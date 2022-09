Jugendsozialwerk mit Angeboten in beiden Baseln feiert Jubiläum

Jugendsozialwerk Vom «Jugi» zu betreuten Wohnheimen: Wie aus einem Verein eines der grössten Sozialunternehmen der Region wurde Die Stiftung Jugendsozialwerk feiert am Freitag ihren 20. Geburtstag. In 20 Jahren ist viel passiert. Die fünf wichtigsten Stationen. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

In der Küche des Restaurants Falken kocht die Lernende Tzasan Hanhart (links) und die stellvertretende Küchenchefin Sabrina Schweizer das Mittagessen für die Gäste. Bild: Kenneth Nars

Als Verein für Ferienlager gestartet

Die Stiftung Jugendsozialwerk betreibt Wohnheime, Brockenstuben, Velowerkstätten oder ein Restaurant in beiden Baseln. 150 Mitarbeitende verhelfen Arbeitssuchenden zu Jobs, betreuen psychisch kranke Menschen in einem Heim oder gestalten ein Tagesprogramm für Jugendliche. Die Stiftung gehört heute zu den grössten Sozialunternehmen der Region. Das christliche Jugendsozialwerk war aber nicht immer so gross.

In den ersten Jahren wurde die Arbeit von vielen Freiwilligen geleistet. Der Verein «Kinder und Jugendwerk Blaues Kreuz» bot Mädchen und Jungen Freizeitbeschäftigungen und organisierte Ferienlager. Später kamen immer mehr Aufgaben dazu. Einer der Verantwortlichen des Vereins: Hans Eglin. Er war Geschäftsführer und hat seither diesen Posten nie mehr verlassen – heute ist er Geschäftsführer der 2002 gegründeten Stiftung Jugendsozialwerk.

Hans Eglin arbeitet seit 1986 mit Jugendlichen. 1995 wurde er Geschäftsführer des Vereins Kinder und Jugendwerk Blaues Kreuz. Dieser Verein gründete im Jahre 2002 die Stiftung Jugendsozialwerk. Bild: zvg

Erstes Angebot mit öffentlichem Auftrag

Hans Eglin hat alle Phasen, Veränderungen, Vergrösserungen der Institution miterlebt. «Beim Jugendzentrum Liestal nahm alles seinen Anfang», sagt Eglin. Es war das erste Angebot der Institution mit öffentlichen Geldern, einem öffentlichen Auftrag und mit angestelltem Fachpersonal.

Obwohl das Werk heute von ausgebildetem Personal betrieben wird, verzichten sie nicht auf Freiwilligenarbeit. Eglin sagt:

«Wir versuchen, die Freiwilligenarbeit zu stärken und auszubauen.»

Für die Mitarbeitenden sind die Freiwilligen eine Hilfe und Entlastung. Sie kochen Abendessen in den Heimen, kaufen Lebensmittel ein, arbeiten in den Brockenstuben oder bieten Deutschkurse für Leute mit Migrationshintergrund an.

Neben der Freiwilligenarbeit möchte das Jugendsozialwerk die Tagesstruktur für Schulkinder noch weiter ausbauen. Vor allem im mittleren und oberen Baselbiet fehlen noch die notwendigen Strukturen, sagt Eglin.

Neue Aufgaben – neue Rechtsform: Gründung einer Stiftung

Im Jugendzentrum Liestal sah Hans Eglin, wie einige Jugendliche den Weg von der Schule in den Beruf nicht gefunden haben. Er sagt:

«Die Arbeitslosigkeit wurde immer mehr zum Thema.»

Das Team des Jugendzentrums bot den Jugendlichen beratende Unterstützung. Gleichzeitig startete der Kanton mit arbeitsmarktlichen Massnahmen. «Die Verantwortlichen fragten uns, ob wir Anbieter eines Arbeitsintegrationsprogramms werden möchten», sagt Eglin. Und so geschah es: Sie begannen Arbeitsplätze aufzubauen.

Die Vergrösserung der Institution verlangte eine neue Rechtsform. Deshalb gründete Hans Eglin 2002 die Stiftung Jugendsozialwerk.

Das Jugendsozialwerk schafft eigene Arbeitsplätze

Das Jugendsozialwerk bietet verschiedene Jobangebote für Arbeitssuchende. Zurzeit sei der Arbeitsmarkt gut, sagt Geschäftsführer Hans Eglin:

«Wieder mehr Stellensuchende finden einen Arbeitsplatz.»

Sie arbeiten in der Hauswirtschaft, einer IT-Abteilung oder in der Velowerkstatt. All diese Berufsfelder schafft das Jugendsozialwerk. Die Jugendlichen werden von Berufsbildnern und ausgebildeten Coaches unterstützt. So können sie in einem betreuten Rahmen arbeiten und die öffentliche Berufsschule besuchen.

Das Jugendsozialwerk bietet 230 Menschen eine Möglichkeit zu arbeiten. In Zukunft möchte man sich noch vertieft auf den Übergang von Jugendlichen von der Schule zum Beruf konzentrieren. Das Jugendsozialwerk setzt ein Jugendprogramm der Invalidenversicherung (IV) um, das verhindern will, dass Jugendliche in eine lebenslange IV-Situation rutschen. Das Programm bietet spezielle Trainingsplätze für betroffene Menschen.

Vom Hotel zur betreuten Wohngemeinschaft

Neben der Arbeitsintegration wurde die Wohnintegration ausgebaut. Die Stiftung besitzt heute drei Wohnheime. Das Wohnheim Bernhardsberg in Oberwil, die Jugendwohngruppe Im Park in Basel-Stadt und das Falkennest in Liestal. 80 Menschen finden in diesen ein Zuhause.

Letzteres war zuerst ein Hotel. Die Besitzer suchten aus Altersgründen eine neue Trägerschaft und schenkten das Hotel Falken der Stiftung Jugendsozialwerk. Daraus entstand ein betreutes Wohnheim für Jugendliche und junge Erwachsene. Im Falkennest wohnen Leute mit psychischen Krankheiten wie beispielsweise Schizophrenie oder Borderline-Störungen. Oder Menschen, die gegen eine Sucht kämpfen.

Das Restaurant Falken im Hause oder auch die Brockenstuben des Jugendsozialwerks bieten den Bewohnern einen Arbeitsplatz. Das sei eine grosse Chance, sagt Eglin. «Es ist wichtig, dass betroffene Menschen direkt eine Beschäftigung haben.»

Die Plätze in den Wohnheimen sind aber nicht langfristig gedacht. Eglin sagt:

«Unser Ziel ist es, dass diese Menschen wieder integriert werden und allein wohnen können.»

Die Wohnintegration ist aber nicht immer leicht. Einige Heimbewohner haben es schwer, eine eigene Wohnung zu finden, da sie vielleicht keine feste Stelle haben oder die Kaution nicht bezahlen können. Hier hilft das Jugendsozialwerk, indem es Wohnungen mietet und diese an die betroffenen Personen untervermietet.

