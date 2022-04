Jubiläumsaktion Der Zahn der Zeit nagt: Baselbieter Kantonalbank-Bänkli hätten eine Auffrischung nötig Viele Sitzbänke der Basellandschaftlichen Kantonalbank, die sie 2014 zum ihrem 150-Jahr-Jubiläum der Bevölkerung geschenkt hat, sollten instand gesetzt werden. Simon Tschopp 21.04.2022, 05.00 Uhr

Dieses Bänkli hätte einen Neuanstrich dringend nötig. Simon Tschopp

Sie sind in die Jahre gekommen: die 151 Sitzbänke der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB). Diese hat 2014 zu ihrem 150-jährigen Bestehen die Bänkli, von denen sich mindestens eines auf Gebiet jeder der 86 Baselbieter Gemeinden befindet, der Öffentlichkeit gespendet. Zudem steht an einer Grillstelle pro Bezirk eine Mega-Bank; die fünf Exemplare sind teils von weither sichtbar.

Grundeigentümer sollten sich melden

Zahlreiche Sitzbänkli sind inzwischen stark verwittert. «Sobald wir eine Meldung erhalten, werden wir aktiv und kümmern uns um die Renovationsarbeiten.» Dies versichert BLKB-Mediensprecher Marius Maissen. Die BLKB organisiert und finanziert den Unterhalt der Sitzbänke.

Sie hat sich gegenüber den Landbesitzenden verpflichtet, noch bis Ende des kommenden Jahres die Renovation zu übernehmen. Der Auftrag soll grundsätzlich vom Grundeigentümer kommen. Dies ist aber offenbar für viele Bänkli, die in schlechtem Zustand sind, noch nicht geschehen.

Mega-Bank auf der Hinteren Egg bei Waldenburg. zvg

Die Renovationsarbeiten erfolgen durch eine Firma aus Liestal, die schon vor acht Jahren sämtliche Sitzbänke bemalt und beschriftet hat. Die Landbesitzer durften damals die Farbe selbst bestimmen: Gelb, hellblau, hellgrün, hellviolett und orange standen zur Wahl. Alle Bänkli tragen eine Jahreszahl – vom Gründungsjahr 1864 bis zum Jubiläumsjahr 2014. Auf jeder Bank sind interessante Informationen zum Standort angebracht.

Kantonalbank garantiert Unterhalt bis Ende 2023

Wie viel Geld die BLKB für den gesamten Unterhalt aufwenden muss, kann Maissen nicht sagen. Denn: Die Erneuerung einer Sitzbank beläuft sich mit Abholung vor Ort und wieder Anlieferung auf rund 700 Franken; falls zusätzlich das Holz ausgetauscht werden muss, fallen entsprechend höhere Kosten an. Wer ab 2024 für den Unterhalt sorgt, ist noch offen. Marius Maissen dazu:

«Wir gehen jedoch davon aus, dass die 151 Sitzbänke für die Bevölkerung erhalten bleiben.»

Nachdem im Jubiläumsjahr die Sitzbänke an Standorte mit schöner Aussicht platziert worden waren, erreichten die BLKB viele positive Reaktionen. Daraufhin gab es immer wieder Gruppen und Einzelpersonen, die alle Sitzbänkli mit dem Fahrrad abgespult haben oder diesen entlanggewandert sind. Leider waren in den ersten Jahren auch Vandalen unterwegs und brachten an Bänken einige Sprayereien an.

2015 begaben sich die Titterter Hans Peter Aebischer, Edi Degen, Paul Schweizer und Jussi Tanskanen auf ihre Bänkli-Tour, auf der sie sämtliche Kantonalbank-Bänkli anpeilten. Das Quartett legte in 24 Etappen über 400 Kilometer zurück und bewältigte rund 15'000 Höhenmeter. Ihre Erlebnisse hielten die vier leidenschaftlichen Wanderer in einem persönlichen Fotobuch mit allen Details fest.