Kanton dementiert Gerücht über Abriss von Spital Laufen

Kantonsspital Baselland Gespräche unter Stillschweigen: Gerüchte über die Zukunft des ehemaligen Spitals Laufen dementiert Seit Mitte August kursiert das Gerücht, der Stadtrat Laufen wolle das ehemalige Kantonsspital nach der Zurückgabe durch den Kanton abreissen. Die Gesprächsparteien stellen nun klar: Erst nach Beendigung der Verhandlungen könne über das Ergebnis informiert werden. Salomé Lang 26.08.2022, 12.17 Uhr

Von aussen ist das ehemalige Spital Laufen noch gleich beschriftet wie früher. Kenneth Nars

In einer gemeinsamen Medienmitteilung stellten der Kanton Baselland, das Kantonsspital Baselland (KSBL), die Stadt Laufen und die Burgergemeinde Laufen am Freitag klar: Aufgrund einer Indiskretion seien Falschinformationen in Sachen Spital Laufen in den Medien verbreitet worden. Damit wird wohl auf ein Gerücht reagiert, laut dem der Stadtrat Laufen beschlossen habe, nach Rückgabe des Spitals dieses abzureissen. Die laut Medienmitteilung falsche Information kursiert seit Mitte August.