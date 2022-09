Der Kanton Baselland steht finanziell sehr gut da

Kantonshaushalt Dem Baselbiet geht’s finanziell gut – doch am Horizont lauern Gefahren Der Kanton Baselland steht finanziell wieder auf einem sehr soliden Fundament, wie auch das Budget 2023 und der Finanzplan für die Folgejahre zeigen. Das ist angesichts der geopolitischen Lage und der grossen Herausforderungen wohl auch nötig. Die bz beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Baselbieter Finanzen. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 28.09.2022, 20.31 Uhr

«Der Kanton ist auf mögliche schwierige Zeiten vorbereitet», sagt Finanzdirektor Anton Lauber. Kenneth Nars (23. März 2022)

Der Baselbieter Staatshaushalt steht auf solidem Fundament: Das Kantonsbudget 2023 sieht einen Überschuss von 26 Millionen Franken vor. An der Medienkonferenz zum Voranschlag konnte Finanzdirektor Anton Lauber am Mittwoch zudem eine gute Nachricht zum laufenden Jahr 2022 verkünden: Laut der aktuellen Erwartungsrechnung wird ein Überschuss von 96 Millionen prognostiziert – budgetiert war noch eine schwarze Null. Wie Basel-Stadt wird also auch Baselland das Jahr 2022 viel besser abschliessen als geplant, wenn auch im Nachbarkanton die positive Differenz noch viel höher ausfallen wird.

Im Baselbiet sind auch in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 Überschüsse vorgesehen. In diesem Finanzplan seien angesichts der geopolitischen Lage viele Unsicherheiten, räumte Lauber ein und fügte an: «Der Kanton ist aber auf mögliche schwierige Zeiten vorbereitet.»

Nach hohen Defiziten und umstrittenen Sparrunden schreibt der Kanton seit 2017 wieder schwarze Zahlen. Nur einmal rutschte er seither ins Minus: 2020, als Baselland wie andere Kantone Dutzende Millionen für die Bewältigung der Coronakrise aufwerfen musste. Gemäss Schuldenbremse muss der Staatshaushalt innerhalb von acht Jahren ausgeglichen sein.

Aktuell verfügt der Kanton mit den Rechnungen 2019 bis 2021 und den positiven Aussichten in den Jahren bis 2026 über eine Reserve von 383 Millionen Franken. Selbst wenn die nun folgenden Jahre schlechter als budgetiert ausfallen würden, stünden immer noch die hohen Überschüsse von 2019, 2021 und voraussichtlich 2022 zum Ausgleich zur Verfügung.

Hinzu kommt: Der Kanton ist bei der Tilgung des Bilanzfehlbetrags von 1,1 Milliarden Franken zur Sanierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) rascher unterwegs als geplant. Bereits wurden zusätzlich zu den jeweiligen Jahrestranchen à 55,5 Millionen Franken fünfeinhalb weitere abgetragen.

Sollte es dem Kanton mal wirklich schlecht gehen, könnte er für wenige Jahre auf die Rückzahlung verzichten. Das entsprechende Polster beträgt derzeit rund 305 Millionen Franken. Im 2023 ist die Rückzahlung einer solchen Tranche geplant. Der operative Überschuss ohne diesen Betrag liegt denn auch bei rund 81 Millionen Franken.

Baselland ist mit einer Nettoverschuldung von 9200 Franken pro Kopf nach Genf der am stärksten verschuldete Schweizer Kanton. Dies wird sich in absehbarer Zeit kaum ändern: Die Überschüsse in der Rechnung werden nicht so gross sein, als dass der Kanton auch die – hohen – Investitionen vollständig aus der eigenen Tasche finanzieren könnte.

In den kommenden vier Jahren will der Kanton netto total 950 Millionen Franken investieren. Davon muss er voraussichtlich rund 100 Millionen Franken an neuen Schulden aufnehmen. Angesichts der wieder steigenden Zinsen sind das keine guten Nachrichten. Finanzdirektor Lauber hält die Schuldenlast aber gleichwohl für «tragbar».

Immer wieder kontrovers diskutiert wird, wie der Kanton die Gewinnausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) budgetieren soll. Ende Juli vermeldete die SNB einen Rekordverlust für das erste Halbjahr 2022, was die Frage aufgeworfen hat, welche Folgen ausbleibende SNB-Gewinne auf den Kantonshaushalt hätten. Baselland budgetiert für 2023 – wie jedes Jahr – eine dreifache Tranche, das wären 67,8 Millionen Franken. Bleiben kommendes Jahr die Zahlungen an die Kantone aufgrund eines schlechten SNB-Rechnungsabschlusses 2022 aus, so würde sich die Baselbieter Rechnung 2023 um diesen Betrag verschlechtern.

Lauber will an der Budgetierung nichts ändern: «Bei der SNB geht es innert kurzer Zeit in die eine oder in die andere Richtung. Diese Volatilität ist uns bestens bekannt», sagte er. So wurde etwa 2021 der sechsfache Betrag ausgeschüttet. Wichtig aus Laubers Sicht: Baselland sei nicht strukturell abhängig von den SNB-Zahlungen. Sprich: Der Kanton erziele auch ohne diese Zückerli Überschüsse.

Das Thema der Stunde sind die stark steigenden Krankenkassenprämien. Damit dürften auch die an die Baselbieter Bevölkerung ausgerichteten Prämienverbilligungen ansteigen. Noch unklar ist, wer diese bezahlt: Im Ständerat hängig ist eine Vorlage, die eine Erhöhung des Bundesanteils für 2023 vorsieht. Baselland würde laut einer groben Schätzung Laubers mit rund 30 Millionen Franken profitieren, die an die Bevölkerung weitergegeben würden.

Welche Massnahmen der Kanton ergreift, sollte dieses Bundesgeld nicht fliessen, ist noch unklar. Im Budget des laufenden Jahres sind im Baselbiet 164 Millionen Franken für Prämienverbilligungen vorgesehen, 8,5 Millionen mehr als im Vorjahr. Davon trägt der Bund 102 Millionen Franken. Der Kanton Basel-Stadt will gemäss Budget 2023 121 Millionen Franken an Prämienverbilligungen an die Bevölkerung ausbezahlen.

