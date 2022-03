Basel: Kanton will Freizeitgarten-Areale für alle öffnen

Gesetzes-Revision Kanton Basel-Stadt will Freizeitgarten-Areale öffnen – Betroffene warnen Bei der Teilrevision des Freizeitgarten-Gesetzes sind auch Durchwegungen der bislang umzäunten und geschlossenen Areale vorgesehen. Der Zentralverband der Pächtervereine warnt vor Diebstahl und Vandalismus Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Hereinspaziert! Geht es nach dem Ratschlag der Basler Regierung, werden Freizeitgartenareale künftig für alle geöffnet. Nicole Nars-Zimmer

Das Wort kommt harmlos daher. Für viele Freizeitgärtnerinnen und -gärtner hat es jedoch Sprengkraft: Durchwegung. Was das konkret bedeutet, steht im Ratschlag der Basler Regierung zur Teilrevision des Gesetzes über Freizeitgärten. Die Areale sollten «mit geeigneten Massnahmen qualitativ aufgewertet» werden, heisst es im Papier, insbesondere seien sie «mit öffentlichen Grünflächen und Freizeitangeboten» zu verbinden.

Künftig wäre es also möglich, auch als Nichtmitglied eines Freizeitgartenvereins durch die Areale zu spazieren, in den ­Beizli einzukehren, die Toiletten und Spielplätze zu benutzen.

Angst vor ungebetenen Gästen in der Nacht

Der Bericht der Bau- und Raumplanungskommission ist für die morgige Sitzung des Grossen Rats traktandiert. Der Zentralverband der Basler Familiengärten-Vereine (ZV) ist ab den Plänen des Kantons wenig erfreut. Mediensprecher Peter Wirz sagt zur bz:

«Das mit der Öffnung und Durchwegung der Areale können wir uns vom ZV noch nicht wirklich vorstellen. Es gibt auch gar nicht viele Are­ale, die dafür geeignet wären.»

Zwar habe die Familiengarten-Kommission, wo der Zentralverband mit drei Mitgliedern vertreten sei, die Öffnung grundsätzlich befürwortet, sagt Wirz. «Ich persönlich denke jedoch, dass es bei den Pächterinnen und Pächtern viele Bedenken gibt. Man hat keine Freude, wenn Nichtmitglieder durch die Areale gehen. Schon heute gibt es viele Probleme mit Diebstahl und Vandalismus.»

Laut dem Ratschlag der Regierung wären die Wege auch nachts geöffnet. Gerade dann fehle aber die soziale Kontrolle, gibt Wirz zu Bedenken, denn in den Häuschen übernachten, sei in der Regel untersagt. «In meiner Einschätzung ist das mit der vorgeschlagenen Öffnung eine unglückliche Sache.»

Neues Gesetz weist einige Lücken auf

Freizeitgärten sind schon länger ein Politikum im Stadtkanton. 2011 kam eine Initiative zur Abstimmung, welche die Areale in ihrem Bestand einfrieren wollte. An der Urne siegte ­jedoch der Gegenvorschlag des Grossen Rats, der Vier-Fünftel der Schrebergärten, wie sie früher genannt wurden, sicherte. 2013 trat das neue Freizeit­gartengesetz in Kraft. Mit der Zonenplanrevision 2014 wurden 48 Hektaren Gartenareale auf Stadtgebiet gesichert.

Zuba durchkreuzt einige Öffnungspläne Planungen sistiert wegen Zubringer Bachgraben Basel-Allschwil Freizeitgärten liegen am Rand der Stadt und müssen häufig anderen Funktionen weichen. So ist es auch beim Areal Basel West-Grenze: Dort sieht Baselland das südwestliche Tunnelportal für den Autobahnzubringer Bachgraben-Allschwil (Zuba) vor, rund 30 Parzellen stehen im Weg. Wie es in der Freizeitgartenstrategie des Basler Bau- und Verkehrsdepartements heisst, würde der Bau des Zuba auch Teile der benachbarten Areale Milchsuppe Grenze, Basel West-Neuhof, Basel West, Lacheweg und Reibertsweg beanspruchen, etwa als Lagerplatz für Bauinstallationen. Zudem seien die angedachten Wegverbindungen durch die genannten Areale zum Parc des Carrières zurückgestellt worden. Bei ­diesem Projekt werden ehe­malige Kiesgruben zwischen Allschwil, Hégenheim, Basel und Saint-Louis renaturiert. Vergangene Woche informierten Vertreter des Kantons Baselland und der Gemeinde Allschwil über den Zuba. Demnach hat die Basler Stadtgärtnerei bereits Ersatzflächen für die entfallenden Gärten definiert. Ein weiteres Strassenbauinfrastrukturvorhaben werde Freizeitgärten der Stadt verdrängen, heisst es im erwähnten Strategiepapier. So ist die Lüftungszentrale des geplanten Rheintunnels im Areal Rankhof I vorgesehen.

Das neue Gesetz hielt jedoch auch fest, dass die Flächen qualitativ aufzuwerten und mit öffentlichen Grünflächen zu verbinden seien. Mit der Teilrevision will der Regierungsrat das umsetzen und daneben auch Unklarheiten und Regelungslücken beseitigen.

In Basel-Stadt pachtet in der ­Regel die Stadtgärtnerei den ­Boden für Freizeitgärten von den Grundeigentümern und verpachtet die einzelnen Parzellen, aktuell sind es rund 5100, weiter. Die Pächterinnen und Pächter müssen Mitglied im für ihr Areal zuständigen Verein sein.

Viele Areale liegen ausserhalb der Stadt

Derzeit verwaltet die Stadtgärtnerei 32 Areale, davon liegen fünf in Riehen, neun im Baselbiet und zwei in Frankreich. Weiter gibt es in Basel und Riehen auch privat betriebene Areale.

Welche Areale für eine Durchwegung geeignet sind, hält die Strategie für die Entwicklung der Freizeitgärten fest, die das Basler Bau- und Verkehrs­departement im vergangenen November publiziert hat. «Viel Potenzial» böten demnach die grossen Areale Hörnli, Bäumlihof, Milchsuppe, Basel West und Lacheweg.

«Hier würden zusätzliche Wege für die umliegenden Quartiere den Zugang zu Naherholungsgebieten erschliessen wie zum Beispiel neue Verbindungen in den Parc des Carrières im Westen von Basel durch das sehr grosse Areal Basel West.»

1700 Personen warten auf ihre grüne Oase

Die Planungen für Verbindungen zum Parc des Carrières wurden jedoch vorläufig sistiert (siehe unten). Dem Leitbild ist weiter zu entnehmen, dass die heute noch vereinzelt anzutreffende Kleintierhaltung «nicht mehr erwünscht» sei, aus Gründen des Tierschutzes. Dem gegenüber stünden Bestrebungen, welche die Tierhaltung in die Stadt zurückbringen wollten, etwa das Projekt Stadthühner.

Die Nachfrage nach Gärten ist hoch und im Laufe der Coronapandemie gestiegen. Laut Grossratsvorlage stehen rund 1700 Personen auf der Warte­liste – vor Corona seien es 600 gewesen. Die Stadtgärtnerei strebe daher das vermehrte Anlegen von Gemeinschaftsgärten an, «sodass mehr Personen auf den bestehenden Flächen unterkommen können».

Derzeit würden freie Gärten oft mehreren Familien zur Verfügung gestellt. Peter Wirz vom Freizeitgarten-Zentralverband sagt, das gebe ein «Gewurstel». Er könne sich nicht vorstellen, dass das auf grosses Interesse stosse:

«Es gibt Pächter, die eine Fläche gemeinsam bearbeiten, die machen das schon heute. Aber mehrere Gruppen im selben Garten – das tönt für mich seltsam.»

