliesslich entstand auf der Südseite der heutige Kirchturm. Er ist durch Gesimse in fünf Geschosse gegliedert und endet in einem Glockengeschoss mit gekuppelten Spitzbogenfenstern und in einem vierkantigen Helm mit eleganter Spitze.

Erst rot, dann weiss, dann wieder rot

Doch exakt wie heute sah der Kirchturm nicht immer aus. Obwohl die Bemalung original aus weisser und roter Farbe bestand, war der Turm zwischenzeitlich ganz in Weiss gehalten. Erst 1999, bei einer vollständigen Aussenrenovation der Kirche, erhielt er seine Originalfarbe zurück. Seither sind der Sockel sowie die Kanten des Turms mit ziegelförmigen, ochsenblutroten Rechtecken bemalt.

So sah der Kirchturm 1942 aus. Seine rote Farbe erhielt er 1999 zurück. DISTL – Dichter:innen- und Stadtmuseum Liestal

1612 erhielt die Kirche Spitzbogenfenster auf der Südseite, 1651 folgten sie auf der Nordseite. Weitere Veränderungen gab es im 18. und 19. Jahrhundert, bevor die Kirche ihr heutiges Aussehen erhielt. 1942 wurde die Orgel und das Kircheninnere saniert, auch die nördlich gelegene Sakristei wurde damals gebaut.

Die Stadtkirche ist heute zu einer der grössten spätgotischen Kirchen des Kantons Baselland. Aus der Vergangenheit sind ihr einige Ausstattungen erhalten geblieben: So gibt es die geschnitzte Kanzel aus dem 17. oder 18. Jahrhundert noch heute. Auch ein Tischaltar aus dem 17. Jahrhundert, ein Taufstein aus dem 16. Jahrhundert und ein fünfplätziges, spätgotisches Häuptergestühl von 1507 mit reichem Schnitzwerk sind noch zu finden, heisst es im kantonalen Inventar der geschützten Kulturdenkmäler.

Ebenso verfügt die Kirche noch über die Epitaphien aus dem 17. und dem 18. Jahrhundert sowie Grabplatten auf dem Boden. Letztlich gibt es auch heute noch die 1507 von eidgenössischen Orten gestifteten Wappenscheiben zu betrachten: Je eine Basler Scheibe, eine Solothurner Scheibe, eine Luzerner Scheibe, eine Zürcher Scheibe und eine Berner Scheibe.