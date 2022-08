Stabhof: Das erste Dach mit Solarziegeln im Liestaler Stedtli

Kernzone Liestals Stedtli hat seine erste Solaranlage erhalten – von der Strasse sieht die speziellen Ziegel niemand Nur, wer sich über den Dächern Liestals befindet, kann die neuen Solarziegel auf dem Stabhof-Gebäude sehen. Ebnet das Projekt den Weg für weitere Solaranlagen in der Kernzone? Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick mit der Drohne auf die Stabhof-Baustelle in der Liestaler Altstadt, dem Stedtli. Die etwas dunkleren Ziegel sind Solarziegel. Benjamin Wieland

Solaranlagen auf historischen Gebäuden in Kernzonen – im Kanton Baselland sind sie selten anzutreffen. Das liegt daran, dass die Bewilligung nicht ganz einfach ist. Die Anlagen müssen laut Raumplanungsgesetz genügend angepasst sein: Sie müssen etwa möglichst reflexionsarm ausgeführt werden und von vorne und von oben gesehen nicht über die Dachfläche hinausragen. Das sind nur wenige der Kriterien, die im Merkblatt der Bau- und Umweltschutzdirektion aufgelistet sind.

Dass es im Liestaler Stedtli bisher keine Solaranlagen zu sehen gab, ist also kaum überraschend. Doch das ändert sich nun: Auf dem Stabhof-Gebäude, in dessen Erdgeschoss sich die Coop-Filiale befindet und dessen Obergeschosse zu Wohnungen ausgebaut wurden, wurden jüngst sogenannte Solarziegel installiert. Von der Rathausstrasse oder der Kanonengasse her sind sie nicht einsehbar – ein Kriterium für Solaranlagen auf Kulturdenkmälern.

Solaranlage war für den Eigentümer selbstverständlich

Lukas Fuchs, Verwaltungsratspräsident der Gebäudeeigentümerin Fuchs AG, findet:

«In Anbetracht von Klimaerwärmung und Energieknappheit ist es aus unserer Sicht eine Selbstverständlichkeit, eine Fotovoltaik-Anlage zu montieren.»

Man lege auch grossen Wert darauf, dass der Strom direkt und ohne Netzgebühr der betreffenden Liegenschaft zugeführt wird, ergänzt durch Anschlussdosen für Elektroautos. Für Ziegel statt reguläre Panels habe man sich aufgrund des Designs entschieden, ausserdem handle es sich um einen Schweizer Hersteller. Auf nahezu allen nicht von den Strassen und Gassen einsehbaren Steil-Dachflächen sowie auf den Gauben wurde grundsätzlich Fotovoltaik verbaut, berichtet Fuchs.

Die Rückmeldungen seien bisher positiv gewesen – besonders zu Details wie den Ziegel-Panels. «Es bestehen auch schon sehr viele Anfragen für Mietflächen, da offenbar gut wahrgenommen wird, dass es sich um ein wirklich schönes Objekt in hochwertiger Bauweise an einem einzigartigen Ort handelt», ergänzt Fuchs. Nach den Kosten für die Solarziegel gefragt, antwortet er:

«Da kann ich leider nur eins sagen: Sofern der Preis Hauptkriterium ist, muss man die Ziegel nicht montieren. Aber wir sind von einer hochwertigen und gleichzeitig nachhaltigen Bauweise überzeugt.»

Mit den steigenden Strompreisen dauere die Amortisation zwar immer weniger lange, genau lasse sich aber nicht sagen, wann die Anlage amortisiert sein wird, so der Hauseigentümer. Mit der Ziegel-Variante gehe es jedoch etwas länger, als dies mit regulären Panels der Fall wäre.

Stadt ist zufrieden mit der Anlage

Dass die Anlage mitten in der Kernzone bewilligt wurde, bestätige den Stadtrat in seinen Bemühungen, die Stadt in Sachen Klimaschutz vorwärts zu bringen, so Stadtrat Daniel Muri:

«Die Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte, die Stadträtinnen und Stadträte, die sich 2008 für eine Energiestadt Liestal entschieden und 2019 den Klimanotstand ausgerufen haben, mussten sich alle schon damals darüber klar gewesen sein, dass wir Liestal auch in diesen Fragen zukunftsorientiert und sorgfältig vorwärtsbringen wollen.»

Liestal gehe nun als Kantonshauptstadt «mit bestem Beispiel voran».

In diesem Fall sei die Anlage entsprechend den Vorgaben gut eingepasst, «nicht zuletzt auch, weil sich der Investor diesbezüglich Mühe gegeben hat, eine innovative Lösung zu finden», so Muri. Dass sich die Bauherrschaft für Solarziegel entschieden hat, freue den Stadtrat. «Es ist zu wünschen, dass dies Schule macht und endlich umgesetzt werden kann, worüber seit Jahren diskutiert wird», fügt Muri an.

Betreffend Rentabilität meint er: «Die Frage müsste eher lauten: Sind nachhaltige Investitionen in erneuerbare Energien rentabel, die ihren Teil zur Bekämpfung der Klimaerwärmung und zur Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beitragen? Ja, unter diesem Aspekt sind sie es. Der Preis, den wir weltweit bezahlen, wenn wir nicht handeln, müsste inzwischen allen klar sein.»

Doch obwohl man sich über Innovationen wie diese freue, sei im Blick auf den Klimaschutz und die Energieversorgung die konsequente Nutzung aller gut geeigneten Dachflächen ausserhalb der Kernzonen wichtig, so Muri – so etwa in Gewerbe- und Industriezonen. «Hier liegt noch ein grosses Potenzial brach.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen