Seit 2021 existiert in Laufen kein Spital mehr. Am Standort an der Lochbruggstrasse befindet sich heute ein ambulantes Zentrum des Kantonsspitals Baselland (KSBL). Dieses soll in diesem Jahr als sogenanntes Gesundheitszentrum ins Einkaufszentrum Birs Center beim Bahnhof gezügelt werden. Das KSBL vollzog die Transformation vor allem aus finanziellen Gründen. Im Herbst 2020 gab der Landrat dem Vorhaben mit einem Dekret einstimmig seinen Segen. Gegen das Dekret wurde anschliessend von elf Personen aus dem Umfeld des Vereins Pro Spital Laufen Beschwerde erhoben. Am Mittwoch urteilt ein Fünfergericht über den Fall. An der Parteiverhandlung werden der Rechtsdienst des Landrats sowie Vertreter des KSBL auf der einen sowie der Verein Pro Spital Laufen auf der anderen Seite teilnehmen. (hof)