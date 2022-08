Kilchberg Kleines Dorf, grosses Problem: Die schwierige Suche nach neuen Gemeinderäten Einmal mehr wird in Kilchberg Ausschau gehalten nach Leuten, die sich im Gemeinderat engagieren wollen. Simon Tschopp 30.08.2022, 05.00 Uhr

In Kilchberg – im Bild die Kirche – ist man auf der Suche nach Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten. Nicole Nars-Zimmer (26. November 2020)

Kilchberg steuert auf einen brisanten Wahlsonntag zu. Am 25. September sollten in einer Ersatzwahl zwei neue Gemeinderatsmitglieder bestimmt werden; ein Mandat ist bereits seit Dezember 2021 vakant, ein zweiter Sitz wird per Ende Oktober durch den angekündigten Rücktritt von Peter Zehntner frei, der wegzieht. Kilchberg, mit 170 Einwohnerinnen und Einwohnern bevölkerungsmässig das zweitkleinste Baselbieter Dorf, hat in Vollbesetzung einen dreiköpfigen Gemeinderat, dem Marcel Aeschbacher seit gut vier Jahren vorsteht.

Noch haben sich keine Interessenten gemeldet

Marcel Aeschbacher, Gemeindepräsident von Kilchberg. zvg

Laut dem Gemeindepräsidenten sind noch keine offiziellen Kandidaturen bekannt, «obwohl wir massiv geworben haben». Sie hätten versucht zu erklären, dass sich der Aufwand für das Amt in Grenzen halte. Weil die Exekutive inzwischen seit bald neun Monaten mit nur zwei Mitgliedern in Unterzahl agiert, hat der Kanton der Gemeinde eine Ausnahmebewilligung betreffs Beschlussfähigkeit erteilt. Diese Bewilligung ist aber just bis 25. September befristet.

Sollte in knapp vier Wochen bloss eine Person oder gar keine gewählt werden, drohen der Oberbaselbieter Kommune aufsichtsrechtliche Massnahmen seitens des Kantons. Aeschbacher erklärt:

«Es könnte uns jemand zur Seite gestellt werden.»

Er muss nun zahlreiche Geschäfte betreuen und setzt alles daran, um möglichst in vielen Dossiers sicher zu sein.

«Ich fühle mich schon ein wenig alleingelassen»

Marcel Aeschbacher macht kein Hehl daraus, dass die jetzige Situation für ihn «nicht lustig» sei. «Ich fühle mich schon ein wenig alleingelassen.» Er habe jedoch auch ein gewisses Verständnis, sagt Aeschbacher und begründet:

«Viele ältere Leute im Dorf waren schon einmal in einer Behörde, Kommission oder in einem Gremium.»

Der Gemeindepräsident hofft, dass sich jüngere Personen zur Verfügung stellen. Die derzeit rege Bautätigkeit in Kilchberg könnte den nötigen Generationenwechsel begünstigen.

Situation kommt bekannt vor

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Bauerndorf schwertut, neue Mitglieder für die Exekutive zu finden. 2012 mussten gar zwei frühere Gemeindepräsidenten in die Bresche springen: Ernst Grieder-Rickenbacher und Andreas Imhof.

Auch Anfang 2018 zogen dunkle Wolken auf, als alle damaligen Behördenmitglieder fast gleichzeitig ihre Demission eingereicht hatten. Innert Kürze bewarben sich jedoch drei Personen – darunter Marcel Aeschbacher –, die später auch gewählt wurden. Damit war der Gemeinderat personell komplett erneuert.