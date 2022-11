Kantonsspital Baselland Lukas Kreienbühl zum Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin gewählt Per 1. März 2023 erhält das Kantonsspital Baselland einen neuen Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin. Lukas Kreienbühl folgt auf Lukas Fischler. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 14.11.2022, 12.38 Uhr

Lukas Kreienbühl promovierte 2000 in Genf. Bild: zvg (Mario Radoi)

Lukas Fischler gibt das Amt als Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin am Kantonsspital Baselland (KSBL) Ende Februar 2023 ab. Per 1. April wird er Chefarzt Anästhesie an der Merian Iselin Klinik. Zusätzlich wird Fischler Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Medical Officer (CMO), wie die Klinik bereits im Mai kommunizierte.