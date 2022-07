Verein Tagesfamilien Oberes Baselbiet im Wandel der Branche

Kinderbetreuung Tagesfamilien in Transformation: Wie die Branche sich im Oberbaselbiet wandelt Der Verein Tagesfamilien Oberes Baselbiet steht Vorurteilen, Konkurrenz und verschiedenen Trends gegenüber – mit einer neuen Geschäftsleiterin und Zukunftsprojekten. Salomé Lang Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Selina Buser in ihrem Element: Die Tagesmutter betreut ihren Sohn Morris und die Tageskinder Alain, Leona und Malea (v.l.n.r.) bei ihr zu Hause. Kenneth Nars

Es ist ein buntes Gewimmel bei Selina Buser zu Hause: Vier Kinder spielen auf der Terrasse, bevor sie ihre Schulsachen packen und zum Nachmittagsunterricht aufbrechen. Einen Jungen verabschiedet Buser etwas länger als die anderen Kinder; er ist ihr Sohn und nicht eines der Tageskinder, die sie an dem sonnigen Tag in der Oberbaselbieter Gemeinde Thürnen bei sich zu Hause betreut. «Die Balance zwischen der Beziehung zu den eigenen und den Tageskindern zu halten, ist eine Herausforderung», sagt sie.

Dieser stellt sich Buser nicht unvorbereitet: Als zertifizierte Tagesmutter des Vereins Tagesfamilien Oberes Baselbiet (VTOB) hat sie eine pädagogische Grundausbildung absolviert und macht jährlich Weiterbildungen zur professionellen Tagesbetreuung.

Falsches Bild der Tagesmutter am Herd

Geschäftsleiterin Sibylle Grieder (links) und Vorstandspräsidentin Sandra Strüby geben Einblicke in die Dynamiken, mit denen sich der VTOB auseinandersetzt. Salomé Lang

«Unsere Tagesfamilien sind sehr professionell und verstehen ihre Tätigkeit zunehmend als Beruf», sagt die Geschäftsleiterin des VTOB, Sibylle Grieder. Noch sei jedoch das Bild der Hausfrau, die nebenbei Kinder betreut, weit verbreitet. Dabei findet schweizweit ein Trend hin zur Professionalisierung in der familienergänzenden Kinderbetreuung statt. Wie Kibesuisse auf Anfrage schreibt, fehle es jedoch oftmals an geeigneten Rahmenbedingungen und der Finanzierung durch die öffentliche Hand, um ihn nachhaltig zu unterstützen.

Die Zahlen des VTOB zeigen den Trend für seine Mitglieder im Oberbaselbiet: Die Anzahl Tageseltern nimmt ab, während die Anzahl der betreuten Kinder und Betreuungsstunden zunimmt. So hatte der VTOB 2018 noch 124 Tageseltern, vergangenes Jahr jedoch nur noch 101. Gleichzeitig stieg die Anzahl betreuter Kinder im selben Zeitraum von 422 auf 468, und auch die Betreuungsstunden nahmen zu; von rund 101’900 auf rund 112’900. Es spezialisieren sich also die Tageseltern und üben die Betreuung zunehmend als Beruf aus.

«Man kennt uns noch zu wenig»

Diese Entwicklung kommuniziert der VTOB, um das Bild der Tagesfamilie in der Gesellschaft aufzubessern und mehr Tageseltern zu akquirieren: «Wir möchten die Eltern im Oberen Baselbiet besser erreichen und unser professionelles Betreuungsangebot bekannter machen», sagt Grieder, «denn man kennt uns noch zu wenig.»

Seit dem ersten April leitet sie die Geschäftsstelle des VTOB und bringt frischen Wind in den Verein: Eine neue Software, eine attraktivere Website und mehr Öffentlichkeitsarbeit sind geplant. «Im Fokus steht aber weiterhin die gute Begleitung und Wertschätzung der Tagesfamilien», betont Grieder.

Deutlich mehr Tagesfamilien im ländlichen und Kitas im städtischen Raum

Was wichtig ist, denn das Konzept Tagesfamilie steht mit den Kindertagesstätten (Kitas) und Tagesstrukturen wie beispielsweise betreuten Mittagstischen in Konkurrenz. Besonders in städtischen Räumen sind Kitas stark vertreten, wie Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen: 2018 wurden in Baselland 34,5 Prozent aller Kinder unter 13 Jahren in Kitas und anderen Tagesstrukturen betreut, in Basel-Stadt hingegen 56,2 Prozent. Zu den Tagesfamilien in den Kantonen hat das BFS keine Zahlen, schweizweit seien jedoch in Grossstädten nur 2,8 Prozent der Kinder in Tagesfamilien, in ländlichen Gebieten 8,7 Prozent.

Auch die Kantone erfassen nur spärlich Daten zu den Tagesfamilien, dennoch zeichnen sie ein Bild der unterschiedlichen Verteilung in den städtischen und ländlichen Gebieten. In Basel-Stadt wurden 2019 3644 Kinder in Kitas betreut und nur 212 in Tagesfamilien. Laut der letzten Erhebung 2017 waren es in Baselland 2423 in Kitas und 1100 in Tagesfamilien.

Grosse Einzugsgebiete und längere Anfahrtswege auf dem Land

Dass in ländlichen Regionen das Konzept Tagesfamilie erfolgreicher ist als in den Städten, sei vermutlich auf die geografischen Gegebenheiten zurückzuführen, wie der Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse) auf Anfrage erklärt. Durch die grossen Einzugsgebiete mit längeren Anfahrtswegen auf dem Land biete es sich dort an, jeweils kleine Kindergrüppchen in Tagesfamilien zu betreuen. Kitas hingegen seien auf eine grössere Anzahl Kinder an einem Ort angewiesen.

Um sein Angebot auszuweiten, organisiere der VTOB nun ebenfalls Schulmittagstische in einigen der 53 Vertragsgemeinden, welche die Organisation der familienexternen Betreuung ganz an den VTOB abgeben, sagt Sandra Strüby, Vorstandspräsidentin des Vereins.

Das Konzept des VTOB

Es sei jedoch wichtig, sich nicht zu verzetteln und bei den Kernkompetenzen zu bleiben: Der VTOB organisiert für die Vertragsgemeinden die familienergänzende Kinderbetreuung in Tagesfamilien. «Wir rekrutieren und vermitteln Tageseltern, sorgen für klare Rahmenbedingungen und garantieren unseren Tagesfamilien faire Löhne und Arbeitsbedingungen. Wir entlasten sie zudem von administrativen Aufgaben und organisieren für sie die obligatorischen Aus- und Weiterbildungen», erklärt Sibylle Grieder. Schon seit 1984 gibt es den Verein, 2006 fusionierte er mit dem Verein Tagesfamilien Liestal.

Finanziert werden die sechs Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle in Teilzeit des VTOB unter anderem von den Vertragsgemeinden: Jede der 53 Gemeinden zahlt einen Infrastrukturbeitrag von zwei Franken pro Einwohnerin und Einwohner an den VTOB. So erfüllen sie ihre Pflicht, familienergänzende Kinderbetreuung anzubieten.

Kann eine Familie mit geringem Einkommen die Betreuung der Kinder in einer Tagesfamilie nicht selbstständig finanzieren, so muss die Gemeinde aushelfen, wie Grieder beschreibt: «Der Betreuungstarif beim VTOB orientiert sich am Einkommen der Eltern. Damit ist gewährleistet, dass sich alle Eltern eine Kinderbetreuung leisten können.»

Acht Franken pro Kind und Stunde

Die Tageseltern erhalten einen Lohn von acht Franken pro Kind und Stunde. Bis zu fünf Kinder unter zwölf Jahren darf eine Tagesmutter oder ein Tagesvater allein betreuen, die eigenen Kinder eingeschlossen. Für Selina Buser, die Tagesmutter in Thürnen, ist das Einkommen weder die alleinige Motivation für die Kinderbetreuung noch verzichtbar:

«Ich möchte zu Hause arbeiten und für meine Kinder da sein, da bietet sich dieser Beruf an.»

Sich anderen Familien zu öffnen und ihre Kinder zu betreuen, sei eine wertvolle Erfahrung. «Man lebt diese Offenheit und Akzeptanz fremder Kinder und Kulturen den eigenen Kindern vor, ebenso wie den Tageskindern», nennt Buser als Beispiel. «Dabei ist es wichtig, den eigenen Kindern immer das Gefühl zu geben, dass sie an erster Stelle stehen.» Auf dem Grat balanciert Selina Buser gekonnt, und man sieht den Kindern, die zur Schule aufbrechen, an, dass sie sich bei ihrer Tagesmutter wohlfühlen.

