«Hinter jedem Papier steht ein Mensch»: Das ist die neue Bundesrichterin aus dem Laufental Die in Grellingen aufgewachsene Karin Scherrer Reber wurde zur neuen Bundesrichterin gewählt. Der Kanton Solothurn erhält durch sie erstmals seit Jahren wieder eine Vertretung.

Karin Scherrer Reber wurde am 28. September 2022 von der Eidgenössischen Bundesversammlung zur Bundesrichterin gewählt. José R. Martinez

Eigentlich wollte Karin Scherrer Reber gar nie Richterin werden. Zumindest nicht während ihres Rechtsstudiums in Basel. «Ich hatte damals das Gefühl, schlecht Entscheidungen treffen zu können», sagt sie rückblickend.

Kürzlich wählte sie die Vereinigte Bundesversammlung mit 216 von 217 gültigen Stimmen ins höchste Schweizer Gericht. Das absolute Mehr lag bei 109 Stimmen. Dass die 52-Jährige bald wegweisende Entscheide trifft, so genannte Präjudizien, ist keine Ironie, sondern hat seine Logik.

Seit zehn Jahren wirkt Karin Scherrer Reber am Obergericht in Solothurn, seit 2015 präsidiert sie das Verwaltungsgericht. Es sei ihr wichtig, die Perspektive eines eher kleinen Kantons ins Bundesgericht zu tragen, sagt sie im Gespräch in ihrem Büro, das mit Zeichnungen ihrer Kinder und Familienfotos tapeziert ist.

Tatsächlich aber ist die Sitzverteilung auf die Kantone zweitrangig. Wichtiger als der föderalistische Gedanke für die Wahl ist, neben der juristischen Befähigung versteht sich, der Proporzanspruch der grossen Parteien. Ans Bundesgericht wird faktisch nur gewählt, wer Mitglied einer Partei ist.

Weil nun gleich zwei von drei Stellen frei werden, die mit Lucrezia Glanzmann und Luca Marazzi von Freisinnigen besetzt waren, stiegen die Chancen für die Solothurnerin, die seit 2007 Mitglied der FDP ist. Zwar spiele das Parteibuch bei der Arbeit am Gericht keine Rolle, doch:

«In jedes Urteil fliessen die Lebenserfahrung und die Wertvorstellungen der Richterin mit ein.»

Nach zehn Jahren verlässt Karin Scherrer Reber den Solothurner Obergerichtssaal für höhere Weihen. José R. Martinez

Aufgewachsen ist Karin Scherrer mit drei Geschwistern in einer Lehrerfamilie in Grellingen im damals noch bernischen Laufental. Am Amtsgericht und auf der Amtsschreiberei Dornach absolvierte sie Praktika. Noch an der Uni hatte sie mit ihrer Studienwahl gehadert. «Doch ab dem ersten Tag in der Praxis war ich von der Juristerei überzeugt.»

Ehemalige Regierungsrätin setzte sich für sie ein

1996 bewarb sie sich im Rechtsdienst des Solothurner Baudepartements. Nach einem aus ihrer Sicht missglückten ersten Vorstellungsgespräch wurde sie dank dem Einsatz der damaligen Regierungsrätin Cornelia Füeg, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter starkgemacht hatte, ein zweites Mal eingeladen. Und überzeugte. Fortan musste sie schon mal «den Tarif durchgeben»; etwa als hemdsärmlige Bauern bei Augenscheinen ihr gegenüber bemerkten: «Die Sekretärin ist da, aber wo ist der Jurist?»

Es folgte eine erste Anstellung am Bundesgericht: Ab 2002 wirkte sie in Lausanne während zehn Jahren als Gerichtsschreiberin und dissertierte zu Kostenverteilern bei Altlastensanierungen. Als damals der Solothurner Sitz am Bundesgericht mit der Demission von Michel Féraud frei wurde, war sie gerade Mutter geworden. Teilzeitpensen als Bundesrichterin gab und gibt es nicht, so dass eine Kandidatur nicht in Frage kam:

«Ich wollte nicht bloss auf dem Papier ein Kind haben.»

Was es bedeutet, mit einem Kleinkind beruflich voll eingespannt zu sein, erfuhr sie wenig später. Kurz nach ihrer Wahl ans Solothurner Obergericht 2012 kam die zweite Tochter zur Welt. Nach der Arbeit im Amtshaus war Stillen angesagt. «Das war schon manchmal anstrengend. Aber ich bereue den Schritt nicht.»

Paradox, aber: Die Pandemie ebnete den Weg

Nun, zehn Jahre später, ist die Zeit reif. Ihre Töchter sind mit bald 10 und 13 Jahren unabhängiger; ihr Mann Markus Reber, der in Solothurn als selbstständiger Anwalt arbeitet, unterstützt sie ebenfalls tatkräftig. Vor allem aber sei es seit Covid möglich, auch am Bundesgericht zeitweise im Homeoffice zu arbeiten. Denn ein Umzug mit den schulpflichtigen Kindern komme nicht infrage.

Karin Scherrer Rebers neuer Arbeitsort: das Bundesgericht in Lausanne. Laurent Gillieron

Mehrmals pro Woche wird die Ausdauersportlerin, die in ihrer Freizeit gerne schwimmt und rennt, an ihren Arbeitsort pendeln. Dort präsent zu sein, sei aber unabdingbar.

«Man sieht über den Tellerrand hinaus, betreut Fälle aus der ganzen Schweiz und arbeitet mit Kolleginnen und Kollegen aus allen Landesteilen zusammen.»

Ein Selbstläufer ist die Wahl aber nicht. Wie es sich für eine Parteiausmarchung gehört, musste Wahlkampf betrieben werden. Nach einer ersten Auslese wurde Scherrer Reber am 31. August für eine Anhörung vor die Gerichtskommission ins Bundeshaus eingeladen. 17 Parlamentsmitglieder testeten sie auf Herz und Nieren. Die akribische Vorbereitung hatte sich gelohnt: Noch am gleichen Abend wurde Scherrer Reber über ihre Nomination informiert. Die Wahl vom Mittwoch sollte Formsache sein.

Urteil zur Umfahrung Klus schuf nicht nur Freunde

Ob Karin Scherrer Reber in Lausanne wirken wird oder in Luzern, wo neben der sozialrechtlichen Abteilung ab 2023 auch das Steuerrecht angesiedelt ist, entscheidet sich im Oktober. Ihre Wunschdestination verrät sie aber doch: Die erste öffentlich-rechtliche Abteilung, wo sie bereits als Gerichtsschreiberin tätig war. Im Mittelpunkt steht dort das Verhältnis zwischen Bürger und Staat.

«Stets muss man sich vor Augen halten, wie es einem selber als Bürgerin gehen würde, die eine behördliche Verfügung erhält. Hinter jedem Papier steht ein Mensch.»

Man lerne, dass ein Urteil nicht immer mit dem subjektiven Gerechtigkeitsempfinden von Betroffenen übereinstimme.

Ein Sinnbild dafür war jüngst das aufsehenerregende Urteil zur Umfahrung Klus, an dem Scherrer Reber beteiligt war. Weil der Eingriff ins Ortsbild zu gross ist, kann die Strasse nicht gebaut werden. Der Beschluss des Verwaltungsgerichts stiess so manchen Parteikollegen vor den Kopf. Als hätte es noch eines schlagenden Beweises bedurft, dass die künftige Bundesrichterin längst unabhängige Entscheide treffen kann.

Die 13. Solothurner Bundesrichterin Karin Scherrer Reber wird die 13. Bundesrichterin aus dem Kanton Solothurn. Der letzte Solothurner am höchsten Gericht war der ebenfalls Freisinnige Michel Féraud. Seine Gerichtskarriere hatte der Nennigkofer als Gerichtsschreiber begonnen, später präsidierte er das Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt, war schliesslich Oberrichter und wurde 1993 ins Bundesgericht gewählt. Ende 2010 trat er nach sechsjähriger Amtszeit als Präsident der ersten öffentlich-rechtlichen Abteilung zurück.

