Dom in Aesch: Es könnte doch eine Ausschreibung geben

Aesch Kehrtwende beim Dom: Ausschreibung wäre jetzt doch möglich Es schien klar: Sagt Aesch Ja zum Kredit für den Dom, darf Häring & Co. die Halle bauen. Doch jetzt ist alles anders. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

So soll der Dom aussehen. Das Vorhaben entzweit Aesch. Häring & Co. AG

Am 26. September stimmt Aesch über den 19,5-Millionen-Franken-Kredit für die Kultur- und Sporthalle ab. Bislang gingen viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger davon aus: Bei einem Ja wird die Häring & Co. aus Muttenz und Eiken die Holzkuppel hochziehen. Eine offene Ausschreibung gäbe es – obwohl vom Submissionsgesetz grundsätzlich vorgesehen – nicht.

Die freihändige Vergabe ist aber offenbar alles andere als gesichert. Wie die Gemeinde auf Anfrage der «Schweiz am Wochenende» mitteilt, könnte es doch ein offenes Verfahren geben. Es käme zur Anwendung, wenn sich herausstellen sollte, dass die Voraussetzungen einer freihändigen Vergabe «nicht gegeben sind».

Gemeinde hält sich Hintertürchen offen

Ende 2020 tönte das noch anders. In einem Interview mit der bz sagte Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher: «Nach den geltenden Vorgaben des Beschaffungsgesetzes ist eine freihändige Vergabe wegen technischer Besonderheiten im Ausnahmefall möglich.» Für den Kuppelbau, wie man ihn brauche, komme laut den Abklärungen der Gemeinde «nur die Firma Häring in Frage».

Laut kantonalem Beschaffungsgesetz sind freihändige Vergaben im Bau-Hauptgewerbe nur zulässig, wenn die Auftragshöhe unter 300'000 Franken liegt. Für Ausnahmen müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein, etwa die technische Besonderheit des Auftrags. Ob eine Kugelkalotte aus Holz, so heisst die Form des Doms, kein anderer Anbieter liefern könnte – das würden nicht alle unterschreiben.

Ein Holzbauexperte sagte zur bz, er hege nach dem Studium der vorliegenden Unterlagen Zweifel, ob eine freihändige Vergabe gerechtfertigt wäre. Was Häring & Co. jedoch hervorhebe, sei das Gesamtpaket: Die Firma würde auch das Innenleben planen, Garderoben, Toiletten und so weiter. Die Firma fungiere also als Totalunternehmer (TU). Die Gemeinde sah die Häring & Co als TU vor. Als solcher hätte Häring selber Arbeiten ausschreiben können.

Hier haken die Kritiker des Doms erneut ein. Von Seiten Referendumskomitee heisst es: Fähige Totalunternehmer gebe es zu Genüge. Also müsste eine TU-Vergabe auch ausgeschrieben werden.

In den Unterlagen steht nichts von Ausschreibung

Im Fall, dass die Gemeinde den Dom doch freihändig vergibt, besteht die Möglichkeit, dass leer ausgehende Mitbewerber klagen. Ebenso drohen Stimmrechtsbeschwerden, gerade bei einem knappen Ja zum Dom. Die Begründung könnte dann lauten: Die Gemeinde habe jene, die das Projekt wegen der freihändigen Vergabe ablehnten, auf die Ja-Seite geholt – mit der Aussicht auf eine Ausschreibung. Dabei habe es sich um eine Finte gehandelt.

Juristisch scheint die Sachlage nicht eindeutig. Am 26. September wird formell «nur» über die Vorlage abgestimmt, die der Juni-Gemeindeversammlung vorgelegt worden war. Von einer freihändigen Vergabe ist nirgends die Rede. Es heisst jedoch: «Die Firma Häring & Co. AG garantiert der Gemeinde Aesch ein Kostendach von brutto 19,5 Millionen Franken.» Diese Garantie wird die Firma kaum leisten, wenn sie am Bau nicht beteiligt ist. Laut den Unterlagen durfte man also durchaus annehmen, dass Häring den Dom erstellt.

Komitee fühlt sich von der Gemeinde unfair behandelt

In Aesch liegen die Nerven blank. Die Gemeinde warf dem Referendumskomitee vor, es habe die Herausgabe von Dokumenten verlangt, ihr jedoch nur zwei Tage Zeit gelassen zur Behandlung des entsprechenden Gesuchs. Das stimme so nicht, entgegnet das Komitee. Man habe sich erstmals am 12. August an die Verwaltung gerichtet – davon zeugen E-Mails, die dieser Zeitung vorliegen. Wenige Tage später habe die Gemeinde ein Gesuch auf die Herausgabe der Dokumente verlangt. Das habe man sofort nachgereicht, doch noch immer lägen wichtige Akten nicht vor, sagt Komiteemitglied Ralph Huber, etwa das Anforderungsprofil für den Dom.

Für ihn steht fest: «Die Verwaltung hält uns hin.»