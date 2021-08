Kirchenstreit Zoff um Biel-Benkemer Pfarrer: Die Urne soll entscheiden, ob er länger bleibt als nötig Seit Jahren wird dem reformierten Pfarrer Nico Rubeli vorgeworfen, rechthaberisch zu sein und Mitarbeiter zu vertreiben. Jetzt ist klar: Nach Ablauf seiner fünfjährigen Amtszeit wird das Kirchenvolk per Abstimmung über sein weiteres Schicksal bestimmen. Michel Ecklin 16.08.2021, 05.00 Uhr

Hinter der weissen Fassade der reformierten Kirche Biel-Benken brodelt es. Nicole Nars-Zimmer

Die Biel-Benkemer Reformierten werden an der Urne entscheiden, ob sie ihren umstrittenen Pfarrer Nico Rubeli weiterhin beschäftigen wollen oder nicht. Das hat die Kirchgemeindeversammlung Ende Juni entschieden, wie dem erst jetzt veröffentlichten Protokoll zu entnehmen ist.

Rubeli wird seit zwei Jahren vorgeworfen, er pflege einen schwierigen Umgang mit Mitmenschen und verhalte sich rechthaberisch. Einige ehemalige angestellte und freiwillige Mitarbeiter beendeten ihre Tätigkeit mit der Begründung, sie wollten nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Vor zwei Jahren führte der Konflikt zu zahlreichen Abgängen in der Kirchenpflege, die anschliessend mangels Mitgliedern nicht mehr funktionsfähig war. Die Kantonalkirche musste einen Kurator einsetzen.

Mindestens bis 2023 im Amt

Trotz des angesagten Urnengangs bleibt Rubeli aber voraussichtlich bis 2023 im Amt. Die rund 1000 Biel-Benkemer Reformierten werden nämlich erst kurz vor Ablauf der Amtszeit ihres Pfarrers befragt, ob sie ihn behalten wollen. Ein von hundert Gläubigen unterschriebener Vorstoss hatte verlangt, die Kirchenbasis sofort abstimmen zu lassen. Doch der Kirchenpflegepräsident Daniel Jäggi erklärte an der Juni-Versammlung, falls dies geschehe, müsse man mit einem Rekurs rechnen.

Denn gemäss Kirchenrecht sind im Baselbiet Pfarrpersonen fest für fünf Jahre gewählt und kaum absetzbar. Rubeli ist seit März 2018 in Biel-Benken im Amt, er war damals von der Kirchgemeindeversammlung in stiller Wahl gewählt worden. An der Versammlung im Juni wurde vorgeschlagen, die Vertrauensfrage an der Urne sofort, aber nur zu konsultativen Zwecken durchzuführen.

Nico Rubeli, Pfarrer Biel-Benken. Zvg

Doch auch für diesen Fall befürchtete Jäggi einen Rekurs. Denn bereits an der Kirchgemeindeversammlung vor einem Jahr war den Mitgliedern unverbindlich die Frage gestellt worden, ob sie ihren Pfarrer behalten wollen. Die Antwort fiel negativ für den Pfarrer aus. Dieser legte einen Rekurs ein und verklagte den damaligen Kurator, der mangels Kirchenpflege die Versammlung geleitet hatte. Deshalb einigte man sich im Juni darauf,

«dass es nach Ablauf der Amtszeit des Pfarrers eine Urnenabstimmung geben wird, damit sichergestellt ist, dass Nico Rubeli nicht stillschweigend für weitere fünf Jahre im Amt bleibt»,

so das Protokoll.

Rubeli ist seit April krankgeschrieben. Für ihn sind zwei externe Pfarrer eingesprungen. Damit dürften sich für mache Biel-Benkemer Reformierte einige Schwierigkeiten im Kirchenalltag zumindest vorläufig gelöst haben, etwa dass einige Eltern ihre Kinder nicht zu Rubeli in den Konfirmandenunterricht schicken wollten.

Zwei frischgewählte Kirchenpflegemitglieder traten zurück

Allerdings bleibt fraglich, ob jetzt bei den Biel-Benkemer Reformierten wirklich Ruhe einkehrt. Denn Rubeli hat auch Anhänger, die es laut Versammlungsprotokoll «schrecklich» finden, wie mit ihm umgegangen wird. Zudem scheint der schwelende Konflikt auch in der Kirchenpflege Spuren zu hinterlassen. Das Leitungsgremium hatte Anfang Jahr in völlig neuer Zusammensetzung einen Neubeginn gewagt, mit dem erklärten Ziel, die verfahrene Situation zu klären. Doch bereits im Frühling gaben zwei Mitglieder ihren sofortigen Rücktritt bekannt. Dies begründeten die beiden in der «Biel-Benkemer Dorf-Zytig» mit «gegenseitigen Beleidigungen» und «wirren Beschuldigungen» innerhalb der Kirchgemeinde.

Dem Protokoll ist zudem zu entnehmen, dass unter den Reformierten im Dorf weiterhin einige Rechtsverfahren laufen, was offenbar auf beiden Seiten für tiefe Animositäten sorgt. «Es ist normal, dass sich Menschen nicht immer einig sind», sagte an der Juni-Versammlung ein Kirchenmitglied, dessen Frau von Rubeli verklagt worden ist.

«Aber dass das jedes Mal mit Anwälten endet, ist absolut unüblich.»