Frostschäden So stark treffen die nächtlichen Minusgrade die Baselbieter Obstbauern Erst kam die Blütenpracht über Ostern, dann über Nacht der Frost. Doch so verheerend wie im Jahr 2017 soll sich der diesjährige Kälteeinbruch vorerst nicht auswirken. Eva Oberli 07.04.2021, 05.00 Uhr

Die Kälte setzt der Kirsche zu. Bild: Kenneth Nars

«Die Lage ist gerade wirklich etwas ungemütlich», sagt Franco Weibel, Obstbauberater und Leiter des Ressorts Spezialkulturen am Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung Ebenrain. Denn die vergangenen und vorausgesagten Temperaturen liegen im Bereich, wo sie Obstbäume schon schädigen können. «Von einer so schlimmen Situation wie im Jahr 2017 sind wir jedoch weit entfernt.» Damals traf der Frost die Obstkulturen, als die ersten Früchte bereits gebildet waren. Von einem Kälteschock in diesem Stadium erholen sich die Kulturen nicht, solange sie aber erst blühen, sieht es anders aus.

«Für einen Vollertrag bei der Ernte müssen nur 15 Prozent der Blüten überleben und zu einer Frucht heranreifen. Wir haben also rund 85 Prozent Reserve»,

erklärt Franco Weibel. Doch auch die angekündigten kühlen Temperaturen sind ungünstig. «Bei unter 12 Grad, wie sie bis Donnerstag herrschen sollen, fliegen die Bienen nicht, die Blüten bekommen in dieser Woche also kaum Insektenbesuch.» Wenn die Befruchtung ausbleibt, wird auch aus einer Blüte, die den Frost überlebt, keine Frucht.

Noch zu früh für Panik und Prognosen

Bei den betroffenen Obstbauern ist die Stimmung angespannt, jedoch nicht verzweifelt. «Das Ganze ist sicher nicht schön», meint etwa Ernst Lüthi, der im Oberbaselbieter Ramlinsburg auf 11,5 Hektaren Tafelobst anbaut. Nach nur einer Nacht mit Minusgraden, auf die noch mindestens zwei weitere folgen sollen, sei es aber noch zu früh für Prognosen. Und zu früh für Panik.

«Ob die Schäden gross und relevant für das Erntejahr 2021 sind, kann man erst in etwa einer Woche sagen»,

so der Obstbauer.

In den Anlagen von Familie Lüthi wachsen Kirschen, Zwetschgen, Pfirsiche, Aprikosen, Äpfel, Kiwi und Kaki. Zu den getroffenen Schutzmassnahmen gegen die nächtliche Kälte zählen hier, wie auch andernorts, Paraffinkerzen und spezielle Heizöfen, die mit Holzpellets befeuert werden. Ausserdem ist eine der insgesamt 4,2 Hektaren Kirschen mit einer Witterungsabdeckung versehen und die Kultur somit vor Feuchtigkeit geschützt. «Es hilft schon einmal etwas, wenn die Bäume über Nacht nicht nass sind.»

Ab einer bestimmten Höhe sind Witterungsabdeckungen bei tiefen Temperaturen aber nicht mehr länger Schutz, sondern Bedrohung für die Obstbäume. «Damit das Beheizen der Kulturen mit Paraffinkerzen wirklich hilft, müsste man die Regendächer schliessen. Wenn zu der Kälte aber Niederschlag in Form von Schnee hinzukommt, drückt dieser in kurzer Zeit mit enormem Gewicht auf die Abdeckungen und die darunter stehenden Spindelbäume», erläutert Hansruedi Wirz, der in Reigoldswil einen Obstbaubetrieb und eine gewerbliche Brennerei führt.

«Ich muss bei Minusgraden immer abwägen, ob ich Frostschäden an den Blüten oder Schäden an der Infrastruktur riskiere.»

Die Frostkerzen werden nachts entzündet, das enthaltene Paraffin verteilt beim Abbrennen Wärme in den Obstplantagen. Bild: Kenneth Nars

Versicherungsfrage oder Rettungsversuch

Als im Jahr 2017 ein später Frost den blühenden Baselbieter Obstkulturen über Nacht den Gar ausmachte, waren die Schäden enorm. Daraus habe man gelernt, glaubt Hansruedi Wirz. Seit 2018 ist es für Obstbauern zum Beispiel möglich, ihre Ernte nicht nur gegen Hagel-, sondern auch gegen Frostschäden zu versichern. Für die Produzenten gilt es daher zu entscheiden, ob sie überhaupt versuchen wollen, die Ernte zu retten. Oder ob sie auf einen Teil verzichten und die auch nicht gerade billige Versicherung zum Zuge kommen lassen. Denn das Installieren und Betreiben von Schutzmassnahmen gegen den Frost ist mit grossem Arbeitsaufwand und hohen Kosten verbunden, der Erfolg aber ungewiss.

Frostschäden sind sortenrelevant und treffen Kulturen wie Kirschen, Zwetschgen, Äpfel oder Aprikosen zum jetzigen Zeitpunkt in unterschiedlicher Härte. Während frühe Kirschsorten wie Vanda oder Merchant nach den warmen Tagen vor Ostern bereits in voller Blüte stehen, sind die Apfelknospen mehrheitlich noch geschlossen.

In diesem Jahr sei hierbei speziell, dass sich die regionale Situation zwischen Ober- und Unterbaselbiet nur minimal unterscheide, so Franco Weibel. Anders als in anderen Jahren würden die Entwicklungsstadien der Blüte im Kanton heuer wenig gestaffelt verlaufen, sondern zwischen den Vergleichsstandorten Biel-Benken und Zunzger Berg recht ähnlich sein.

Selbst wenn die Witterung den Baselbieter Kulturen bis zum erneuten Temperaturanstieg Ende Woche nicht allzu sehr zusetzt, sind sie noch nicht sicher. Denn auch auf einen späten Frost kann noch ein späterer folgen.