Ausländerdienst Baselland warnt SVP, bei Integration zu sparen

Kantonales Integrationsprogramm Baselbieter Ausländerdienst wehrt sich gegen das SVP-Referendum und bangt um seine Existenz Die SVP Baselland sammelt Unterschriften gegen das kantonale Integrationsprogramm, das 1,5 Millionen Franken für 2022/23 ausschütten will. Die Non-Profit-Organisation Ausländerdienst BL sieht sich existenziell bedroht. Michael Nittnaus 16.06.2021, 05.00 Uhr

Oliver Bolliger vom Ausländerdienst Baselland fürchtet um die Integrationsangebote des Vereins, sollte es keine KIP-Gelder mehr geben. Kenneth Nars

Die SVP hat ihr Kernthema zurück. Das am 25. Mai angekündigte Referendum gegen das «Kantonale Integrationsprogramm 2bis» (KIP) ermöglicht es der Baselbieter Sektion, auf dem Unterschriftenbogen vor mangelndem Integrationswillen von Ausländern zu warnen und die hiesige «Willkommenskultur» zu kritisieren. Das mittlerweile dritte Integrationsprogramm sieht für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt 1,5 Millionen Franken an Kantons-, gut 200'000 Franken an Gemeinde- und 1,7 Millionen Franken an Bundesgeldern vor, die sich gegenseitig bedingen. Mit den Mitteln sollen verschiedene integrationsfördernde Massnahmen und Angebote finanziert werden. Der Kantonsanteil wurde vom Landrat mit grossem Mehr bewilligt. Schon dort wehrte sich fast ausschliesslich die SVP dagegen.

Ausländerdienst bekommt über 500'000 Franken pro Jahr

Die Hauptkritik der Volkspartei ist, dass die Gelder nach dem Giesskannenprinzip an Kleinstprojekte verteilt würden. Als Beispiel nannte SVP-Fraktionschef Peter Riebli gegenüber der bz bereits die 40'000 Franken pro Jahr, welche für die Weiterbildung und Zertifizierung von Dolmetschenden vorgesehen sind. Stattdessen solle mehr Geld in Deutschkurse gesteckt werden. Dies, obwohl über die Hälfte der Programmbeträge bereits in Deutschkurse und (frühe) Sprachförderung fliessen.

Ganz direkt betroffen vom Referendum ist der Ausländerdienst Baselland (ALD). Mit über einer halben Million Franken pro Jahr profitiert der Non-Profit-Verein wie kein anderer von den KIP-Geldern. Unter anderem gehen 175'000 Franken an die ALD-Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten, 260'000 Franken an die frühe Sprachförderung in Spielgruppen – und 40'000 Franken an die von Riebli für unnötig befundene Weiterbildung und Zertifizierung von Dolmetschenden. Zusätzlich gehört der ALD zu den Anbietern, die von den jährlich 440'000 Franken profitieren, mit denen der Kanton Deutschkurse per Subjektfinanzierung subventioniert.

«Wenn die KIP-Gelder ausbleiben, geht es bei uns um die Existenz»,

sagt Oliver Bolliger. Der ALD-Geschäftsleiter und Basta-Grossrat empfängt die bz im Büro des Ausländerdienstes an der Prattler Bahnhofstrasse. Nein, der ALD sei keine Kantonsbehörde, sondern seit 1964 ein eigenständiger Verein, stellt Bolliger als erstes klar. Dieses Missverständnis gebe es wegen des Namens immer wieder. Gleichzeitig gibt er offen zu, dass man finanziell vom Kanton abhängig sei. Nicht nur über das Integrationsprogramm, auch über Leistungsverträge, etwa mit dem Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Kiga).

Viele Organisationen könnten nicht auf ein neues Programm warten

Der grösste Brocken sei aber tatsächlich das KIP. Ohne diese Gelder müsste laut Bolliger die Beratungsstelle schliessen, die 2020 über 1800 Beratungsgespräche in 14 Sprachen führte. Auch die frühe Sprachförderung wäre am Ende, die vergangenes Jahr 307 Spielgruppenkinder begleitete. Die Deutschkurse für Erwachsene könnte der ALD weiter anbieten, allerdings hält Bolliger fest: «Die SVP will mehr Deutschkurse, doch das Referendum macht sie nur teurer.» Seine Klientel seien aber keine wohlhabenden Expats, sondern vorwiegend Migranten mit B- oder C-Bewilligung sowie vorläufig Aufgenommene. Diese seien auf die KIP-Subventionierung angewiesen. Falle diese weg, wäre der ALD im Vergleich zu anderen Deutschkurs-Anbietern teurer, weswegen man das Angebot wohl stoppen müsste. Bolliger:

«Im Gegensatz zu einer Migros-Klubschule investieren wir viel mehr in die sprachliche Integration und berücksichtigen kulturelle und soziale Aspekte unserer Kursteilnehmenden.»

Obwohl: Die SVP betonte mehrfach, dass sie die KIP-Gelder nicht komplett streichen, sondern gezielter einsetzen wolle. Könnte da der Ausländerdienst, der gerade in der Sprachförderung stark ist, nicht sogar profitieren? Bolliger ist skeptisch: «Bis ein neues Integrationsprogramm erarbeitet ist, dauert es viel zu lange. Die Finanzierungslücke würden einige Organisationen oder Angebote wohl nicht überleben. Auch wir haben keine Reserven. Diese Strukturen kann man aber nicht einfach wieder schnell aufbauen.»

Weniger Angebote für Ausländer bedeutet stärkere Isolation

Für ihn ist klar, dass ein erfolgreiches Referendum, statt Integration zu fördern, genau das Gegenteil bewirken würde: «Die Zugewanderten würden sich stärker zurückziehen und isolieren, da integrierende Angebote verschwänden.» Bolliger ist überzeugt, dass die SVP die nötigen 1500 Unterschriften zusammenbekommt und er erwartet einen intensiven Abstimmungskampf. Angst davor habe er aber nicht.

«Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass die Baselbieter Bevölkerung keine Integration mehr will.»

Und Integration, das ist schliesslich Oliver Bolligers Kernthema.