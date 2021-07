Kantönligeist Portiunkula-Markt: Solothurn ist streng, Baselbiet erlaubt einen frohen Jahrmarkt Der beliebt Markt, der eigentlich mehr eine Chilbi ist, findet in Dornach und Aesch statt - wegen Corona unter unterschiedlichen Bedingungen Tobias Gfeller 29.07.2021, 05.00 Uhr

Der Portiunkula-Markt zieht jedes Jahr viele Menschen an.

Juri Junkov

Während an Warenmärkten abends wieder zusammengeräumt wird, geht das Treiben am Portiunkula-Markt in Dornach für gewöhnlich dann erst los. Der Portiunkula-Markt ist mehr Chilbi als Markt. Buden, Bahnen und Essstände locken alljährlich vor allem junge Gäste von weit her nach Dornach an. Lange Zeit war unklar, ob der Markt vom 13. bis zum 15. August aufgrund der Coronapandemie stattfinden kann.

Noch am Donnerstag zeigte das «Wochenblatt» die Schwierigkeiten einer Durchführung auf und verwies dabei auf die Betriebszeiten bis spätabends und den Chilbi-Charakter des Marktes. Das Solothurner Gesundheitsamt wollte die Öffnungszeiten auf 21 Uhr beschränken. Doch dies hätte dem Charakter des Marktes widersprochen, monierte Vizegemeindepräsident Daniel Müller (FDP).

Lobbying in Solothurn zeigte Erfolg

Auch der designierte Gemeindepräsident Daniel Urech (FWD), der am 1. August sein Amt antritt und Dornach auch im Kantonsparlament vertritt, setzte sich in Solothurn für längere Öffnungszeiten ein – mit Erfolg. «Wir können den Markt bis 23 Uhr offen lassen, die Gastronomie sogar bis halb eins», freut sich Daniel Müller. Alles andere hätte es auch gar nicht gebracht, findet der Dornacher Statthalter.

«Der-Markt beginnt normalerweise erst abends zu leben. Da macht es keinen Sinn, um 21 Uhr alles zu schliessen.»

Kaum eingeschränkter Lunapark in Aesch Vom Kanton auferlegte Einschränkungen gibt es dennoch. Bei der Gastronomie darf es keine Sitzgelegenheiten geben und die Anbieter müssen Schutzkonzepte entwerfen. «Alles Take-away» lautet am diesjährigen Portiunkula in Dornach das Motto. Deshalb werden auch Festzelte, in denen es normalerweise spätabends feuchtfröhlich zu und her geht, dieses Jahr fehlen.

Zertifikatspflicht nicht durchsetzbar

Auch das Fahrgeschäft beim Nepomukplatz wird es nicht geben. Nur drei Attraktionen für Kinder hat der Kanton genehmigt, verrät Gemeindevizepräsident Daniel Müller. Ein Markt in normaler Form hätte nur mit Covid-Zertifikat durchgeführt werden dürfen, da es sich um eine Grossveranstaltung handle, erklärt Felix Bader, Leiter Veranstaltungen beim Fachstab Pandemie des Kantons.

Die Zertfikatspflicht sei aber bei dieser Art von Veranstaltung nicht durchsetzbar. Deshalb brauche es Einschränkungen. Lockerer sieht es auf Baselbieter Boden aus. Denn der Markt findet zu kleinen Teilen auch in Aesch und minim sogar noch in Reinach statt.

«Dort wird es mit Fahrgeschäften Scheiaweia geben»,

prophezeit Müller und kommentiert die unterschiedlichen Regelungen in Solothurn und Baselland mit einem ungläubigen Lachen.

Die Baselbieter Polizei und die Sicherheitsdirektion berufen sich dabei auf die Covid-Verordnung des Bundes und qualifizieren Märkte nicht als Veranstaltungen, erklärt Polizei-Kommunikationschefin Barbara Richard. «Auch Jahrmärkte, die typischerweise über Bahnen verfügen, fallen nicht unter den Veranstaltungsbegriff.» Die Betreiber müssten aber über ein Schutzkonzept verfügen.

Kantonsposse wie bei den Skiliften

Während also auf Dornacher Seite für längere Öffnungszeiten gekämpft werden musste, kommt in Aesch so etwas wie Herbstmesse-Stimmung auf. Für die Bewilligungen der Märkte sind die jeweiligen Standortgemeinden zuständig. Der Kantönligeist am Portiunkula-Markt erinnert an die Diskussionen rund um das Skifahren in Langenbruck, als dies am unteren Lift auf Baselbieter Boden noch möglich war, am oberen Lift auf Solothurner Boden aber nicht. Das sorgte schweizweit für Kopfschütteln. Die Solothurner Regierung untersagte im Gegensatz zu den Kollegen in Liestal aufgrund der Coronapandemie den Betrieb von Skiliften.

Gemäss Dieter Binggeli, Marktchef in Dornach, haben die unterschiedlichen Regelungen zusätzliche Herausforderungen mit sich gebracht. Um die nötigen Abstände am Markt zu gewährleisten, ordnet Binggeli die Marktstände teilweise anders an.

«Mit gewissen Anpassungen gelingt es schon, zwischen den Ständen für die nötigen Abstände zu sorgen.»