Diese Liestaler Klasse hält nach 73 Jahren noch immer zusammen

Klassentreffen 73 Jahre nach dem ersten Schultag: Diese Liestaler Klasse hält noch immer zusammen Die Liestaler Klasse von 1949 macht alle fünf Jahre ein Klassentreffen. So auch vergangenen Dienstag, auf den Tag genau 73 Jahre nach ihrem Schulstart. Salomé Lang 23.04.2022, 05.00 Uhr

Strahlende Gesichter beim Wiedersehen: Die Klasse traf sich auf den Tag genau 73 Jahre nach ihrem Schulstart in Liestal. Kenneth Nars

Während des Klassenlagers besuchte der Schulvater und damalige Regierungsrat Otto Kopp die «Kolonie». Kenneth Nars

Genau 73 Jahre nach dem ersten Schultag trafen sich am vergangenen Dienstag die nun 80-jährigen ehemaligen Erstklässlerinnen und Erstklässler von 1949. Für die Klasse der Liestaler Gestadeckschule ist dieses Wiedersehen eines von vielen, denn sie hielt auch nach der Schulzeit den Kontakt und trifft sich regelmässig zu Klassenzusammenkünften - seit 40 Jahren alle fünf Jahre. Von den ehemals 37 Schulkindern leben heute noch 25, und 18 kamen zum Treffen im Restaurant Kaserne in Liestal am vergangenen Dienstag.