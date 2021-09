Kleiderverbote an Baselbieter Schulen sind nicht rechtens

Kleidervorschriften Trainerhosen oder bauchfreies Shirt? Baselbieter Schulen dürfen Schüler deswegen nicht mehr nach Hause schicken An vielen Schulen sind Trageverbote gewisser Kleidungsstücke längst etabliert. Doch nun hält die Baselbieter Bildungsdirektion erstmals fest, dass für einiges die rechtliche Grundlage fehlt. Ändern sie nichts, riskieren die Schulen Klagen der Eltern. Michael Nittnaus 1 Kommentar 23.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bauchfrei? Kurze Hosen? Zumindest auf Sekundarstufe kennen alle Baselbieter Schulen teils seit Jahren Kleidervorschriften. Diese müssen nun überprüft werden. Symbolbild: Francesca Agosta / KEYSTONE/Ti-Press

Sie sind vielen Lehrern und Schulleitungen ein Dorn im Auge: Trainerhosen. Wie kaum ein anderes Kleidungsstück stehen sie für die Verlotterung der Sitten der heutigen Jugend, dicht gefolgt von löchrigen Jeans, bauchfreien Shirts oder tiefgeschnittenen Oberteilen. Der Satz «Die Schülerinnen und Schüler haben in angemessener Kleidung im Unterricht zu erscheinen» findet sich daher schon seit Jahren in Schulprogrammen und Hausordnungen diverser Schulen. Vor allem ab der Sekundarschule sind die Kleidervorschriften mittlerweile sehr detailliert formuliert – und ein Verstoss wird teils sanktioniert.

In der Schulhausordnung der Sekundarschule Reinach steht beispielsweise:

«Wir behalten uns vor, Schülerinnen und Schüler, die wiederholt gegen die Kleiderordnung verstossen, nach Ankündigung bei den Erziehungsberechtigten zum Wechseln der Kleider nach Hause zu schicken.»

Dass dies keine leere Drohung ist, musste Caroline Mall schon feststellen. Die Reinacher SVP-Landrätin ist Mutter einer Teenagerin und kennt den Konfliktherd Kleidervorschriften nur zu gut. «Ich verstehe durchaus den Sinn gewisser Kleiderregeln, aber beim Verbot von Jogginghosen hört mein Verständnis auf. Und ein Unterrichtsausschluss geht definitiv zu weit», erzählt Mall auf Anfrage der bz.

Bundesverfassung schützt persönliche Freiheit

Hocherfreut nahm sie deshalb eine Antwort zur Kenntnis, welche die Regierung in der Fragestunde der vergangenen Landratssitzung zum Thema gab: «Kleidervorschriften an Schulen sind aus rechtlicher Sicht nur in einem sehr begrenzten Ausmass zulässig», hielt die Regierung auf Anfrage der parteilosen Landrätin Regina Werthmüller fest. Denn solche Vorschriften würden in das Grundrecht der persönlichen Freiheit eingreifen, die Artikel 10, Absatz 2 der Bundesverfassung garantiere.

Denkbar seien lediglich Regeln, die der Gesundheit und Sicherheit der Schülerinnen und Schüler oder auch der Hygiene dienen oder die einen reibungslosen, ungestörten Unterricht gewährleisten. Explizit erwähnt die Regierung, dass Verbote von irritierender oder anstössiger Kleidung zulässig seien, etwa «mit sexistischen, rassistischen, menschenverachtenden, gewalt- oder drogenverherrlichenden Symbolen oder Botschaften». Klipp und klar hält sie aber fest:

«Mit der persönlichen Freiheit nicht vereinbar ist hingegen ein generelles Verbot von Jeanshosen mit Löchern, von Trainerhosen, Trägershirts oder dergleichen.»

Das hört auch Werthmüller gerne. Beim Verein Starke Schule beider Basel, bei dem sie im Vorstand sitzt, hätten sich immer öfter Eltern gemeldet, die Zweifel hatten, dass ein Verbot mit Sanktionen rechtens ist. «Für mich ist mit der Antwort der Regierung klar, dass Schulleitungen keine Kinder mehr wegen Trainerhosen nach Hause schicken dürfen», sagt sie.

Unterrichtsausschluss ist nicht rechtens

Doch ist es wirklich so klar? Die Regierung hält nämlich auch fest, dass «die Grenzen zu anstössiger Kleidung fliessend sind. Tief sitzende Hosen oder weite Ausschnitte können im Einzelfall ein Tragverbot rechtfertigen». Hier bestehe ein Ermessensspielraum der Schule oder der Lehrperson. Und zum Thema Unterrichtsausschluss heisst es bloss, dass dies eine Disziplinarmassnahme darstelle, die ein ordnungswidriges Verhalten voraussetze.

Auf Nachfrage der bz schafft der Kanton aber nun Klarheit:

«Ein Unterrichtsausschluss ist kein geeignetes Mittel. Es gibt dafür keine rechtliche Grundlage und es ist kein adäquater Umgang mit dem Problem»,

wird Fabienne Romanens deutlich. Die Sprecherin der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion empfiehlt den Schulen, stattdessen das Gespräch zu den Schülern und Eltern zu suchen. Ein Freipass sei die Empfehlung des Kantons nämlich nicht. «Im Einzelfall können Verbote zulässig sein, aber es braucht triftige Gründe», so Romanens. So dürften Trainerhosen aus Hygienegründen durchaus verboten werden, wenn sie zuvor im Sportunterricht getragen wurden.

Schulleitungen gehen jetzt über die Bücher

Was Romanens aber auch betont: «Eine echte Handhabe, die Schulen zu zwingen, ihre Hausordnungen oder Schulprogramme anzupassen, hat der Kanton nicht. Dies liegt in Verantwortung der Schulräte.» Das Amt für Volksschulen habe aber vor wenigen Tagen sämtliche Schulen der Primar- und Sekundarstufe in einem Schreiben gebeten, die eigenen Regelungen zu überprüfen.

Auch wenn es nur eine Bitte ist, dürften die meisten Schulen ihr nachkommen. Denn Romanens sagt auch: «Wenn eine Schule ein grundsätzliches Tragverbot gewisser Kleidungsstücke beibehält, muss sie sich gut überlegen, wie sie reagiert, sollten sich die betroffenen Familien juristisch wehren.» Darauf möchte es Michael Müller nicht ankommen lassen. Der vorsitzende Schulleiter der Sekundarschule Pratteln, der beim Baselbieter Schulleiterverband die Sekundarstufe vertritt, sagt:

«Wir müssen bei den Hausordnungen sicher über die Bücher und wenn etwas nicht rechtens ist, ändern wir es.»

Bisher sei man davon ausgegangen, dass die Kleidervorschriften zulässig seien. An der Sek Pratteln habe man allerdings kaum je auf Unterrichtsausschlüsse gesetzt, sondern immer schon das Gespräch gesucht. Denn man wolle die Jugendlichen auf die Berufswelt vorbereiten, in der angemessene Kleidung wichtig sei. Dies wolle man auch weiter beibehalten. Und: In Einzelfällen dürfe man ja weiter Tragverbote aussprechen, etwa bei tief sitzenden Hosen oder weiten Ausschnitten.

Müller glaubt nicht, dass die Schulen nun mit Klagen eingedeckt werden. Und noch etwas würde ihn überraschen: «Wenn ab morgen hier plötzlich alle Schüler in Trainerhosen rumlaufen.»