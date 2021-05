kleiner grenzverkehr Es geht wieder los: Landkreis Waldshut verschärft Coronamassnahmen Der Landkreis Waldshut verschärft die Coronamassnahmen – viele Geschäfte müssen erneut schliessen. Im Landkreis Lörrach hingegen ist wegen sinkender Infektionszahlen die so genannte Bundes-Notbremse wieder ausser Kraft. Wir beantworten sieben wichtige Fragen zu Einkaufen, Paketabholen sowie Coiffeur- und Arztbesuche.

Hans Christof Wagner und Benjamin Wieland 12.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anders als beim ersten Lockdown kontrolliert die deutsche Polizei nicht mehr jedes Fahrzeug. Trotzdem sind Stichproben möglich. Dennis Kalt/az

Während der Bundesrat hierzulande über weitere Lockerungen der Coronabeschränkungen nachdenkt, wird jenseits der Grenze in einigen Landkreisen die Handbremse gezogen. Oder besser: die so genannte Bundes-Notbremse. Im Landkreis Waldshut ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf über 150 gestiegen, und das während dreier Tage in Folge. Deshalb gelten seit Montag wieder verschärfte Massnahmen.

Das betrifft auch Schweizerinnen und Schweizer, die in Bad Säckingen oder Laufenburg einkaufen, zum Arzt oder zum Coiffeur wollen. Im Landkreis Lörrach hingegen, zu dem auch Weil am Rhein, Grenzach-Wyhlen und Badisch Rheinfelden gehören, gilt die erste der drei Stufen der Bundes-Notbremse, die bei 100, 150 und 165 greifen, seit Sonntag nicht mehr. Zuvor war während fünf Werktagen in der Folge ein Inzidenzwert von unter 100 festgestellt worden.

Die bz beantwortet die sieben wichtigsten Fragen, was die Corona-Notbremse in Deutschland für Schweizerinnen und Schweizer genau bedeutet.

1: Darf ich ab einer Inzidenz von 150 in Deutschland noch einkaufen gehen?

Grundsätzlich gilt: Schweizerinnen und Schweizer, die vollständig geimpft oder von einer Covid-19-Infektion genesen sind, ist es erlaubt, in Deutschland einzukaufen und Pakete abzuholen. Selbst dann, wenn die Inzidenz die Stufe von 150 überschritten hat, wie aktuell im Landkreis Waldshut. Geöffnet sind dort allerdings nur noch Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf, und es gelten die üblichen Hygieneauflagen wie die Maskenpflicht. Zu den Geschäften mit Produkten des täglichen Bedarfs zählen Lebensmittelmärkte, Drogerien, Getränkemärkte, Optiker, Sanitätshäuser, Tierbedarfs- und Futtermärkte, Tankstellen sowie Gartenmärkte. Einzelhandelsbetriebe des nicht täglichen Bedarfs haben geschlossen. Bei einer Inzidenz von über 150 dürfen Läden ausserdem auch kein «Click & Meet» – das Einkaufen in Läden zu einem zuvor vereinbarten Termin – mehr anbieten. «Click & Collect», das Bestellen von Waren online oder telefonisch mit Abholung vor oder im Geschäft, hingegen ist weiterhin möglich.

2. Kann ich auch als Schweizer dieses «Click & Collect»-Angebot in Anspruch nehmen?

Ja, sofern die Voraussetzungen zur quarantänefreien Einreise gegeben sind.



3. Kann ich, auch wenn ich nicht geimpft bin, nach Deutschland, um dort zum Coiffeur zu gehen?

Vor Ende April beschloss die Bundesregierung, deutschlandweit einheitliche Regeln einzuführen – mit Verschärfungen, wenn gewisse Werte überschritten werden, das ist die erwähnte Notbremse mit drei Stufen. Vor der Verschärfung der Coronaverordnung zur Einreisequarantäne von Baden-Württemberg am 19. April durften Coiffeurgeschäfte noch Schweizerinnen und Schweizer empfangen. Doch dann wurde der Passus der «Inanspruchnahme von Dienst- oder Handwerksleistungen» einbezogen, worunter auch der Coiffeurbesuch fällt. Wenn die Einreise überwiegend aus diesem Grund erfolgt, zieht sie neuerdings eine Quarantänepflicht nach sich. Laut Muriel Schwerdtner, Leiterin des Bad Säckinger Ordnungsamts, sind Coiffeursalons in der Stadt angehalten, nicht vollständig geimpfte oder genesene Schweizerinnen und Schweizer abzuweisen.



4. Wie sieht es denn mit dem Autoservice und dem Pneuwechsel aus?

Auch in diesem Bereich gilt die Verschärfung der Einreiseverordnung. Heisst: Auch Autoservice und Pneuwechsel in Deutschland sind nun nicht mehr quarantänefrei möglich.



5. Und was ist mit Besuchen beim Arzt und beim Zahnarzt?

Streng genommen sind jetzt für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene nur noch dringliche Arzttermine erlaubt – Termine nur zur Kontrolle oder Prophylaxe jedoch nicht mehr. Muriel Schwerdtner vom Ordnungsamt Bad Säckingen aber sagt: «Wir beurteilen nicht, was medizinisch erforderlich ist.» Das bei Schweizern beliebte Zahnarztzentrum Clinius in Badisch Rheinfelden schreibt auf seiner Webseite: «Für bis zu 24 Stunden dürfen Einreisende aus Grenzregionen der Schweiz, Österreich oder Frankreich grundsätzlich auch ohne besondere Gründe einreisen, solange dies nicht überwiegend aus touristischen Gründen oder zu Zwecken des Einkaufs geschieht.»



6. Als genesener oder geimpfter Schweizer darf ich über die Grenze, um meine im Paketshop deponierten Sendungen abzuholen. Gilt das auch noch mit einer Inzidenz von über 150?

Ja, daran ändert sich auch nichts mit einer Inzidenz von über 150. Paketshops dürfen Muriel Schwerdtner zufolge auch bei dieser Infektionslage öffnen. Das bestätigt auch Simon Kühn von «My Paketshop» in Bad Säckingen. Der Paketabholdienst LAS Burg in Weil am Rhein definiert die aktuellen Regeln für den Landkreis Lörrach: «Vollständig Geimpfte dürfen ab Montag, 19. April, wieder ohne Quarantäne einreisen und unter Beachtung unserer Hygienevorschriften Pakete abholen.» Die Impfung müsse jedoch seit mindestens 14 Tagen abgeschlossen sein und dokumentiert werden können. Auch müsse der verwendete Impfstoff in der EU zugelassen sein. Vollständig Genesene dürfen quarantänefrei einreisen, doch muss die Erkrankung mindestens 21 Tage her sein und maximal sechs Monate zurückliegen. «Die überstandene Erkrankung muss mit einem PCR-Test nachgewiesen werden.» Auch der Anbieter Grenzpaket schreibt: «Die Einreise zur Paketabholung nach Baden-Württemberg ist für Privatkunden seit dem 19. April für geimpfte Personen erlaubt.»

7. Was rät das Bad Säckinger Ordnungsamt geimpften oder genesenen Schweizern vor dem Grenzübertritt?

Auch wenn die Grenze weiter offen ist und nicht systematisch kontrolliert wird, empfiehlt Schwerdtner, Impfnachweise und im Falle einer Genesung das Ergebnis des PCR-Tests, der nicht älter als ein halbes Jahr sein darf, bei sich zu führen. Mitarbeiter des Ordnungsamts dürften das kontrollieren. Schwerdtner ergänzt: «Stichproben finden immer statt.»