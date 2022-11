Kantonale Abstimmung Baselbieter Stimmvolk entscheidet sich für tiefere Vermögenssteuern Der Kanton Baselland soll für Vermögende keine Steuerhölle mehr sein, die Vermögenssteuern werden auf 2023 gesenkt. Das Stimmvolk hat eine entsprechende Reform am Sonntag mit 62.61 Prozent deutlich gutgeheissen. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 27.11.2022, 13.49 Uhr

Das Argument der Befürworter, wonach die Steuersenkung wichtig sei zur Stärkung der Attraktivität des Kantons, hat die Stimmbevölkerung offenbar überzeugt. Roland Schmid

Mit einem Ja-Anteil von 62,61 Prozent hat das Baselbieter Stimmvolk am Sonntag deutlich einer Vermögenssteuerreform im Kanton zugestimmt. 38'054 Ja- standen 22'725 Nein-Stimmen gegenüber, dies bei einer Beteiligung von 32.74 Prozent.

Aus sämtlichen fünf Bezirken wurde insgesamt Zustimmung gemeldet: Am deutlichsten fiel diese im städtisch geprägten Bezirk Arlesheim (65.59 Prozent) aus, wo viele Wohlhabende leben. Am tiefsten war sie im Bezirk Sissach mit 57.73 Prozent. 78 der 86 Baselbieter Gemeinden meldeten ein Ja. Im Gegensatz zu anderen Sachabstimmungen ist für einmal kein grosser Graben zwischen dem städtischen Unterbaselbiet und dem ländlichen Oberbaselbiet feststellbar.

Freibeträge werden erhöht - davon profitieren auch Nicht-Millionäre

Mit der Vermögenssteuerreform wird nun der Maximalsatz bei der Staatssteuer von 4.6 auf 3.3 Promille gesenkt. Zudem werden die Freibeträge von 75'000 Franken auf 90'000 Franken (für Einzelpersonen), respektive von 150'000 auf 180'000 Franken (für Ehepaare und Alleinerziehende) erhöht.

Insbesondere diese Massnahmen sorgt dafür, dass von der Steuersenkung auch Nicht-Millionäre profitieren. Auch werden die tiefen Baselbieter Steuerwerte für Wertschriften abgeschafft, was zu einer Erhöhung des steuerbaren Vermögens führt. Die Reform tritt auf den 1. Januar 2023 in Kraft - also schon sehr bald.

Die siegreichen Befürworter warben für tiefere Vermögenssteuern mit dem Erhalt der Standortattraktivität: Heute ist Baselland für Vermögende einer der teuersten Kantone überhaupt; insbesondere besteuert er diese stärker als die Nachbarkantone Solothurn und Aargau. Auch im Nachbarkanton Basel-Stadt ist im Rahmen eines umfangreichen Steuerpakets eine Senkung der Vermögenssteuern vorgesehen.

Die Verlierer wiesen daraufhin, dass von der Steuersenkung in erster Linie einige wenige sehr Reiche profitieren. Zudem könne, das zeigten Studien aus anderen Kantonen und Ländern, die mit der Satzsenkung verbundenen Mindereinnahmen nicht durch Zuwanderung, also eine Zunahme des Steuersubstrats, kompensiert werden. Unter dem Strich bleiben demnach für den Staat Verluste übrig.

Reform kostet 42 Millionen Franken pro Jahr

Die Vermögenssteuerreform «kostet» den Kanton und die Gemeinden insgesamt 42 Millionen Franken pro Jahr. 27 Millionen der Mindereinnahmen entfallen auf den Kanton, 15 Millionen auf die Gemeinden. Im Sinne eines Kompromisses hat sich der Kanton bereit erklärt, davon wiederum 9.5 Millionen zu übernehmen. Summa summarum wird die Reform den Kantonshaushalt also mit 36.5 Millionen Franken pro Jahr belasten, die Gemeinden mit 5.5 Millionen.

