"Kein Wunderkind": Felix Klieser spielt das Horn mit dem Fuss

«Ich bin deswegen kein Wunderkind»: Felix Klieser spielt das Horn mit den Füssen Felix Klieser bricht mit den Normen und den Manieren der Klassik. Hören kann man das auf seiner Tour, die heute in Liestal Halt macht. Anna Raymann 29.03.2022, 05.00 Uhr

Felix Klieser ist Solo-Hornist. Sein Instrument spielt er mit dem linken Fuss. Zvg/Maike Helbig

Stillstand ist nichts für Felix Klieser. Der Hornist tourt in normalen Zeiten mit rund 60 Auftritten pro Jahr durch ganz Europa. Dann nahm die Pandemie auch ihm das Publikum. «Ich mache nie Musik nur für mich selbst», erzählt Klieser, «als Corona anfing und die Konzerte abgesagt wurden, habe ich mein Horn in die Ecke gestellt und nicht mehr gespielt. Wenn ich spiele, wenn ich ein Konzert gebe, möchte ich damit Leute glücklich machen.»

Man glaubt es ihm. Wenn er über seine Musik spricht, ersetzt er Fachvokabular lieber mit bildhaften Vergleichen, beschreibt Mozarts Musik mit einem Süsswarenladen, in dem es lauter Überraschungen zu entdecken gibt.

Seine Füsse konnte der Künstler dennoch nicht lange stillhalten. Das ist keine Plattitüde. Denn Felix Klieser spielt das Horn – ein launisches Instrument – mit seinem linken Fuss. Das mag Aufmerksamkeit erzeugen, sein Spiel aber überzeugt: Sein erstes Solo-Album wurde 2014 mit einem Echo-Klassik ausgezeichnet.

Schluss mit dem Mythos: Der Erfolg ist hart erarbeitet

Anfang letzten Jahres erschien sein fünftes Album, das er zusammen mit dem Zürcher Ensemble von Chaarts Chamber Artists aufgenommen hat. In «Beyond Words» übernimmt das Horn mit seinem runden Klang die Gesangsstimme barocker Arien von Antonio Vivaldi oder Georg Friedrich Händel.

«Musik und Text sind meist sehr eng aneinandergebunden. Wenn man die Arien nun aber auf dem Horn spielt und somit vom Text löst, hat man die Möglichkeit, ganz andere Dinge in der Musik zu entdecken, die der Text allein nicht preisgibt», erzählt Felix Klieser.

Die CD eroberte die Klassik-Charts. Die Konzerte, an denen das musikalische Experiment aber vor Publikum hätte gespielt werden sollen, wurden pandemiebedingt abgesagt. Klieser freut sich nun auf die gemeinsamen Frühjahrskonzerte in der Schweiz: «Ich bin sehr gespannt, wie das Publikum darauf reagiert.»

Mit vier Jahren, also im selben Alter wie Mozart, begann Felix Klieser mit dem Instrumentenunterricht. Ein Wunderkind sei er aber deswegen noch lange nicht, im Gegenteil: «Es gibt in unserer Gesellschaft den Mythos vom Talent. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass Talent nur 30 Prozent von dem ausmacht, was wir erreichen können. 70 Prozent ist Arbeit.»

Im Badezimmer geübt

Klieser wurde 1991 in Göttingen ohne Arme und Hände geboren. Ob man die Knöpfe des Horns nun mit den Fingern oder eben den Zehen drückt, ändere an der Technik grundsätzlich wenig. Das Horn bändigt man ähnlich wie ein Sänger mit sauber artikulierter Luft und guter Stütze.

Hürden begegnet Klieser mit einem gewissen Trotz. Wenn die Lehrer meinten, für ein Stück sei er noch zu klein, besorgte er sich die Noten eben selbst. Für Probleme findet der Musiker Lösungen: «Im Haus, in dem ich aufgewachsen bin, lag überall Teppich. Irgendwann habe ich gemerkt, dass sobald ich irgendwo auftrete, wo kein Teppich liegt – und den gibt es auf keiner Bühne – ich völlig von der Rolle bin. Also habe ich angefangen, zu Hause im gefliesten Badezimmer zu üben.»

Nicht ohne Arien Schon lange arbeitet Felix Klieser mit dem tschechischen Zemlinsky Quartett zusammen. Das blinde Vertrauen zwischen den Musikern ist nun auf einem Album zu hören, das am 1. April erscheint. Sie stellen Mozarts Hornquintett den Hornkonzerten von Haydn gegenüber. Auf Arien verzichtet Klieser nicht und übersetzt solche aus Figaros Hochzeit, Don Giovanni und Zauberflöte für das Horn. (ray)

Trotz der Pandemie begann er eine zweijährige Residenz am Bournemouth Symphony Orchestra. Mit dem letzten Album ist er auf Konzertreise, er hatte Auftritte in England und Spanien, und das nächste erscheint am 1. April. Klieser ist offenbar ein ernst zu nehmender Workaholic.

Die Filmmusik reize ihn zurzeit, erzählt der Hornist. Wer das Genre belächelt, mache es sich zu einfach. «Was macht denn einen Titeltrack von Star Wars so erfolgreich? Wenn Filmmusik so simpel wäre, würde es fünf Millionen John Williams’ geben – es gibt aber nur den einen John Williams», so Klieser.

Lieber Schokolade als Schimmelkäse

Es sind solche Projekte, mit denen er dem Horn neue Welten erschliesst. Anders als sein Ruf, gibt es für das Instrument zwar ein grosses Repertoire, Klieser weiss es aber ehrlich neugierig zu erweitern: «Mozart, Brahms oder Beethoven haben immer etwas Intellektuelles an sich, aber im Endeffekt ist es auch nur Musik. Man sollte als Musiker ein offener Mensch sein, sich mit allem beschäftigen und vor allem alles ernst nehmen.»

Seine Musik sollte man nicht zerdenken, sondern geniessen – ein Süsswarenladen eben. Diese Unverfrorenheit scheint nicht allen geheuer, so baut man aus dem Zucker-Kiosk vorsorglich ein diffiziles Gourmet-Menü.

Eine Kritik im NDR verglich Felix Kliesers letztes Album mit einem Blauschimmelkäse. «Ich lese manchmal Rezensionen zu meinen Interpretationen, die ich nicht verstehe – obwohl ich das Produkt selbst erschaffen habe», so Felix Klieser, «darüber kann man erst mal schmunzeln, aber es ist auch gefährlich, weil es die Leute abschreckt, sich mit Klassik auseinanderzusetzen. Wenn Musik gut ist, muss man sie nicht erklären.»

«Seelenlust»

Felix Klieser und Chaarts in der Stadtkirche Liestal, 29.3., 19.30 Uhr.

www.blkonzerte.ch

