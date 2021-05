Jugendgewalt Betreuer niedergeschlagen: Die Flucht zweier Jugendlicher aus dem Arxhof hat Folgen Es war der schwerste Zwischenfall im Baselbieter Massnahmenzentrum für Jugendliche seit Jahren. Vor wenigen Tagen schlug ein Duo im offenen Wohnbereich einen Betreuer nieder und ergriff die Flucht. Nun gehen die Behörden über die Bücher. Bojan Stula 13.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Idylle auf dem Arxhof oberhalb von Niederdorf erwies sich am vergangenen Wochenende als trügerisch.

Kenneth Nars

Es ist das Schicksal von Institutionen wie dem Arxhof, dass meist nur dann über sie berichtet wird, wenn etwas schief läuft. So etwa im Januar vor zwei Jahren, als ausgerechnet wenige Tage vor der offiziellen Einweihung des geschlossenen Eintrittstrakts drei von vier Jugendlichen aus ebendiesem flüchteten und danach wochenlang «unterwegs» waren.

Am vergangenen Wochenende ist es im Massnahmenzentrum oberhalb von Niederdorf erneut zu einem ernsten Zwischenfall gekommen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag griffen zwei Jugendliche laut Polizeimeldung «unvermittelt» einen Betreuer an und schlugen diesen krankenhausreif. Ihre Flucht endete allerdings schon nach wenigen Stunden aufgrund einer gross angelegten Suchaktion und der Spürnase von Polizeihund Iso Clay vom Federsee. Seither befindet sich das Duo, zwei Schweizer im Alter von 17 und 18 Jahren, in Untersuchungshaft.

Massnahme wird abgebrochen

Für Arxhof-Direktor Francesco Castelli ist dies der gravierendste Vorfall seit Langem. Eine Flucht mit Gewaltanwendung gegenüber Mitarbeitenden sei «seit mindestens zehn Jahren» nicht mehr vorgekommen. Der in Erinnerung gebliebene brutale Überfall eines Arxhof-Insassen im Juni 2017 geschah im Ausgang in Basel. Mit allzu viel Nachsicht können die beiden Jugendlichen deshalb nicht rechnen.

Der Fall des 18-Jährigen wurde der Baselbieter Staatsanwaltschaft (Stawa) übergeben. Das Zwangsmassnahmengericht hat deren Antrag auf eine dreimonatige Untersuchungshaftdauer zugestimmt. Dies bestätigt Stawa-Sprecher Thomas Lyssy auf Anfrage. Die Jugendanwaltschaft kümmert sich ihrerseits um den 17-Jährigen. Auch er muss im Falle einer Anklage und Verurteilung mit einer hohem Strafe rechnen, wie der stellvertretende Jugendanwalt Lukas Baumgartner erklärt. Wie lange er noch in Untersuchungshaft bleiben muss, hängt laut Baumgartner «vom Lauf der Ermittlungen und von geeigneten Anschlusslösungen» ab.

Eine Rückkehr auf den Arxhof steht deshalb für beide Jugendliche ausser Frage.

«Auf dem Arxhof herrscht Nulltoleranz in Bezug auf Gewalt gegen Mitarbeitende. Die Sicherheit unserer Mitarbeitenden steht an oberster Stelle. Wir haben deshalb unmittelbar nach dem Vorfall die Massnahme der beiden Eingewiesenen bei uns abgebrochen»,

erklärt der Arxhof-Direktor. Auf Nachfrage ergänzt Francesco Castelli, dass der Übergriff in einem der offenen Wohnpavillons geschah und nicht im geschlossenen Bereich. Was sich genau in dieser Nacht abgespielt hat, werde nun detailliert untersucht und analysiert; sowohl intern durch den Arxhof-Stab als auch im Rahmen des Strafverfahrens durch die Strafverfolgungsbehörden.

Flucht ist nicht gleich Flucht

Allerdings gilt es zu betonen: Eine Flucht aus dem «Massnahmenzentrum für junge Erwachsene Arxhof», wie die Anstalt offiziell heisst, verläuft in aller Regel weitaus weniger gravierend und hat bis zu einem gewissen Mass sogar System.

In der Podcast-Reihe «Leben am Limit» berichtete SRF im vergangenen Monat über einen ehemaligen Arxhof-Insassen «Till» (Name geändert). Darin macht Sacha Aeschbach, der Leiter des Psychologisch-Forensischen Dienstes im Arxhof, eine interessante Aussage: Fluchten aus der Anstalt dürfe man nicht überbewerten, solange diese nicht die öffentliche Sicherheit gefährdeten. Diese Ausbrüche könnten für Jugendliche mit Anpassungsschwierigkeiten «wie ein Ventil» wirken und auf dem Arxhof «Schlimmeres verhindern».

Der geschlossene Eintrittsbereich wurde im Januar 2019 eröffnet.

Juri Junkov

So habe auch der «böse Till», so der Titel der SRF-Podcast-Reihe, aufgrund einer Zufallsbekanntschaft während seines «Kurvengangs» eine innere Wandlung vollzogen und nach seiner Rückkehr die vierjährige Erziehungsmassnahme erfolgreich absolviert. Im Durchschnitt steht nur jeder zweite Jugendliche das volle Massnahmenprogramm durch.



«Im Zusammenhang mit dem Arxhof sprechen wir bereits von ‹Flucht›, wenn ein Eingewiesener das Areal des Arxhofs unerlaubt verlässt – dazu gehören die Wohnpavillons, Arbeitsbetriebe und Sportanlagen. Als Flucht gilt auf dem Arxhof auch, wenn ein Eingewiesener von einem bewilligten Familienbesuch oder Ausgang nicht zurückkehrt»,

erläutert Direktor Castelli. All diese Vorkommnisse seien deshalb nicht als Fluchten im volkstümlichen Sinn einzustufen. Denn in aller Regel würden seine entlaufenen Schützlinge mit den Betreuern auf dem Arxhof bereits nach kurzer Zeit wieder Kontakt aufnehmen und ihre Rückkehr besprechen. «Gerade Jugendliche und junge Erwachsene fallen in der Anfangsphase der Massnahme vor allem durch mangelnde Disziplin und Verbindlichkeit auf», betont Castelli. Daran könne nur «in einem offenen Rahmen» gearbeitet werden; und das Fluchtrisiko sei eine Konsequenz dieses Erprobungsfelds im offenen Vollzug.

Drei bis vier Fluchten pro Monat

Entsprechend müssen die nackten Zahlen eingeordnet werden: Rund drei bis viel Mal pro Monat büxen Eingewiesene aus dem Arxhof aus. Für die vergangenen 12 Monate zählt die Anstaltsleitung 45 solcher «Fluchten», was laut Behörden dem Durchschnitt der letzten Jahre entspreche. Nichtsdestotrotz wird jede Flucht der Polizei gemeldet und die Geflüchteten zur Fahndung ausgeschrieben. Aktuell haben sich drei Personen unerlaubt vom Arxhof entfernt.

Laut Castelli dauert das Fernbleiben üblicherweise ein paar wenige Stunden bis maximal fünf Tage. Bisher seien ausnahmslos alle Geflüchteten wieder eingefangen worden.

Die Belegung ist hoch

Am 1. August wird Francesco Castelli seit einem Jahr als Arxhof-Direktor im Amt sein. Der 42-jährige gebürtige Bündner folgte im vergangenen Sommer auf den vorzeitig pensionierten Peter Ulrich, der wiederum Anfang 2016 den Kurzzeit-Direktor Ursicin Poltera abgelöst hatte. Pech für Castelli ist, dass ihn ausgerechnet ein solch schwerer Zwischenfall erstmals ins Rampenlicht rückt.

Dabei hätte der frühere Leiter der Stiftung Sucht in Basel auch Grund zur Zufriedenheit: Die Belegung der 46 Arxhof-Plätze ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Der eine, 2019 zur geschlossenen Eintrittsabteilung umgebaute Pavillon ist zu 88 Prozent belegt, die Plätze im offenen Bereich zu 80 Prozent. Dies beweise, «dass wir ein Behandlungsangebot zur Verfügung stellen, welches einem Bedürfnis der zuweisenden Behörden entspricht», freut sich Castelli.

Seit dem 1. August 2020 ist Francesco Castelli Direktor des Massnahmenzentrums. ZVG/Kanton BL

Und wenn er schon Gelegenheit erhalte, sich auch einmal positiv zum Arxhof zu äussern, gibt er folgendes zu Protokoll:

«Auf dem Arxhof arbeiten sehr motivierte Mitarbeitende; ihr Engagement für die Eingewiesenen und den Arxhof ist beeindruckend.»

Die amtierende Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer wird dies gerne hören. Eine Massenkündigung von unzufriedenen Mitarbeitenden und anonyme Mobbingvorwürfe in den Jahren 2016 und 2017 hatten Schweizers Vorgänger Isaac Reber eine seiner wenigen Krisen als Sicherheitsdirektor beschert.