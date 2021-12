Kanalisation Wasserprobleme in Hersberg führen zu Disput Mit einer Sanierung der Kanalisation sind nicht alle einverstanden. An der Gemeindeversammlung ist Widerstand angekündigt. Simon Tschopp 07.12.2021, 05.00 Uhr

Hersberg steht vor einer brisanten Gemeindeversammlung. Juri Junkov

Für 1,75 Millionen Franken soll in Hersberg die Kanalisation im nordöstlichen Dorfteil saniert werden. Davon betroffen sind der Bündtenweg, Gmeinihölzliweg und der Stockackerweg. Dort ist die Entwässerung seit Jahren ungenügend. Kleinere Massnahmen in der Vergangenheit brachten nicht die gewünschte Wirkung. Aufgegleist wurde das Projekt wegen der Wasserprobleme. Zudem sollen die Strassenbeläge, die viele Flicke aufweisen, erneuert werden. Der Kredit, verbunden mit einer Darlehensaufnahme von 350’000 Franken, steht an der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember zur Debatte.