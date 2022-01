Baselbieter Klimainitiative: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kantonale Abstimmung Baselbieter Klima-Initiative: Pionierprojekt oder unnötiger Aufbau des Staatsapparats? Am 13. Februar entscheidet das Baselbieter Stimmvolk über die Klimaschutz-Initiative der Grünen. Bei einem Ja wäre Baselland erst der zweite Kanton mit einem solch verbindlichen Klimaschutz-Auftrag. Das müssen Sie vor der Abstimmung wissen. Hans-Martin Jermann 29.01.2022, 05.00 Uhr

Unterschiedliche Plakate, dasselbe Ziel: Grüne und SP werben jeweils mit einem eigenen Auftritt für die Klimaschutz-Initiative. Kenneth Nars (19. Januar 2022)

Bei einem Ja würde sich der Kanton Baselland verpflichten, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Demnach soll die menschengemachte Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius beschränkt werden. Dazu sollen die CO 2 -Emissionen spätestens bis ins Jahr 2050 auf Netto-Null gesenkt werden. Dies bedeutet auch, dass der dann noch vorhandene Ausstoss durch Massnahmen, die Kohlenstoff binden (wie etwa Aufforstungen), kompensiert werden muss. In der Schweiz hat sich der Bundesrat zum Ziel der Klimaneutralität bis 2050 bekannt.

Laut den Baselbieter Grünen, welche die Initiative lanciert haben, können die erwähnten Klimaziele in der Schweiz nicht erreicht werden, wenn die Kantone keine eigenen Vorgaben definieren. Die Grünen verweisen auf den 100 Seiten dicken Statusbericht Klima der Baselbieter Regierung vom März 2020. Demnach werde ohne zusätzliche Massnahmen das Netto-Null-Ziel bis 2050 deutlich verfehlt, sagt Grünen-Kantonalpräsident Michael Durrer. Gleichzeitig lehnt die Regierung die Initiative aber ab. «Das ist ein Widerspruch», findet Durrer. Er sagt: «Die Regierung will sich nicht zum Handeln verpflichten – und die bürgerliche Mehrheit im Landrat sieht gar nicht erst Handlungsbedarf.»

«Das Problem löst sich quasi von selbst», sagt der Freisinnige Andreas Dürr. Roland Schmid

FDP-Fraktionschef Andreas Dürr betont hingegen, er und seine Partei stünden hinter dem Netto-Null-Ziel bis 2050.

«Diese Wende schaffen wir mit technischen Massnahmen – ohne Verbote und Beamtensozialismus, wie dies die Initiative der Grünen anstrebt.»

Im Verkehrsbereich würden Markt und Innovation zu einem fast vollständigen Abbau der CO 2 -Emissionen führen. «In 20 Jahren werden in der Schweiz abgesehen von einigen Oldtimern keine Fahrzeuge mehr mit klassischem Verbrennungsmotor unterwegs sein», prophezeit Dürr, der auch als Präsident des ACS beider Basel amtet. «Das Problem löst sich quasi von selbst.»

Die Initiative fordert in einem neuen Klimagesetz, dass die Regierung Reduktionspfade definiert und jährlich einen Bericht zu den Treibhausgas-Emissionen im Kanton vorlegt. Dies in den Bereichen Gebäude, Energieversorgung, Verkehr, Landwirtschaft und Finanzmärkte. Werden die Ziele nicht erreicht, muss die Regierung innert einem halben Jahr nach dem Bericht dem Landrat neue Massnahmen vorlegen. «Dies gewährleistet, dass nach einem Ja zur Initiative der Auftrag der Bevölkerung nicht ignoriert werden kann», sagt Grünen-Präsident Durrer. Ziel sei eine rollende Planung in der Klimapolitik, führt er aus. Für FDP-Fraktionschef Dürr führen diese Mechanismen zum Aufbau eines riesigen Verwaltungsapparats. «Ein Ja zur Initiative würde faktisch ein neues Klimadepartement schaffen, das dauernd neue Gesetze erarbeiten muss.»

«Kein Baselbieter Alleingang.» Die bürgerlichen Gegner kritisieren, dass Baselland in vielen der von der Initiative tangierten Bereichen wie etwa dem Verkehr gar keine eigenen Klimaregeln erlassen kann. Kenneth Nars

(26. Januar 2022)

Laut den Gegnern ist das die grösste Schwäche der Initiative. Der Kanton könne in vielen Bereichen gar nicht alleine handeln. So sei es ihm zum Beispiel nicht möglich, zur Reduktion der CO 2 -Emissionen im Verkehr selber eine Treibstoffabgabe einzuführen. Dasselbe gelte für die Bereiche Landwirtschaft und Finanzmärkte. «Dafür sind die Kantone schlicht nicht zuständig. In Bereichen, wo der Kanton über Spielraum verfügt, sind wir hingegen gut aufgestellt», sagt Andreas Dürr. Er verweist auf den Bereich der energetischen Gebäudesanierungen, die der Kanton via Energiepaket mit mehreren Millionen Franken pro Jahr fördert. Für die Befürworter ist das zu einfach: Sehr wohl habe der Kanton auch auf andere Bereiche wie den Verkehr Einfluss. Michael Durrer betont:

«Der Kanton kann mehr tun, als die Regierung und die Gegner glauben machen. Es spielt eine Rolle, ob Investitionen in eine neue Schnellstrasse oder den Bau einer Veloroute fliessen.»

Als moderaten Gegenvorschlag zur wesentlich weiterführenden Initiative sieht die Regierung ihr Massnahmenpaket nicht, wie Reber – selber Mitglied der Grünen – betonte. Aber es kommt wohl nicht zufällig, dass die Regierung ihre neuen Ideen für mehr Klimaschutz mitten im Abstimmungskampf zur Initiative lanciert. Kernstück des Regierungspakets ist die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung von Gebäuden. Die Regierung will den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen verbieten, aber im Gegensatz zum Entscheid des Grossen Rats im Nachbarkanton Basel-Stadt bestehende Heizsysteme nicht mit einem Ablaufdatum zu versehen. Das Paket sieht zudem die forcierte Förderung der Solarenergie vor.

«Der Kanton kann selber mehr für den Klimaschutz tun, als dies die Regierung und die Gegner glauben machen wollen», sagt Grünen-Präsident Michael Durrer. Kenneth Nars

Die Grünen begrüssen dieses als wichtigen Schritt in die richtige Richtung. «Die Regierung benötigt bei der Umsetzung aber auch die Unterstützung des Parlaments, was angesichts der aktuellen Mehrheitsverhältnisse schwierig werden dürfte», betont Grünen-Präsident Michael Durrer. FDP-Fraktionschef Dürr kommentiert die Ideen der Regierung vorsichtig: Ob ein Ersatz von Ölheizungen künftig noch möglich sein soll, werde Gegenstand von Diskussionen bilden – auch im Hinblick auf die technischen Entwicklungen. «Keinesfalls kommt für mich ein Verbot von funktionstüchtigen Ölheizungen vor Ablauf der Lebensdauer in Frage, so wie es in Basel-Stadt beschlossen wurde», stellt der Freisinnige klar.

Zumindest in der offiziellen Politik verlaufen die Fronten entlang des bekannten Links-Rechts-Schemas: Grüne (als Urheber), SP und EVP befürworten die Initiative, SVP, FDP und Mitte lehnen sie ab. Spannend ist es in der GLP: Die Parteibasis hat die Ja-Parole beschlossen, im Landrat votierten die GLP-Vertretenden indes gemeinsam mit der Fraktionspartnerin Mitte Nein. Auch deshalb hat das Kantonsparlament die Gesetzesinitiative mit 48 zu 36 Stimmen doch relativ deutlich abgelehnt.

In vielen Kantonen laufen ähnliche Diskussionen: Im Nachbarkanton Basel-Stadt fordert die Klimagerechtigkeitsinitiative «Netto-Null» bereits 2030. Der Basler Regierung ist das zu ambitioniert. Sie hat einen Gegenvorschlag vorgelegt, der dasselbe Ziel bis 2040 erreichen will. In Bern hat das Stimmvolk am 26. September 2021 mit grossem Mehr einen Verfassungsartikel gutgeheissen, wonach der Kanton bis 2050 klimaneutral sein soll. Es ist der erste solche Verfassungsartikel auf Kantonsebene und vergleichbar mit dem im Baselbiet anvisierten Ziel, allerdings sind in Bern die begleitenden Massnahmen weniger strikt. Und in Freiburg ist derzeit ein Gesetz in Vernehmlassung, das skizziert, wie der Kanton seine Klimaziele erreichen kann. Daneben würde eine Klimakommission geschaffen, die beratend direkt von der Kantonsregierung eingesetzt wird.