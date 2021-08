Hochwald Kandidat fürs Gemeindepräsidium: «Politisch verfolgt können nur Christen und Kriminelle sein, sonst eigentlich niemand» Neo-SVP-Gemeinderat fordert bisherigen Hochwaldner Gemeinderatspräsidenten heraus – seine Ansichten sorgen dabei für Aufsehen. Tomasz Sikora 13.08.2021, 19.13 Uhr

Hochwald: Der Gemeinde im Schwarzbubenland steht ein aussergewöhnlich heisser Polit-Spätsommer bevor. Bea Asper

So etwas gibt's in Hochwald selten: Ende September findet hier eine Kampfwahl ums Gemeindepräsidium statt – die erste seit Jahrzehnten. Der bisherige Amtsinhaber Georg Schwabegger von der SP tritt gegen Sebastian Rastberger von der SVP an, der im Vorfeld als Mitglied der mobilfunkkritischen IG Hobel von sich reden machte.