Kirche Wer interessiert sich noch für den Ostermontag? Der Umgang mit den zweiten Feiertagen an Ostern und Pfingsten ist in beiden Basel konfessionell unterschiedlich. Boris Burkhardt 14.04.2022, 05.00 Uhr

Gottesdienste sind am Ostermontag nicht mehr so verbreitet wie einst. Archiv bz

Johann Sebastian Bach schrieb zwischen 1707 und 1731 zwei Kantaten für den Ersten Osterfesttag, zwei für den Zweiten und drei für den Dritten Osterfesttag. Den Osterdienstag gab es damals tatsächlich als Feiertag; Papst Urban VIII. hatte 1642 eine Dreitagesfeier bestimmt, um die Auferstehung Christi gebührend lange zu feiern.

Schon seit Jahrzehnten keine Gottesdienste mehr

Bald nach Bachs Kantaten wurde der Feiertag wieder abgeschafft. Die sogenannten zweiten Feiertage für die höchsten christlichen Feste Weihnachten, Ostern und Pfingsten blieben aber unbestritten. Deshalb hätte sich der – wohlgemerkt evangelische – Kirchenmusiker wohl nie träumen lassen, dass seine Glaubensgeschwister 300 Jahre später auch den zweiten Feiertag nicht mehr feiern würden.

Denn in den reformierten Kirchgemeinden beider Basel gibt es schon seit Jahrzehnten keine Gottesdienste mehr am Ostermontag. Das bestätigen die Sprecher der Basler und der Baselbieter Landeskirche, Matthias Zehnder und Stephanie Krieger. Diese sagt, sie habe sich bei Pfarrern umgehört, «die schon seit 50 Jahren im Dienst sind».

Die historischen Gründe dafür habe ihr aber keiner nennen können. Theologisch habe der Ostermontag aus reformierter Sicht auch keine Bedeutung: Die traditionelle Emmaus-Geschichte, in der Jesus nach seiner Auferstehung zunächst unerkannt zwei seiner Jünger auf dem Weg ins namensgebende Dorf begleitet, werde an einem der folgenden Sonntage der Osterzeit behandelt. Lediglich in der Ostschweiz, etwa in der Stadt St.Gallen, gibt es wenige reformierte Gottesdienste am Ostermontag.

Katholiken halten an Tradition fest

Ganz ähnlich sieht es in den drei christkatholischen Gemeinden im Baselbiet aus. Laut Simon Huber, Pfarrer der Gemeinde Laufen und der Gemeinde Basel-Landschaft (der restliche Kanton ausser Allschwil und dem Laufental), gab es ebenfalls vor «vielleicht 50 Jahren» den letzten christkatholischen Gottesdienst am Ostermontag. Insgesamt gibt es im Baselbiet nur 1000 Gemeindemitglieder; selbst die regulären Sonntagsmessen finden nur vierzehntägig statt.

Wenn die Kirchen den Ostermontag nicht mehr «bespielen», geben sie dann nicht den Anspruch auf diesen Feiertag auf? Welche Argumente hätten sie zum Beispiel gegen eine Initiative, welche die Abschaffung kirchlicher Feiertage zugunsten säkularer forderte, wie zum Beispiel dem Weltfrauentag? Laut Krieger war diese Frage noch nie Thema im Baselbieter Kirchenrat. Die Mediensprecherin argumentiert deshalb anders:

«Ich weiss nicht, wie viele säkulare Menschen auf das lange Osterwochenende verzichten wollten.»

Aber da gibt es zum Glück für die Christen noch die Katholiken. Der Sprecher beider Landeskirchen, Dominik Prétôt, hat sich für die bz die Mühe gemacht und ausgerechnet, dass 60 Prozent der Baselbieter Pfarreien und jede der baselstädtischen Seelsorgeeinheiten einen Gottesdienst am Ostermontag anböten:

«Ein Abwärtstrend für Ostermontagsgottesdienste ist nicht feststellbar.»

Die Pfarreien, die am Montag keinen Gottesdienst anbieten, nannten laut Prétôt Personalmangel als Grund und verwiesen auf die vielen Veranstaltungen von Gründonnerstag bis Ostersonntag. Auch der geringe Zuspruch der Gemeinde wurde genannt; das sei aber keine neue Erscheinung.

Als Emmausgang wird der Ostermontag in den Pfarreien Liestal und Aesch gefeiert. Die Idee stammt von Pfarrer Felix Terrier, der vor acht Jahren von jener in diese wechselte. Je etwa zehn bis 20 Teilnehmende treffen sich in beiden Gemeinden auf dem Friedhof und laufen zur Kirche, während sie unterwegs «versuchen zu verstehen, was mit Christi Auferstehung gemeint sein und was das für unser Leben bedeuten kann».

Am Pfingstmontag, der im benachbarten Deutschland gerne ökumenisch und im Freien gefeiert wird, bietet rund die Hälfte der Baselbieter katholischen Gemeinden einen Gottesdienst an. Auch Prétôt findet: «Über den Wegfall dieser Feiertage wäre wohl auch eine säkularisierte Gesellschaft nicht sehr glücklich.»