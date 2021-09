Kampf gegen den Klimawandel Baselbieter SP will der Kantonalbank Klimaziele vorschreiben Im Baselbiet sollen die CO 2 -Emissionen bereits bis 2030 auf null gesenkt werden. Dies fordert die SP in ihrem neuen Klimaplan. Der BLKB und anderen Kantonsbeteiligungen drohen strenge Klimavorgaben. Hans-Martin Jermann 24.09.2021, 20.14 Uhr

Die BLKB will bis 2050 emissionsfrei sein. Der Baselbieter SP geht das zu lange. Georgios Kefalas / Keystone (13. Februar 2020)

Die Baselbieter SP gibt sich entschlossen: Die Zeit der «low hanging fruits», der leicht erreichbaren Ziele, sei im Kampf gegen den Klimawandel vorbei, sagt Parteipräsidentin Miriam Locher. Die Genossinnen und Genossen haben am Donnerstagabend «den Klimaplan fürs Baselbiet» verabschiedet. Ein Grundsatzpapier, das sowohl ein Ziel – netto null CO2-Emissionen bis 2030 – als auch viele konkrete Massnahmen enthält. Mit neuen Vorstössen im Landrat und teilweise auch auf Gemeindeebene sollen die Forderungen in die Politik getragen werden.

Basel-Stadt ist weiter – das Land soll nun aufholen

Ebenfalls diese Woche hat die rot-grün dominierte Regierung des ökologisch fortschrittlicheren Stadtkantons das Ziel definiert, bis 2040 emissionsfrei zu werden. Wie soll denn Baselland dasselbe Ziel bereits 2030 erreichen? «Wir sind uns bewusst, dass das ambitioniert ist», räumt Locher ein. Basel-Stadt sei in der Klimapolitik weiter. «Genau deswegen ist es umso wichtiger, dass wir nun auch im Baselbiet gezielt und in grossen Schritten vorwärtsmachen.»

«Wir sind uns bewusst, dass das ambitioniert ist»: So kommentiert SP-Präisdentin Miriam Locher das Ziel ihrer Partei, Baselland soll bereits bis 2030 emissionsfrei sein. Nicole Nars-Zimmer (14.9.2020)

Der Klimaplan der SP enthält einige klassische Forderungen, die den CO 2 -Ausstoss direkt senken sollen, wie etwa das Gratis-U-Abo für alle oder Steuerabzüge für jene, die mit dem Velo zur Arbeit fahren. Daneben nimmt die SP einen Bereich auf, der in der Klimadebatte oft vergessen geht, aber sehr wichtig ist: die Finanzanlagen. In Basel-Stadt sind die CO 2 -Emissionen, die indirekt via Investitionen und Finanzanlagen verursacht werden, pro Kopf fast gleich hoch wie jene durch Verkehr, Gebäude sowie Industrie und Gewerbe.

Handlungsspielraum der Kantone ist beschränkt

«Wir möchten, dass Finanzanlagen in fossile Energien grundsätzlich abgeschafft werden», sagt Joël Bühler, SP-Einwohnerrat in Liestal und angehender Ökonom. «Mit solchen Aktivitäten darf man kein Geld mehr verdienen.» Allerdings fragt sich, was konkret auf Kantonsebene getan werden kann. Die SP will der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) klimaschädliche Investitionen verbieten. Dasselbe soll für andere Kantonsbeteiligungen gelten wie die Basellandschaftliche Pensionskasse oder die Gebäudeversicherung. «Der Kanton kann diesen Institutionen via Staatsgarantie solche Vorschriften machen», betont Bühler.

Grossbanken wie die UBS oder CS wären davon allerdings nicht tangiert. Hierzu fordert die SP, dass sich die Regierung auf nationaler Ebene für ein Verbot klimaschädlicher Investitionen einsetzen soll. Die SP will die BLKB zudem verpflichten, einen Geschäftsbereich Klimabank aufbauen, der gezielt die nötigen Kredite zum ökologischen Umbau bereitstellt. Die Rolle der BLKB könnte laut Bühler eine ähnliche sein wie bei den Covid-Bürgschaften des Kantons.

BLKB: Keine Investitionen in Fluggesellschaften oder Ölfirmen

Die BLKB äussert sich nicht konkret zu den Forderungen der SP, sondern verweist auf eine Studie des Bundesamts für Umwelt zu den Emissionen von Banken, Versicherungen und Pensionskassen. Demnach gehört die BLKB zu den nachhaltigsten Banken und weise bei den hauseigenen Anlageprodukten eine sehr tiefe Exposition zu kohlestoffintensiven Branchen auf: «Investments in Öl- und Kohlefirmen oder Fluggesellschaften sind nicht zugelassen», betont Sprecherin Nadja Schwarz. Die BLKB hält sich nach eigenen Angaben ans Pariser Klimaabkommen, und dieses verlangt netto null Emissionen bis 2050.

Die Kantonalbank gibt sich also 20 Jahre länger Zeit als dies die SP fordert. Wann «Netto null» erreicht werden kann – darüber sind sich auch im Baselbiet nicht einmal Rotgrün einig: Die Klimaschutz-Initiative der Grünen will dieses Ziel erst 2050 erreichen, will aber im Gesetz Massnahmen festhalten, die bei Nichteinhalten der Reduktionspfade ergriffen werden müssen. Die bürgerliche Mehrheit im Baselbieter Landrat hat diese Initiative erst kürzlich zur Ablehnung empfohlen.