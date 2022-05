Kampfwahl Um das Lupsinger Gemeindepräsidium kündigt sich ein Duell an Im 1500-Seelen-Dorf liebäugeln zwei Exekutivmitglieder mit dem vakanten Präsidentenamt. Simon Tschopp 19.05.2022, 05.00 Uhr

In Lupsingen, wo sich eine Kampfwahl ums Gemeindepräsidium abzeichnet, liegt der geografische Mittelpunkt des Baselbiets. Kenneth Nars

(7. März 2016)

Mit der Wahl von Marcel Staudt, der in der Nachwahl vom Sonntag den Sprung in den Gemeinderat von Lupsingen souverän geschafft hat, ist die Behörde wieder komplett. Denn seit Anfang März musste der Gemeinderat in Unterzahl «regieren», nachdem Präsidentin Sibylle Wanner per Ende Februar zurückgetreten war und bei der Ersatzwahl vom 13. Februar keiner der drei Kandidaten das absolute Mehr erreicht hatte.