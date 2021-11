Pratteln: Das Orts-Bürgerrecht gibt es jetzt für 500 Rappen

Jubiläums-Aktion Massen-Einbürgerung der anderen Art: Prattelns Bürgerrecht gibts jetzt für 500 Rappen Pratteln feiert die 500-jährige Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft. Zeit, dass mehr Einwohnerinnen und Einwohner auch Ortsbürger werden, sagte man sich bei der Bürgergemeinde. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Haben Pratteln gern: Verena Walpen-Wolf Bürgergemeinde-Präsidentin und Bald-Ortsbürger Andi Lerch. Kenneth Nars

Am 14. Dezember feiert die Bürgergemeinde Pratteln das 500-Jahr-Jubiläum von Prattelns Zugehörigkeit zur Eid­genossenschaft. An diesem Abend wächst die Bürgergemeinde gleich um knapp zehn Prozent an Bürgerinnen und Bürgern. 109 Einbürgerungsgesuche mit insgesamt 207 Personen gelangen an der Jubiläums-Bürgergemeindeversammlung zur Abstimmung.

«Ein grosser Erfolg», freut sich Bürger­gemeindepräsidentin Verena Walpen-Wolf über die über­raschend hohe Nachfrage. Die Bürgergemeinde hat in einer speziellen Aktion dieses Jahr die Einbürgerungsgebühr für Schweizerinnen und Schweizer auf symbolische 500 Rappen drastisch gesenkt.

Trotzdem geht das Einbürgern ins Geld, wie das Beispiel von Andi Lerch zeigt, der total rund 400 Franken für alle Aufwendungen und Bescheinigungen bei Bund und Kanton für sich und seine beiden Kinder zahlen musste.

«Ja, ich glaube schon, dass ich dann stolz sein werde.»

«Ich spielte schon länger mit dem Gedanken, mich einbürgern zu lassen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und daher mit Pratteln sehr verbunden.» Diese Verbundenheit will er mit der Einbürgerung offiziell machen, quasi zu Papier bringen. Seine Ehefrau ist bereits Prattler Bürgerin. Wenn dann Pratteln BL anstelle von Affoltern im Emmental, mit dem er wenig zu tun habe, als Heimatort im Pass stehe, sei dies schon sehr speziell, freut sagt Andi Lerch:

So wird es vielen ergehen. Das hätten die Gesuchsschreiben, die jede und jeder ganz offiziell bei der Verwaltung der Bürgergemeinde inklusive Begründung einreichen musste, gezeigt, erzählt Verena Walpen-Wolf.

«Viele haben ihre Verbundenheit zu Pratteln geäussert. Ein Mann schrieb sogar, dass mit der Einbürgerung ‹e Buebetraum› in Erfüllung gehe.

Die Genehmigung der Gesuche durch den Bürgerrat war aber keineswegs nur reine Formsache, weil es sich um eine spezielle Aktion handelt, stellt Walpen-Wolf klar. «Alle Einbürgerungskandidatinnen und Kandidaten mussten einen Straf- und Betreibungsregisterauszug sowie den Familienschein einreichen. Alle Unterlagen wurden auch vom Kanton geprüft. Die Genehmigung des Kantons musste ebenfalls vorliegen. Das Verfahren war das gleiche wie bei ausländischen Gesuchen.»

Die Idee für die Einbürgerungsaktion äusserte 2018 ein Bürger an einer Bürgergemeindeversammlung. Er forderte den Bürgerrat dazu auf, Bestrebungen zu unternehmen, dass sich wieder vermehrt Schweizerinnen und Schweizer in Pratteln einbürgern lassen. Im Normalfall dominieren an den Versammlungen bei den Einbür­gerungen Ausländerinnen und Ausländer, bei denen der Erwerb des Schweizer Passes als Motiv im Vordergrund steht.

Prattler hissen den Adler: 269 Fahnen verkauft

Nicht nur die Einbürgerungsaktion wurde im Jubiläumsjahr zum Erfolg, sondern auch der Aufruf, sich Prattler Fahnen zu kaufen und diese anlässlich der 1. August-Feier und erneut am kommenden 14. Dezember zu hissen. Die Bürgergemeinde bot in Zusammenarbeit mit dem Verschönerungsverein die Fahnen zu speziellen Konditionen an. 269 Fahnen wurden bestellt und Pratteln erschien zum Bundesfeiertag im Fahnenglanz.

Für Bürgergemeindepräsidentin Verena Walpen-Wolf kommt die Euphorie nicht unerwartet. «Es zeigt einfach, dass sich viele Menschen mit Pratteln verbunden fühlen. Das ist nur die Bestätigung für das sehr aktive Dorf- und Vereinsleben.»

Zum Jubiläum lancierte die Bürgergemeinde im Bürgerhaus eine Wechselausstellung, die sich dem Thema «500 Jahre Pratteln – ein Dorf im Wandel» widmet. Diese stiess wie auch das Buch von Lukas Meili zur Geschichte von Pratteln auf grosses Interesse. Der Banntag und das geplante Dorffest mussten jedoch coronabedingt abgesagt werden.

