Gemeinden setzen sich für Tempo 30 auf ihren Ortsdurchfahrtne ein

Kantonsstrassen Weil's der Kanton zulässt: Durch manche Ortszentren darf man bald nur noch langsam fahren Die Baselbieter Gemeinden können neuerdings Tempo 30 auf Kantonsstrassenabschnitten verlangen. Bald dürfte der Wunsch vieler Gemeinden erfüllt werden, ihre Zentren lebenswerter zu machen. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Heute Tempo 50, in Zukunft vielleicht Tempo 30: die Hauptstrasse in Therwil. Nicole Nars-Zimmer

Lange blieb der Kanton stur, doch im Frühling gab es ein Umdenken: Er erlaubt jetzt den Gemeinden, für einzelne Abschnitte auf Kantonsstrassen Tempo 30 zu beantragen. Das entspricht dem langjährigen Wunsch vieler Gemeinderäte, ihre Ortsdurchfahrten lebenswerter zu machen, etwa in Binningen, Bottmingen, Oberwil und Therwil. Die vier Gemeinden haben gemeinsam Gesuche eingereicht für Abschnitte auf ihrem Gemeindegebiet. Einzeln getan haben das Münchenstein, Birsfelden, Maisprach und Oltingen.

Die konkreten Bedingungen hat die Regierung vor einigen Wochen bekanntgegeben. Jetzt muss sie aber alle Gesuche der Gemeinden einzeln beurteilen und sie genehmigen oder ablehnen. In Birsfelden bedeutet das fast schon grünes Licht für Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt. Gemeindepräsident Christof Hiltmann zeigt sich jedenfalls optimistisch:

Es liegt also ein Gemeinderatsbeschluss vor, wonach die tiefere Geschwindigkeit gewünscht ist; in den umliegenden Gemeindestrassen gilt bereits Tempo 30; und die Massnahme ist mit den umliegenden Gemeinden abgesprochen.



Lärmbelastung als Zweck angegeben

Was in Birsfelden hinzu kommt: Der Zeitpunkt ist ideal, weil der Kanton derzeit sowieso die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt plant, in Absprache mit der Gemeinde. In Zukunft soll dort der Langsam- und Fussverkehr priorisiert werden, der motorisierte Verkehr also keinen Vorrang haben. Es wird viele Mischflächen geben, etwa mit dem öffentlichen Verkehr. Tempo 30 passt in ein solches Konzept, wie Hiltmann erklärt.

Ebenfalls nur noch wenige Hürden für eine Umsetzung gibt es an der Hauptstrasse in Oberwil. Das sieht zumindest der dortige Gemeinderat Christian Pestalozzi so. Die Gemeinde müsse ja dem Kanton einen Zweck nennen, wieso die Massnahme angebracht sei, sagt er. «Wir haben die Reduktion der Lärmbelastung angegeben. Um diese zu erreichen, gibt es nichts Einfacheres als Tempo 30.»

Gespanntes Warten

Der Oberwiler Gemeinderat wünscht sich, dass auch auf einem weiteren Kantonsstrassenabschnitt nur noch mit 30 Kilometern pro Stunde gefahren werden darf, nämlich auf der Bottmingerstrasse. Doch da dürfte es schwieriger werden, schätzt Pestalozzi: «Das Verkehrsaufkommen ist tiefer und die Abstände zu den Häusern sind grösser.»

In Therwil soll auf der Bahnhofstrasse in Zukunft nur noch mit 30 gefahren werden dürfen, so der Wunsch des Gemeinderates. Gemeindepräsident Stefan Gschwind sagt:

Jetzt warte man gespannt darauf, wie die Regierung entscheide. Das tun auch die Gemeinderäte der übrigen Gemeinden, die ein Gesuch eingereicht haben. Die Regierung wird bei jedem einzelnen Gesuch auch die übergeordnete Verkehrssituation anschauen müssen, etwa, ob Ausweichverkehr entstehen könnte. «Deshalb ist es ja auch sinnvoll, dass der Kanton die Gesuche prüft und nicht die einzelnen Gemeinden selber entscheiden dürfen», sagt Gschwind.

Ebenfalls zu untersuchen hat der Regierungsrat, ob der öffentliche Verkehr durch Tempo 30 beeinträchtigt wird. Das könnte unter anderem in Binningen eine heikle Frage sein, wo die Hauptstrasse entlang des Trams betroffen wäre.

Beschluss der Gemeindeversammlung ist keine gute Idee

Doch auch wenn die Entscheide aus Liestal positiv ausfallen, werden nicht sofort 30-Schilder an den betreffenden Strassenabschnitten aufgestellt. Denn die Regierung sieht ausdrücklich vor, dass Betroffene gegen die einzelnen Massnahmen Beschwerden einreichen dürfen – und das wird wohl auch passieren, davon geht Pestalozzi jetzt schon aus. In der bz kündete ACS-Direktor Andreas Dürr vergangene Woche an, jeden einzelnen Versuch zu bekämpfen, auf Kantonsstrassen das Tempo zu reduzieren.

Manche Bürger könnten zudem fordern, dass es einen Entscheid der Gemeindeversammlung brauche, bevor eine Gemeinde einen Tempo-30-Antrag nach Liestal schickt. Allerdings wäre ein solcher Entscheid wohl nur konsultativer Art, wie Pestalozzi zu bedenken gibt, denn:

