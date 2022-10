Kilchberg Der Frust sitzt tief: Ein Dorf sucht bittend nach Gemeinderäten Kenneth Nars Niemand will mehr Politik machen in Kilchberg. Das Milizsystem stösst an seine Grenzen. Viele haben schon einmal ein Amt bekleidet, andere wollen nicht. Wo viel Harmonie ist, verbergen sich auch kleine Dorfkämpfe. Ein alter Bauland-Streit hallt bis heute nach. Zu Besuch in Kilchberg. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Zuerst kurvt das Postauto um die Hausecken in Gelterkinden, dann führt die kurvige Strasse in die Hügel hoch. Sanfter Nebel liegt über dem Dorf, das von den saftigen Feldern wie in grüne Watte eingehüllt wirkt. Als der Bus über die kleine Hochebene rauscht, durchbrechen Sonnenstrahlen die Nebeldecke und erleuchten den spitzen Kirchturm.

Alte Bauernhäuser säumen die Hauptstrasse – fast das ganze Dorf ist an die Verkehrsachse geheftet. Vor einer der hohen Scheunen steht Marcel Aeschbacher. Als Gemeindepräsident versucht er, das Dorf aus der aktuellen Krise zu führen. Das schweizerische Milizsystem ist im 160-Seelendorf an seine Grenzen gestossen. Ein Eckpfeiler der Demokratie bröckelt. Nicht zum ersten Mal.

Gemeindepräsident Marcel Aeschbacher hat eine schwierige Aufgabe, will aber nicht aufgeben. Kenneth Nars

«Es sind nun mal auch enorm viele Ämter, die zu besetzen sind», sagt Aeschbacher. Und beginnt, aufzuzählen. Wahlbüro, Schulkommission und noch viele andere Gremien gäbe es. Aeschbacher ist für «Chilchbrg» ein Glück.

Den Pferden wegen kam er ins ländliche Dorf, kaufte sich ein Bauernhaus mit Stall. Der Zugezogene arbeitete 40 Jahre lang als Lokomotivführer bei den SBB, ist seit vier Jahren in Pension und stellt sich nun voll in den Dienst der Gemeinde. Aber Aeschbacher ist bald allein. Niemand sonst will in den dreiköpfigen Gemeinderat. Der Vizepräsident verlässt die Gemeinde Ende Jahr und zieht ins Ausland.

Ein Herbstmorgen: das malerische Dorf Kilchberg in Nebelschwaden eingehüllt. Kenneth Nars

Auf der anderen Strassenseite stösst Margrit Sutter hinzu. «Von der älteren Generation waren alle schon einmal eingebunden», sagt sie. Die pensionierte Landwirtin betreibt heute noch einen Hof-Direktverkaufsladen und das Dorfmuseum.

Mit grossem Schlüssel öffnet Sutter das alte Holztor zum Museum. «Es ist keine Brockenstube», sagt Sutter und lacht, als sie den vollgestellten und doch lieblich eingerichteten Raum betritt. «Hier bieten wir einen Querschnitt von rund 200 Jahre Geschichte», sagt Sutter. «Wir haben Kultur, leben tut es sich gut hier.»

Ein Kuchen als Mitgliederbeitrag

Es sei nicht so, dass die Menschen in Kilchberg unpolitisch oder uninteressiert seien, erklärt Aeschbacher. Der Verein «Kilchberg lebt» organisiert gutbesuchte Anlässe. Der Mitgliederbeitrag: Ein selbst gebackener Kuchen. Bei der Stimmbeteiligung schwingt das kleine Kilchberg jeweils obenaus. An die Gemeindeversammlungen kommen oft 30 Leute. Vor dem Gemeindehaus hält Marcel Aeschbacher an und zeigt auf die hohen Tore, die verraten, dass hier einst das Feuerwehrmagazin untergebracht war.

Das dorfeigene Museum nimmt die Besuchenden mit auf eine Zeitreise der Oberbaselbieter Geschichte. Kenneth Nars

Kilchberg war die erste Oberbaselbieter Gemeinde, die mit ihren Nachbarn einen Feuerwehrverbund schuf und eine gemeinsame Verwaltung führt. Nur dank der gut funktionierenden Verwaltung habe der Kanton Kilchberg mehr Zeit gegeben, um das Problem mit der Exekutive zu lösen, so Aeschbacher.

Nach langjährigen Verhandlungen kam zuletzt auch ein gemeinsamer Werkhof zu Stande. «Rü-Ki-Ze», wie Aeschbacher die drei Geschwister Rünenberg, Kilchberg und Zeglingen zusammenfasst, seien grundsätzlich bestrebt, Verbundslösungen zu schaffen.

«Wer weiss, es könnte sein, dass die Diskussion um eine Fusion wegen unserer jetzigen Situation neuen Schwung erfährt.»

Nichts liess das aktuelle Kilchberger Gemeinderats-Duo unversucht. Mit einer Infoveranstaltung sollten neue Dorfbewohnende für die Politik begeistert werden. Genau so kam 2018 Marcel Aeschbacher selbst in den Gemeinderat. Findet die Gemeinde bis Ende Jahr nicht zwei Gemeinderäte, droht die Zwangsverwaltung. «Der Infoabend war eine echte Enttäuschung», sagt Aeschbacher. Acht Personen kamen. «Viele hatten wohl Angst, bekniet zu werden, ein Amt zu übernehmen.»

Von Tür zu Tür gepilgert

Die Wachstumsstrategie im Dorf lautet ein Einfamilienhaus pro Jahr. Ein paar Menschen sind zuletzt nach Kilchberg gezogen. Im oberen Dorfteil baut ein Kran am neusten Eigenheim. Auch die neuen Bewohnenden hat der Gemeinderat kontaktiert. «Was demokratietechnisch nicht ganz unbedenklich ist», sagt Aeschbacher, «denn wir sollten uns nicht jene Leute aussuchen, die gerade passen.» Einige Neuzugezogene hätten Interesse gezeigt, aber gemeint, zunächst solle die Farbe des Hauses trocknen.

In der alten Feuerwehrstation ist das Gemeindehaus untergebracht. Jeweils zur vollen Stunde kommt das Postauto. Kenneth Nars

Gertrud Wiesner rollt mit Enkelkind im Kinderwagen vorbei. Marcel Aeschbacher grüsst sie wie alle Vorbeiziehenden mit Vornamen. Das Dorf weiss, warum ein Journalist zu Besuch ist. «Es gab immer solche Phasen, aber die jetzige Durststrecke ist schon schwieriger», sagt Wiesner, seit 41 Jahren in Kilchberg daheim.

Auch sie war viele Jahre Gemeinderätin, führte mit ihrem Mann einen Bauernhof, der nicht mehr an die nächste Generation überging. Auch wenn die vielen Traktoren auf der Hauptstrasse es nicht vermuten liessen, ist Kilchberg nicht mehr das Bauerndorf, das es einst war.

Ein Bauer lebt noch von der Landwirtschaft. Mit seinem Grossbetrieb ist er an den Dorfrand ausgesiedelt. Die anderen Leute im Dorf arbeiten heute in Zürich, Basel oder sonst einer Ecke. Auch ihr Sohn wolle wegen der beruflichen Situation und dem langen Arbeitsweg nicht in den Gemeinderat, sagt Wiesner.

Der Poschti und langjährige Gemeindepräsident

Aus dem Haus schräg vis-à-vis ist Ernst Grieder hinausgetreten. In einer Klarsichtmappe hat er die wichtigsten Zeitungsartikel zur Kilchberger Zeitgeschichte abgelegt. Alle seine Vorfahren – «Ätti, Grossätti und so weiter», sagt Grieder – seien in dieser Kirche getauft, verheiratet und beerdigt worden. Er zeigt in die Richtung des spitzen Turms, der das Dorf überragt.

Unterwegs mit Marcel Aeschbacher und Ernst Grieder (ehemaliger Gemeindepräsident). Kenneth Nars

Ab den späten 80er-Jahren war Grieder während 14 Jahren Gemeindepräsident. Als Kilchberg 2012 bereits in eine ähnliche Situation geriet wie in der Gegenwart, übernahm er noch mal das Präsidium für sechs Jahre. Auch er war Bauer. Im Nebenerwerb war er in der fünften Generation als Posthalter tätig. Alle nennen ihn heute noch den «Poschti».

Grieder greift einen Artikel hervor. «Das Überflieger-Dorf» lautet die Schlagzeile. Kilchberg wuchs in den Nullerjahren überdurchschnittlich. Das sei passé. Eben erst wurde Bauland zurückgezont, um dem revidierten Raumplanungsgesetz von 2014 zu entsprechen.

Zermalmende Dorfkämpfe mit Frustpotenzial

Um die Baulandreserven im Dorf entspinnt sich ein langjähriger Streit. Aeschbacher und Grieder führen hinter das Bushäuschen zu einem schönen Stück Bauland. Hinter der kleinen Terrasse öffnet sich ein mystischer Ausblick auf die Zigflue.

Grieders Stimme zittert. «Was hier vorfiel, hat viel Frust ausgelöst.» Im Jahr 2013 vergab die Stiftung Kirchengut das Stück Land im Baurecht an eine Familie im Dorf und nicht an die Gemeinde ab. Die Familie habe zuvor massiv gegen die Umzonung der Parzelle zu Bauland geworben. «Für uns war das ein riesiger Affront», sagt Grieder. An jenem Karfreitag habe eine Krisensitzung im Gemeindehaus stattgefunden.

Wahrzeichen der Gemeinde. Die reformierte Kirche im kleinen Dorfkern. Kenneth Nars

Bald zehn Jahre sind ins Land gezogen und die Wiese ist grün geblieben. Die private Familie bezahle den Baurechtszins nur, um zu verhindern, dass das Land bebaut werde, so Grieder. Bei der aktuellen Zonenplanung musste die Gemeinde viel Land auszonen, auch eigenes im Niderfeld. Mitunter, weil das Land neben der Kirche blockiert ist. «Wir haben mit dem Kanton einen Deal, dass innerhalb von fünf Jahren ein Bauprojekt da sein muss», sagt Aeschbacher.

Der verlorene Spielplatz

Ein paar Schritte weiter wollen Aeschbacher und Grieder ein weiteres Beispiel zeigen. Auf einer Wiese zwischen zwei Häusern wollte die Gemeinde einen Spielplatz bauen, der zuvor auf einer mittlerweile bebauten Bauland-Parzelle war. Die gleiche Familie habe Einsprache gemacht.

Das Projekt ist blockiert. «Der Kanton lässt die Gemeinde hängen, das macht viele verrückt», sagt Grieder. Und Aeschbacher ergänzt: «Obwohl alle Vorschriften erfüllt sind, dürfen wir nicht bauen.» Diese Vorkommnisse würden die Bewohnenden vor den Aufgaben in der Milizpolitik abschrecken, erklären die beiden.

Und so hoffen sie. Marcel Aeschbacher wünscht sich eine Fusionsverhandlung mit den Nachbarn. Grieder glaubte, als er 2002 das Gemeindepräsidium abgab, das Dorf steuere bald auf eine Fusion zu. Zehn Jahre später wurde er wieder gewählt und stellte fest, dass sich die Gemeinden abermals stark voneinander entfernt hatten.

Marcel Aeschbacher vertraut auf eine Politik der kleinen Schritte. Und steckt nicht auf. Der Gemeindepräsident begibt sich auf die Suche nach einer Lösung für Kilchberg.

