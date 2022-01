Kantonsspital Baselland Aus Büros wird ein Gesundheitszentrum: Im Birs Center in Laufen beginnen bald die Bauarbeiten Das Baugesuch für das Nachfolgeprojekt des Spitals Laufen liegt auf. Das Zentrum beim Laufner Bahnhof wird verspätet in Betrieb gehen. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 09.01.2022, 05.00 Uhr

Im Einkaufszentrum Birs Center beim Laufner Bahnhof wird das Gesundheitszentrum eingemietet sein. Juri Junkov

In leerstehenden Räumlichkeiten im Birs Center am Laufner Bahnhof wird in den kommenden Monaten gebaut. Das Kantonsspital Baselland (KSBL) richtet im Einkaufszentrum ein ambulantes Gesundheitszentrum ein. Nun wird klar, wie die Umgestaltungen aussehen und dass der Eröffnungstermin verschoben wird.