Wie es Menschen aus Russland in Basel derzeit ergeht

Krieg in der Ukraine Russinnen und Russen in Basel: «Die Menschen haben Angst, ihre Meinung zu äussern» Zwei gebürtige Russinnen, die in Basel leben, erzählen, wie es ihnen ergeht. Während die eine am liebsten den russischen Pass abgeben würde, kann die andere nicht einfach sagen, sie wolle mit ihrem Heimatland nichts mehr zu tun haben. Nora Bader Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Irina Steiger führt in Basel eine Schönheitspraxis. In Russland war sie Geschichtslehrerin und Bankerin. Kenneth Nars

«Kommen Sie herein», sagt Irina Steiger. In weissem Arbeitskittel empfängt sie uns in ihrer Schönheitspraxis im Basler Stadtzentrum. Das Geschäft laufe gut, so die studierte Historikerin und führt durch die bunt gestalteten Räume. Sie lächelt. «Aber darüber wollen Sie vermutlich nicht reden», sagt sie und ihr Gesichtsausdruck wird ernst. Irina Steiger ist gebürtige Russin. Solche in Basel zu finden, die mit der ­Presse sprechen und auch noch mit Foto abgebildet werden möchten, ist nicht einfach. «Viele Menschen haben Angst», sagt Irina Steiger.

Soeben sei sie aus dem Chat mit ihren Schulfreunden, die in Russland leben, ausgetreten. «Ich verstehe sie nicht mehr und sie verstehen nicht, worum es gerade geht», sagt sie. Viele Bekannte in Russland würden die Augen verschliessen vor dem Krieg.

Mit dem Krieg zerbrechen immer mehr Freundschaften

Und mit dem Krieg würden Tag für Tag Freundschaften – auch langjährige – zerbrechen. Aber sie habe dennoch täglich Kontakt in die Heimat. Sie leide mit, sei gegen Krieg. Täglich verfolge sie mehrmals die Nachrichten aus Russland und der Ukraine; übers Internet informiere sie sich, was in ihrer Heimat passiere. In den Zeitungen in Russland dürfe ja niemand mehr frei die Meinung äussern.

«Das Volk wird belogen. Ich bekomme vieles mit von Leuten vor Ort.»

Mittlerweile sei sie aber nicht nur aus dem Chat mit ihren Schulfreunden, sondern auch aus anderen Chats ausgetreten. «Ich ertrage diese Propaganda nicht mehr.»

In Russland rede man heutzutage vom Volk und der Gesellschaft. Das Volk sei «von Putin erzogen worden und schickt seine Kinder in den Krieg». «Die Gesellschaft besteht in der Umgangs­sprache aus jenen Menschen, die eine andere Meinung haben, aber sie nicht äussern dürfen und quasi emotional im Gefängnis leben», sagt Steiger.

Viele Menschen hätten kein Geld um aus­zureisen, müssten alles erdulden, auch Gefängnisstrafen von bis zu 15 Jahren für ihre Meinungsäusserungen.

«Deshalb verlassen aktuell vor allem gebildete Menschen, gut verdienende Putin-Gegner, Russland.»

Sie folge auf Telegram verschiedenen Autoren aus ihrem Heimatland. «Dort wird offener gesprochen.» Es kursierten Instruktionen, wie man sich als Skeptiker Putins verhalten müsse, um zu überleben.

Mit ihren Nachbarn aus Basel ­sammelte Irina Steiger Kleider und Hygieneartikel, die sie zur Sammel­stelle in Frenkendorf gebracht hätten. Auch hätten sie Spendenaktionen für die ukrainische Botschaft veranstaltet. Sie wolle helfen. So habe sie Flüch­tende aufnehmen wollen bei sich. «Bisher wollte niemand kommen.» Zurzeit ­engagiert sich Irina Steiger bei der Suche von Hotelzimmern für ukrainische Flüchtlinge, welche von wohl­habenden Russen aus Zug und Zürich bezahlt würden.

Kind wurde von Geburtstagsparty ausgeladen

Als sie aber an einer Demonstration hier in Basel teilgenommen und sich als Russin, die sich für die Ukraine einsetze und gegen den Krieg sei, geoutet habe, sei sie ausgeschlossen worden. «Das macht mich sprachlos.» Die 54-Jährige nimmt ihr Smartphone in die Hand. «Und hier, schauen Sie. ­Diese Frau berichtet vom achtjährigen Sohn, der von einer Geburtstagsparty ausgeladen wurde, weil seine Mutter Russin ist. Der Junge ist in der Schweiz geboren, spricht weder Russisch noch hat er einen russischen Pass.»

Steiger selbst lebt seit gut 25 Jahren in der Schweiz, ist Doppelbürgerin, ihr Ex-Mann ist Schweizer. Aufgewachsen ist sie in Rostow-am-Don. Mit ihrer damals dreijährigen Tochter wanderte sie in die Schweiz aus. Steiger war Geschichtslehrerin und Bankerin, hat sich dann in der Schweiz im Treuhand- und Immobiliengeschäft weitergebildet. Nach einem Burn-out wechselte sie in die Schönheitsbranche, wo sie Leute behandelt und eine Praxis führt.

Ohne Pass könnte sie aktuell nicht in die Heimat reisen

«Am liebsten würde ich den russischen Pass abgeben», sagt sie plötzlich. Der einzige Grund, weshalb sie das nicht tue, sei ihre Mutter, die in der Heimatstadt lebe. «Ohne Pass müsste ich ein Visum beantragen und das bekäme ich wegen der Sanktionen nicht.» Alles werde immer schwieriger, der Mutter gehe es nicht gut. Nach dem Swift- und Western-Union-Stop mache sie sich Gedanken, wie sie ihre Mutter finanziell unterstützen könne. Das Pensionsgeld sei vom Staat ausserdem um 20 Prozent gekürzt worden wegen des Kriegs.

Als es an der Türe klingelt, wischt sie sich mit dem Handrücken über die feuchten Augen. «Da kommt eine Kundin», sagt sie, zupft ihren Kittel zurecht und lächelt wieder.

«Ich war einmal stolz auf mein Land. Jetzt bin ich es nicht mehr»

Die Künstlerin Maria Thorgevsky lebt in Basel. Sie ist gebürtige Russin. Kenneth Nars

Maria Thorgevsky ist in Russland geboren und lebt seit 1989 in Basel. Der Krieg treffe sie sehr, sagt sie. Sie könne aber nicht einfach sagen, sie habe nichts mehr mit ihrer Heimat zu tun.

Der Saharastaub in der Luft taucht den Tellplatz an diesem Vormittag in ein gelbliches Licht. Maria Thorgevsky aus Basel nippt an ihrem Kaffee. Auf­gewachsen ist die Künstlerin in St. Petersburg, seit 1989 lebt die sie in der Schweiz. Sie hat hier eine Familie gegründet, arbeitet unter anderem an eigenen Bühnenproduktionen.

Der kalte Wind weht Thorgevsky Haarsträhnen ins Gesicht. Erst Anfang Februar sei sie noch in St. Petersburg gewesen, sagt sie und blickt gedankenverloren in die Kaffeetasse. «Ich war einmal stolz auf mein Land. Jetzt bin ich es nicht mehr. Der Krieg trifft mich sehr.»

Anfangs sei sie total unter Schock gestanden. Zehn Tage lang habe sie nur geweint. «Wenn ich russische Freundinnen hier in Basel, Deutschland oder Frankreich getroffen habe, sind wir uns in die Arme gefallen und haben geweint.»

Nie aufgrund der Wurzeln angefeindet worden

Kurz nach Kriegsausbruch sei sie in die Slowakei gefahren, um ihre Familie abzuholen. «Wir haben auch viele Verwandte in der Ukraine.» Man stehe sich sehr nahe. «Das hat sich auch in all ­diesen Jahren, in denen die politische Situation schwierig war, nie geändert», sagt Thorgevsky. Eine Cousine und eine Tante habe sie in die Schweiz holen können. Sie würden viel telefonieren, auch mit Menschen in Kiew. «Sie leben in Angst, können teils nicht raus.»

«Natürlich ist es mit dem Herholen von Verwandten nicht gemacht. Aber ich konnte etwas tun, und das war gut.» Sie habe viele Leute auf der Flucht gesehen, die meisten hätten Russisch gesprochen.

«Ich empfinde sie als meine Leute, egal, was die Politik treibt. Ich fühle mich auch als Russin.»

Sie identifiziere sich unter anderem sehr mit der russischen Kultur, der Musik und dem Theater. «Ich kann nicht einfach sagen, ich habe mit dem Land nichts mehr zu tun.» Sie selber sei aufgrund ihrer Herkunft bisher nie angefeindet worden in der Schweiz.

Mittlerweile weine sie nicht mehr so viel, der «Schmerzpunkt sei auf gewisse Art ­vorbei», man müsse irgendwie leben. «Aber ich mache mir grosse Sorgen. Wahrscheinlich steht Russland eine grosse Katastrophe bevor.»

Chatauszüge von Verwandten und Bekannten

Gestern habe sie gechattet mit ­Familienangehörigen in St. Petersburg. Sie liest vor: «Das Leben bleibt ein Albtraum, absolut aussichtslos, denke ich.» Und: «Die Mehrheit ist für das Ende des Krieges. Mental und historisch ist man sich sehr nahe.» Eine Ärztin schreibt: «Nur die Arbeit hilft, wir ­heilen noch Patienten, aber das Material ist viel teurer geworden.» Oder: «Der Donbass und die Ukraine sind nun die Opfer des Chaos auf der Welt.»

Ein weiterer Chatbeitrag: «Studenten wurden aufgerufen, nicht an Oppositionsdemonstrationen teilzunehmen. Die Leute kommen noch immer täglich zu Demos. Aber es kommen immer andere. Denn für einmaliges Teilnehmen gibt es eine Busse, beim zweiten Mal könnte man schon verfolgt werden.»

Maria Thorgevsky legt ihr Smartphone wieder weg. Es gebe zu wenige propagandafreie Medien in Russland, sagt sie. Aber das Internet funktioniere, «Euro News» sei noch empfangbar. «Wenn man will, kann man sich informieren.» Für sie sei nun das Wichtigste, dass ihre Familie zusammenhalte. Angst, offen zu reden, habe sie nicht. «Weshalb sollte ich?», fragt sie, halb traurig, halb trotzig – und macht sich durch die Regentropfen zu Fuss auf den Nachhauseweg.

