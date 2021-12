Biel-Benken: Alteingesessene bekämpften die Fusion vor 50 Jahren

Jubiläum Zeitzeuge zur Fusion von Biel und Benken: «Ein Einheimischer hätte das nie geschafft. Der wäre gesteinigt worden» Vor 50 Jahren fusionierten Biel und Benken. Was heute als Modellfusion und logischer Schritt erscheint, war für viele Alteingesessene lange ein No-Go. Die Wende brachte erst das Frauenstimmrecht. Und noch immer gibt es Bieler und Benkemer, die ihrem einst eigenständigen Dorf nachtrauern. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Zusammengewachsen: Wo die Grenze zwischen Benken (links) und Biel (rechts) verlief, wissen heute nur noch Eingeweihte. Juri Junkov

«Hallo, mein Name ist Biel-Benken. Ich bin ein ungewöhnliches Kind. Schon 18 Monate vor meiner Geburt gab es einen Wirbel um mich. Und vor einem Jahr gerieten sie sich auch noch in die Haare wegen mir.»

Die «Geburtsanzeige», die Biel und Benken zu Beginn des Jahres 1972 in Form eines Plakats publizierten (siehe unten), beschönigt nichts. Es war eine Problemschwangerschaft. Ein Elternteil hätte sich am liebsten aus dem Staub gemacht. War unzufrieden, innerlich zerrissen. Was einmal mehr zeigt: Selbst, wenn alle Voraussetzungen für eine Fusion von Gebietskörperschaften gegeben sind und sich Aussenstehende fragen: «Wenn nicht die beiden, wer dann?» – am Ende entscheiden die Emotionen. Die hätten wohl auch Biel-Benken verhindert. Doch die Zugezogenen dachten anders. Vor allem aber die Frauen. Es siegte die Vernunft.

Die Bieler waren die fortschrittlichen, die Benkemer reserviert

Vor 50 Jahren, per 1. Januar 1972, schlossen sich Biel und Benken zusammen. Es ist die jüngste Gemeindefusion im Kanton Baselland. Bis heute haben keine zwei weiteren Baselbieter Gemeinden diesen Schritt gewagt.

Kurt Stiegeler war einer der fünf Gemeinderäte, die ab 1972 die Geschicke Biel-Benkens leiteten (er taucht auf dem erwähnten Plakat auf, ist die Person ganz rechts). Und er fügt an:

«Ein Einheimischer Benkemer hätte niemals eine Fusion mit Biel vorgeschlagen. Der hätte das auch nie geschafft – der wäre gesteinigt worden.»

Stiegeler ist ursprünglich Bieler. Seit er sich erinnern könne, sagt der 87-Jährige, seien die Bieler die Progressiven gewesen, die Benkemer die Reservierten: «Man muss auch sehen: Biel war immer kleiner, hatte früher nur zwölf Herdstellen, also Haushaltungen, Benken 18.» Dann kam das Auto, stellte die Verhältnisse auf den Kopf.

Wunderbares Dokument im Stil jener Zeit: Die «Geburtsanzeige» 1972. Juri Junkov

Die zwei ursprünglich abgelegenen Dörfer an der Grenze zum Elsass, erst noch reformierte Inseln im mehrheitlich katholischen Leimental, wurden gerade bei jungen Familien beliebt, die etwas Eigenes suchten – fündig wurden sie vor allem in Biel. 1964 war es so weit: Biel überholte Benken, zählte 417 Einwohnerinnen und Einwohner, 34 mehr als der einst übergrosse Nachbar. Die Ablösung hatte einen einfachen Grund: Biel zonte viel forscher ein als Benken. «Die Benkemer reute wohl das Geld», vermutet Stiegeler. «Sie hätten für die Zuzüger Strassen und Leitungen bauen müssen, es hätte mehr Schulkinder gegeben und so weiter.»

Was die Bieler gerne übersehen: Schon in den 1920er-Jahren gab es Annäherungsversuche – seitens Benken. Damals zierten sich die Bieler, fürchteten wohl, verschluckt zu werden. Nachdem sie das Nachbardorf überrundet hatten, war diese Gefahr gebannt. Ende der 1960er-Jahre gab es wieder ernsthafte Gespräche.

Die Zuzüger dachten anders, und die Frauen

Die Initiative kam dieses Mal von Biel aus. Benken reagierte verhalten. Als jedoch in beiden Dörfern das Amt des Gemeindeschreibers vakant war, sahen die Fusionsbefürwortenden die Gunst der Stunde gekommen. Das Milizsystem war wegen des Wachstums längst an seine Grenzen gestossen. «Der Aufbau einer Verwaltung mit Vollamt drängte sich auf», hält das Heimatbuch Biel-Benken von 1993 fest. Der Bieler Gemeindepräsident (und erster Präsident des fusionierten Biel-Benken) Paul Dill suchte das Gespräch mit den Benkemer Ratskollegen. Und stiess auf offene Ohren.

Stiegeler erinnert sich: «In den Gemeinderäten dominierten jetzt die Zuzüger. Die hatten weniger Berührungsängste, dachten pragmatisch.» Dann ging es Schlag auf Schlag. 1970 gaben die beiden Gemeinderäte eine Urnenabstimmung bekannt. Die fand noch im selben Jahr statt, am Wochenende vom 14. und 15. November. Ein denkwürdiger Urnengang: Erstmals durften die Frauen daran teilnehmen. Im Juni 1968 hatte Baselland – als zweiter Deutschschweizer Kanton nach Basel-Stadt – das Stimm- und Wahlrecht für Frauen eingeführt. 1970 folgte die Gleichstellung auf kommunaler Ebene.

Der Pfarrer geht mit einem Esel herum: «Nur er sagt ‹iah›!»

«Gespannte Ruhe herrschte am Abstimmungswochenende», weiss das Heimatbuch. Der Abstimmungskampf sei zwar «intensiv und emotionell» geführt worden, «aber ohne schwere Ausrutscher». Benken präsentierte sich als Widerstandsnest. Der Pfarrer, wird erzählt, sei mit einem Esel unterwegs gewesen. Nur Esel würden «iah» sagen, habe er seine Mitbürgerinnen und Mitbürger gemahnt. Ein Schuppen sei mit einem Plakat geschmückt worden, darauf die Losung «Benken Libre».

Die Zeit unter Basel: «Dorf Bencken» und «Biel Bencken» um 1620 (Biel stammt von Bühl ab, was einen Hügel meint). Staatsarchiv Bl

Dass Biel der Fusion zustimmen würde, war zu erwarten (85,7 Prozent Ja-Anteil), doch auch in Benken gab der Souverän dem Zusammenschluss den Segen, mit 56,9 Prozent Ja-Anteil. Gingen in Biel lediglich 64,4 Prozent der 380 Stimmberechtigten an die Urne, waren es in Benken sehr hohe 89,4 Prozent, das bei 330 Stimmberechtigten.

Die Verlierer dachten noch nicht ans Aufgeben. An der folgenden Gemeindeversammlung in Benken wurde ein Wiedererwägungsantrag gestellt, dem in geheimer Abstimmung stattgegeben wurde. Doch Liestal schritt ein. Der Regierungsrat untersagte die Abstimmung. Wenn schon, müsste auch Biel den Urnengang wiederholen.

Im neuen Herzen war Bauland frei

«Ich weiss, wo in etwa die Grenze verlaufen ist. Aber nicht genau.» Peter Burch ist seit 2008 Präsident von Biel-Benken. Er wohnt im Benkemer Ortsteil, ist aber als gebürtiger Obwaldner nicht vorbelastet. Er zog 1987 zu, als Posthalter. «Als ich die Post übernahm, war die Fusion noch leicht spürbar. Es gab alte Benkemer, die das Telefon so abnahmen, indem sie zuerst den Familiennamen sagten, dann ‹Benken›.» Doch die Wunden seien geheilt, sagt der 63-Jährige, die Ressentiments kaum noch vorhanden.

Man sehe die Vorteile, die auch den Ausschlag für die Fusion gegeben hätten: Dass man sich die Lasten teilen kann – und so besser fährt, nicht zuletzt finanziell. «Biel und Benken hatten das Glück, dass sie zwischen den Dorfkernen viel freies Land zur Verfügung hatten. Dort konnten sie schon vor dem Zusammengehen gemeinsame Bauten ansiedeln, etwa wie die Sporthalle, den Sportplatz und die Primarschule. Das war ideal.»

Weil Basel das wollte: Die Dörfer waren schon mal fusioniert

Biel und Benken ist es gut ergangen als Paar. Die Gemeinde hat heute rund 3500 Einwohner und einen der tiefsten Steuersätze im Kanton Baselland. Trotzdem sind seit 1972 keine weiteren Baselbieter Gemeinden dem Beispiel gefolgt, alle Annäherungsversuche verliefen im Sand. Zwar funkt es zwischen Arisdorf und Hersberg. Gut möglich aber, dass es bei einem Flirt bleibt – wie bei vielen anderen Konstellationen zuvor.

Baselland gilt als nicht fusionsfreundlich. Dabei könnte der Kanton Anreize schaffen. Etwa finanzieller Natur. «Nur wegen der Finanzen sollte man aber keine Fusion anstreben», sagt Peter Burch. «Der Wille muss von unten her kommen. Und es funktioniert nur, wenn sich jemand aus dem Fenster lehnt, die Idee gegen Mutlose und Traditionalisten verteidigt. Auch wenn die Rahmenbedingungen in Biel-Benken hilfreich waren: Die Fusion war kein Selbstläufer.» Was hinzu komme:

«Erbsenzähler sind nicht zu gebrauchen. Man muss bereit sein, auch mal auf etwas zu verzichten. Wie in einer guten Ehe.»

Speziell war die Ausgangslage bei Biel und Benken auch deshalb, weil die zwei Dörfer schon einmal vereint waren: in der Basler Zeit. Die Stadt erwarb die Ortschaften 1526 und verschmolz sie verwaltungstechnisch zu einer. Das änderte sich 1833 nach der Kantonstrennung. Basel-Landschaft spaltete die Zwillinge wieder auf. Zwar teilten sich die Dörfer weiterhin vieles, etwa die Bürgergemeinde, die Kirche, Kindergarten und Schule. Auch waren alle Vereine in beiden Gemeinden beheimatet. Doch die Zusammenarbeit stiess an Grenzen.

Feuerwehr: Die Schläuche waren nach Gemeinde beschriftet

Das zeigte sich etwa bei der Feuerwehr. Sie war zwar gemeinsam geführt, hatte aber zwei Magazine, und selbst die Schläuche waren entweder mit «Biel» oder «Benken» beschriftet. Es wird erzählt, dass je nach dem, wer eine Übung geleitet habe, darauf geachtet worden sei, zuerst den Schlauch der anderen zu benutzen.

Er könne heute schlicht nichts Trennendes mehr nennen, sagt Peter Burch. Da fällt ihm doch noch etwas ein: das Fasnachtsfeuer. Das gebe es weiterhin zweimal, in Biel und in Benken.

Ihn als Gemeindepräsidenten stelle das aber nicht vor Probleme: «Ich besuche einfach beide.»

