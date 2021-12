Kleinlützel Gemeinde kauft traditionsreiche Beiz: Das Restaurant Tell soll zu einem Ort für Jung und Alt werden Viele im Laufental und Thierstein kennen das Kleinlützler Restaurant Tell durch Familienfeste oder rauschende Fasnachtspartys. Der gesamte Gebäudekomplex mitten im Dorf gehört nun der Gemeinde. Die Bevölkerung soll vom Kauf der Liegenschaft profitieren. Thomas Immoos Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Das Restaurant Tell in Kleinlützel ist ein traditionsreiches Lokal. Juri Junkov

Mit grossem Mehr hat die Gemeindeversammlung von Kleinlützel Anfang dieses Monats dem Kauf des Restaurants Tell zugestimmt. Der dafür vorgesehene Investitionskredit von 740’000 Franken hatte eine ungewöhnlich hohe Zahl an Stimmberechtigten in den Gemeindesaal gelockt.

Das «Tell» ist ein traditionsreiches Lokal. Zahlreiche Hochzeits- und Tauffeiern, Familienfeste, Vereinsanlässe und Lottomatches fanden über Jahrzehnte hier statt. An der Kleinlützler Fasnacht herrschte hier weitherum bekanntes Fasnachtstreiben mit Maskenball und Musik. Das Lokal ist nunmehr seit einigen Jahren geschlossen und dessen Schicksal war ungewiss.

Um sich einen Mehrzwecksaal für die Ortsvereine und andere Nutzungsmöglichkeiten zu sichern, hat die Gemeinde bereits vor einiger Zeit den Saal des Restaurants im Stockwerkeigentum erworben. Nun gehört der ganze Gebäudekomplex der Gemeinde. Der markante Bau an der Dorfstrasse mitten im Dorf verfügt nebst dem Saal und dem Restaurant über ein kleines Säli, eine grosse Küche, einen Gewölbekeller, eine kleine Wohnung sowie über ein Hotelzimmer.

Daniel Wüthrich vertrat als zuständiger Gemeinderat das Kaufgeschäft an der Gemeindeversammlung. Er räumt ein, dass noch nicht klar sei, was mit dem «Tell» geschehen soll. Es ging darum, das Gebäude für die Gemeinde zu sichern. Denn in Kleinlützel gibt es keine geeigneten Räumlichkeiten für Grossanlässe. Dem Kleinlützler Gemeinderat sei bekannt, dass es viele Wünsche gibt, wie man das Gebäude nutzen könnte. Diese Wünsche und Ziele seien zum Teil im neuen Leitbild der Gemeinde aufgeführt, das derzeit zur Genehmigung beim Regierungsrat liegt.

Eine Kommission soll die Bedürfnisse abklären

Ungeachtet davon will man abklären, wie das Gebäude genutzt werden kann. Wüthrich stellt aber klar:

«Die Gemeinde hat nicht vor, eine Beiz zu betreiben.»

Im Vorfeld der Gemeindeversammlung war in einem Flugblatt die Befürchtung geäussert worden, man wolle den Dorfbeizen Konkurrenz machen. Wenn aber jemand das Restaurant pachten und führen wolle, sei man dafür offen.

Im neuen Jahr tritt ein Bauverwalter seine Stelle in Kleinlützel an. Mit ihm zusammen soll das Projekt angegangen werden. Wüthrich stellt auch in Aussicht, eine breit abgestützte Kommission einzusetzen, welche die Bedürfnisse abklärt. Denkbar sei unter anderem ein Angebot für die Dorfjugend oder den Mittagstisch. Als erstes soll nun die Wohnung saniert und vermietet werden. Denkbar sei auch die Nutzung einiger Räume für die Gemeinde, etwa durch die Bauverwaltung.

Wüthrich ist überzeugt, der Dorfbevölkerung eine Nutzung zu ermöglichen, die den Vereinen ebenso zugutekommt wie der Jugend und den Seniorinnen und Senioren. Der Kauf und die Kosten für allfällige Umbau- und Sanierungsmassnahmen könne Kleinlützel gut stemmen, sagt er. Finanziell steht die Gemeinde gut da. Das zeigt sich auch darin, dass der Steuersatz an der letzten Gemeindeversammlung von 131 auf 129 Prozent gesenkt wurde.

