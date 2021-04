Junge Talente Oberwiler Genies räumen an den Wissenschafts-Olympiaden ab Sie sezieren Kleintiere, berechnen Lösungswege, experimentieren mit Naturgesetzen – und haben damit grossen Erfolg auf nationaler Ebene. Eva Oberli 22.04.2021, 05.00 Uhr

Die jungen Genies (v.l.n.r.) Florence Bur, Michal Oskedra, Yanta Wang, Anna Salud, Lehrerin Natalie Dettwiler, Valentin Hächler, Sanjitha Koundinya. Kenneth Nars

«Es fällt schon auf, dass der Bildungsraum Nordwestschweiz jeweils sehr stark an den Wissenschafts-Olympiaden vertreten ist», meint Lara Gafner, die Kommunikationsbeauftragte der Schweizer Wissenschafts-Olympiade.

«2020 stammten bei den nationalen Finalrunden insgesamt 25 Prozent der Teilnehmenden aus dem Bildungsraum Nordwestschweiz.»

Besonders prominent ist das Gymnasium Oberwil als regionale Genie-Schmiede im Bereich der Naturwissenschaften. Sechs Medaillen holten Schülerinnen und Schüler bei den diesjährigen Schweizer Finals in drei naturwissenschaftlichen Disziplinen: Gold in Mathematik (Yanta Wang), Gold in Biologie (Sanjitha Koundinya und Anna Salud), Gold in Physik (Valentin Hächler) sowie Bronze in Physik (Michal Oskedra und Florence Bur).

Junge Talente werden gezielt gefördert

Einen möglichen Grund dafür vermutet Lara Gafner in der Begabtenförderung, die an dieser Schule angesiedelt ist. «Wo Begabungskoordinatoren vor Ort sind und aktiv Ausschau nach Talenten halten, werden Schülerinnen und Schüler auch schneller auf Förderprogramme aufmerksam.»

Dass die Begabtenförderung in Oberwil einen hohen Stellenwert hat, bestätigt Chemielehrerin Natalie Dettwiler. Sie selbst koordiniert zusammen mit einem Kollegen die schulansässige Förderung von talentierten und leistungsstarken Jugendlichen. Die Begabtenförderung agiert hierbei aber eher als ermutigende und impulsgebende Vermittlungsstelle. Programme wie die Wissenschafts-Olympiade stellen die Fachlehrpersonen meist selbst in den Naturwissenschaftsklassen vor oder führen gar die erste Qualifikationsrunde direkt im Unterricht durch.

Dettwiler betont, dass die Begabtenförderung über den Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) hinausgehe. So gibt es am Gymnasium Oberwil auch Projekte in den Bereichen Kunst, Sport oder Sprachwissenschaften.

Ethanol-Nieren im Kühlschrank

«Die Motivation besteht für die meisten Teilnehmenden darin, ein naturwissenschaftliches Fach mit einer anderen Ansicht anzugehen, sich vertieft mit der fachlichen Materie auseinanderzusetzen und mehr und grösseren Fragen als im Normalunterricht nachzugehen», meint Natalie Dettwiler.

Eine solche Teilnehmerin ist die 19-jährige Anna Salud. Sie bestritt in den Osterferien den viertägigen Prüfungsmarathon der Biologie-Olympiade.

«Ich dachte im Vorfeld, ich könnte abends nach dem Programm noch ein bisschen für die Schule arbeiten – dem war aber nicht so»,

lacht die Schülerin, die in wenigen Wochen ihre Matura machen wird.

Denn die Prüfungstage hatten es in sich. Sie begannen jeweils morgens um 8 Uhr mit einer Stunde Theorieunterricht. Dann folgten mehrere Praktika-Blöcke, in denen die Finalistinnen und Finalisten sich mit Enzymgenetik befassten, Kartoffeln in Zuckerlösungen einlegten oder den Inhalt eines Päckchens sezierten, der zu Beginn der Woche im Briefkasten gelegen hatte: eine Niere, eine Auster und einen Regenwurm. In Ethanol eingelegt und mit dem Hinweis versehen, die Materie unbedingt im Kühlschrank zu lagern.

Die Frauenquote steigt

Obwohl bei den diesjährigen Siegen die Spitze etwa in der Biologie weiblich war, ist das nicht in allen Fächern so, wie Lara Gafner berichtet:

«Insgesamt sind Frauen noch untervertreten.»

In den letzten Jahren habe man seitens der Wissenschafts-Olympiaden sowohl national als auch international versucht, gezielt junge Frauen im naturwissenschaftlichen Bereich zu fördern und sie zu ermutigen, in dieser Sparte Fuss zu fassen. So gibt es zum Beispiel die European Girls’ Mathematical Olympiad (EGMO), bei der die Oberwiler Gymnasiastin Yanta Wang dieses Jahr Silber gewann. Diesen Juni findet die erste reine Frauen-Olympiade im Fach Informatik statt.

Der Wettbewerb soll nicht allein im Vordergrund stehen

Dass manche Schülerinnen und Schüler während der Wissenschafts-Olympiade unter den Leistungsdruck von Eltern oder Lehrpersonen geraten, kann sich Lara Gafner schon vorstellen. «Uns ist es aber sehr wichtig, dass nicht nur der Wettbewerb im Vordergrund steht. Es geht auch um den sozialen Austausch in der Peer Group, den Fördergedanken und um Lern- und Interessensangebote für die Jugendlichen.»

Anna Salud findet, dass dieser Ansatz sehr gut funktioniert. «Die Prüfungssituation unterscheidet sich stark von der Atmosphäre in einem Klassenraum. Zwar muss man auch Wissen abliefern können, aber es geht nicht darum, eine gute Note zu schreiben.» Lediglich der soziale Aspekt sei dieses Jahr, wo das Finale nicht im Rahmen eines Ferienlagers, sondern am eigenen Küchentisch stattfand, leider etwas zu kurz gekommen.

Ein kleines bisschen Studenten-Feeling

Eine siegreiche Teilnahme an der Wissenschafts-Olympiade kann von persönlicher Bedeutung sein, konkret anrechnen lassen kann man sich die Auszeichnung aber nicht. Ein bisschen Studienvorbereitung ergibt sich daraus dennoch. «Die Wissenschafts-Olympiade kann den Einstieg in die Universität gewissermassen erleichtern, weil durch die Teilnahme ein Lernvorteil entsteht. Dazu kommt, dass etwa die Schweizerische Studienstiftung auf die Jugendlichen aufmerksam wird und diese später im Studium fördern kann», so Lara Gafner.

Anna Salud, die ab September Medizin oder Nanowissenschaften studieren möchte, glaubt, durch die Wissenschafts-Olympiade auch schon einmal einen Vorgeschmack auf das Uni-Leben bekommen zu haben.

«Wir hatten diese Vorlesungssituation, mussten viel Stoff auf einmal draufhaben, und die Prüfungen waren auch nicht zu 100 Prozent beantwortbar. Das schon einmal erlebt zu haben, war für die Psyche sicher hilfreich.»