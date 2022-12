Baselland: Mehrere Anzeigen wegen Fahrunfähigkeit

Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer: Mehrere Anzeigen wegen Fahrunfähigkeit

Die Polizei Basel-Landschaft hat in den letzten sieben Tagen auf dem gesamten Kantonsgebiet intensive Verkehrskontrollen in Bezug auf die Fahrfähigkeit durchgeführt. Dabei wurden mehrere Verkehrsteilnehmende kontrolliert, welche unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Steuer sassen.