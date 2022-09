Kinderheim Auf Berg in Seltisberg feiert sein 100-Jahre-Jubiläum

100-Jahre-Jubiläum «Wir kriegen mehr Anfragen, als wir Plätze haben»: Was die Leiter des Kinderheims Auf Berg täglich herausfordert 100 Jahre Kinderheim Auf Berg. Die Geschäftsleiter Thorsten Binus und Dominik Bucher feiern und sind zugleich mit den Schwierigkeiten der heutigen Zeit konfrontiert: komplexe Familiensituationen, Kinderrechte, Platzmangel. Ein Besuch in Seltisberg. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Geschäftsleiter Thorsten Binus (links) und sein Stellvertreter Dominik Bucher vor dem Kinderheim in Seltisberg. Nicole Nars-Zimmer

Am Samstag steigt das 100-Jahre-Jubiläumsfest des Heims. Zwei Tage vorher huschen Mitarbeitende geschäftig den Gang entlang, lange Tische mit Werbegeschenken stehen bereit. Tafeln mit Postern zur Geschichte des Heims zieren einen lichtdurchfluteten Raum mit hellem Holzboden. «Eine Heimbewohnerin hat mir beim Aufhängen der Poster geholfen. Sie suchte nach Beschäftigung», sagt Thorsten Binus. Er ist Geschäftsleiter der Heime Auf Berg.

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Dominik Bucher greift er nach einem Stuhl und setzt sich an einen runden Tisch. Die beiden Männer lächeln in ihrem grünen T-Shirt. Seit neun Jahren leitet Binus die Heime, Bucher stiess zwei Jahre später dazu. Sie beginnen zu erzählen, was sie hier oben in Seltisberg zwischen grünen Wiesen täglich herausfordert.

Familiensituationen sind komplexer geworden

Die Gesellschaft und somit die Situation in den einzelnen Familien hätten sich in den letzten Jahren verändert. «Die einzelnen Fälle sind komplexer geworden», sagt Binus. Heute nähmen Heime Menschen auf, die vor 20 Jahren nicht platziert worden wären. Menschen mit psychischen Auffälligkeiten wie beispielsweise Depressionen oder kognitiven Einschränkungen. Es sei wichtig, diesen Menschen einen Platz zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen.

In einigen Familien spielen sich ungesunde Muster ein. Diese können ganz unterschiedlich aussehen: eine schwierige Trennung der Eltern, Elternteile mit psychischen Krankheiten oder ein Kind, das selber Auffälligkeiten zeigt. Diese Kinder kommen nach Seltisberg.

Der Partner nickt zustimmend und sagt:

«Ausserdem werden heute die Kinderrechte viel stärker gewichtet als noch vor 15 Jahren.»

Trotzdem gebe es in diesem Bereich noch viel zu tun. Die Kinderrechte müssten noch mehr gestärkt werden, finden sie.

Im Kinderheim Auf Berg fördern sie diese, indem sie die jungen Menschen über deren Rechte und Pflichten informieren. Und alle Gespräche, die sie mit Behörden, Schulen, Eltern über die Zukunft des Kindes führen, zuerst mit dem Kind vorbesprechen.

Weniger Papierkram, mehr Qualitätszeit

Neben der Stärkung der Kinderrechte wünsche er sich eine schlankere Administration, so Bucher. Da die Ansprüche der Kinder heute mehr gewichtet würden, werde mehr Transparenz, Einsicht in die Akten und eine sauberere Aktenführung verlangt. «Dokumentieren finde ich wichtig. Aber es wird immer mehr. Ich wünschte mir stattdessen mehr Qualitätszeit mit den Kindern», sagt Bucher und fährt sich durch die Haare.

Binus nickt zustimmend und schaut hinüber zu den Postern. Sie zeigen die verschiedenen Heime Auf Berg, ihr Leitbild, und die Geschichte. Binus sagt:

«Ein Heim hat nur eine Zukunft, wenn es beweglich und flexibel bleibt.»

Deshalb hätten sie sich stets umgesehen, wo es noch Bedarf gibt.

Ein grosser Schritt war die Gründung der Aktiengesellschaft Heime Auf Berg AG und der Zusammenschluss verschiedener Heime. Zu den Heimen Auf Berg gehören heute das Kinderheim auf Seltisberg, ein Mutter-Kind-Haus, die «Wegwarte» für Frauen in Basel-Stadt oder das Schulheim Wolfbrunnen in Lausen. Insgesamt haben sie sechs Standorte in den beiden Basel.

Das Heim in Seltisberg ist voll

Durch ihre Bandbreite an Heimen bieten sie Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen und Familiensituationen ein Zuhause. Im Kinderheim Seltisberg leben Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Geschichten, Nationalitäten und sozialen Hintergründen. Es werden alle aufgenommen, die fit genug sind, eine öffentliche Schule zu besuchen oder eine externe Ausbildung zu absolvieren.

Zurzeit wohnen insgesamt 36 Kinder im Kinderheim. Das Heim ist voll. «Die Nachfragesituation ist sehr angespannt», sagt Binus. Er rückt seinen Stuhl näher an den Tisch heran.

«Wir kriegen mehr Anfragen, als wir Plätze haben.»

In einigen Heimen hätten sie Wartelisten.

Im Kinderheim in Seltisberg war die Nachfrage in den letzten Jahren konstant hoch. Im Schulheim Wolfbrunnen sei die Nachfrage in den letzten Jahren gestiegen, sagt Bucher. Sie stellten drei bis vier Schulplätze mehr zur Verfügung. Die Gründe dafür seien vielfältig, sagt Binus. Etwa Nachwirkungen von Corona spielten eine Rolle.

Wertschätzung und Akzeptanz für die Heime

Ein Lösungsansatz, um der hohen Nachfrage entgegenzukommen, ist der ambulante Bereich. Diesen bauen die Heime Auf Berg zurzeit aus. Sie bieten Familienbegleitungen und Heimbesuche an. Ausserdem möchten die Heime Auf Berg ihr Mutter-Kind-Haus ausbauen. Dieses bietet zurzeit keine Langzeitplätze für Mütter. Erste Gespräche mit den Leistungsträgern Kanton Baselland und Basel-Stadt laufen.

Die Zukunftsplanung ist ein allgegenwärtiges Thema für die Geschäftsleitung. Bucher wünscht sich für die Zukunft, dass die Heime ihre verdiente Wertschätzung erhalten. Binus nickt und fügt hinzu, dass auch er sich mehr gesellschaftliche Akzeptanz für die wertvolle Arbeit wünsche. «Es braucht unsere Heime. Denn wir sehen, wie stark Familien und Kinder davon profitieren.»

Letztlich wollen beide vor allem das Gefühl des Miteinanders im Heim stärken. «Und das sollte machbar sein», sagt Bucher lächelnd und rückt den Stuhl zurück.

