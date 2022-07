Klima Wo lässt sich die Hitze ertragen? Auf der Suche nach dem kühlsten Ort im Baselbiet Es muss nicht das klimatisierte Tram, nicht das Kühllager eines Detailhändlers sein. Auch draussen in der Natur finden sich an Hitzetagen kühle Orte. Zum Beispiel im Chaltbrunnental. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Das Chaltbrunnental. Der kühlste Ort im Baselbiet? Roland Schmid

Wie heiss wäre es dieser Tage, wenn die Region Basel mitten in einer Wüste wäre? Ein hypothetischer Gedanke, während die ­S-Bahn der Birs entlang rauscht. Selbst durchs Zugfenster scheint die gleissende Sonne greifbar. Die Hitze und ihre Folgen beschäftigt uns Menschen. Besorgt und bedrückt uns. Aufgeheizte Flüsse. Trockene Felder. Hitzetote. Waldbrände. Die Szenarien aus Südeuropa sind in der Schweiz noch nicht Alltagsrealität.

Es gibt noch Orte, wo sich die Hitze ertragen lässt. Die bz begab sich auf die Suche nach dem kühlsten Ort im Baselbiet. Nicht das klimatisierte BLT-Tram und auch nicht das Kühllager eines Detailhändlers – sondern draussen in der Natur.

Eine pfannenfertige Antwort auf die Frage, wo dieser Ort zu finden sei, hat das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie wenig überraschend nicht. «Ein Messstandort muss vor allem klimatologisch und meteorologisch repräsentativ sein für eine grössere Region», schreibt Meteo Schweiz auf Anfrage.

Auch diese Wandergruppe hat es ins Kaltbrunnental gezogen. Roland Schmid

Zudem wäre ein engmaschiges Netz, das verraten würde, wo es am heissesten ist und wo am kältesten, nicht finanzierbar. Aber der kühlste Ort bei Sommerhitze sei einfach zu definieren, schreibt die Klimaabteilung von Meteo Schweiz. Die wichtigste Ingredienz: viel Schatten. «Am besten sucht man sich also eine möglichst tiefe bewaldete Schlucht mit einem lauschigen Bach, um die Füsse darin abzukühlen.»

Hoch hinaus oder in die Schluchten und Höhlen?

Baselland Tourismus empfiehlt, Rémy Suter anzufragen. Er wisse viel übers Baselbiet. Und schreibt noch, das Chaltbrunnental sei jeweils ein kühler Ort an heissen Tagen.

«Der kühlste Ort? Das ist vermutlich auch der höchste», antwortet Rémy Suter am Telefon ohne Vorlaufzeit. Die Nordseite der Hinteri Egg liegt auf gut 1100 Metern über Meer und ist von einem steil abfallenden Wald bedeckt. Der Kurator des Reigoldswiler Museums «zum Feld» kennt auch die vielen Schluchttäler des Baselbiets.

Eines finde sich an der Giessen bei Rünenberg. Der Bach durchfliesst dort den tiefen Stieren­graben. «Auch kleinere Schluchten, die bewaldet und geschlossen sind», so Suter, seien kühle Orte. Dabei denke er etwa an den Flühgraben zwischen Reigoldswil und Titterten. Eine Schlucht, die unterhalb der Burgruine Reifenstein beginnt. Suter nennt zudem den Cholgrabe bei Arboldswil, eine gegen Süden hin ansteigende Schlucht.

«Oder wenn Sie eine Örtlichkeit suchen, ist vielleicht eine unserer Höhlen am kühlsten», sagt Suter. Etwa die Bruderlochhöhle bei Wenslingen. Und auch die Karsthöhlen im Chaltbrunnental.

Viel Schatten und Wasser für die Abkühlung zwischendurch. Roland Schmid

Vom Bahnhof in Grellingen aus betrachtet leuchtet der schroffe Kalkstein der Eggflue in der Mittagssonne. Das Grün der Baumkronen in den nahen Wäldern glänzt, als wolle es die Sonnenstrahlen möglichst abwehren. Auf dem Kiesweg entlang der Birs fühlt sich die Luft heisser an als die eigene Körperwärme.

Der Wald ist unser bester Freund

Noch fällt es schwer zu glauben, dass ein paar Hundert Schritte weiter, ein wesentlich angenehmeres Klima herrschen wird. Der Eingang ins Chaltbrunnental liegt bloss rund 60 Meter höher als der Rhein. Am Chessiloch zweigt der Weg scharf nach links ab – ein merklich kühler Luftstrom weht herab.

Der ansteigende Kiespfad führt bald an den Ibach, wo sich das Mikroklima voll bemerkbar macht. Wenn auch die Sonne sehr steil steht und die Strahlen stellenweise den Wald durchdringen.

Ob auch sie noch für eine Abkühlung im Wasser zu haben ist? Roland Schmid

Zwei junge Frauen haben sich mit drei Kindern am ersten schönen Platz eingerichtet und baden im kalten Bach. Aus Hofstetten seien sie hingereist, auf der Suche nach einem kühlen Ort. «Wir kannten das Tal noch aus unserer Schulzeit – von den vielen Schulreisen», sagt eine der beiden Frauen und lacht. Weiter nach oben hätten sie es mit den Kindern nicht mehr geschafft, obwohl es sich lohne, der Natur wegen.

Der Wald wird wilder. Hausgrosse, mit Farn und Moos bedeckte Kalkfelsblöcke säumen den Pfad. Die Wasserfälle am Ibach rauschen die Schlucht hinab. Noch scheinen die Wasserreserven im Karstgebiet nicht ausgeschöpft. Beidseitig ragen die Kalkfelswände empor. Immer wieder öffnen sich darin Spalten und Löcher.

Aufstieg zur Kohlerhöhle. Roland Schmid

Eines davon liegt inmitten der Schlucht. Die Kohlerhöhle, wie das Schild des Karstlehrpfads verrät. Wer ein paar Schritte durch den Bach watet, erreicht den Fuss der Höhle, die sich über Felsstufen erreichen lässt. Ein kalter Luftstrom kommt einem schon von unten her entgegen.

Wie auf dem schweizerischen Portal der Ortsnamensforschung nachzulesen ist, handelt es sich um die bekannteste steinzeitliche Wohnstätte des Tals. Der Grellinger Heinz Kohler entdeckte die Höhle in den 1930er-Jahren und fand darin alt- und mittelsteinzeitliche Überbleibsel. Bis 1938 wurde sie durch Carl Lüdin vollständig ausgegraben. Und bald 100 Jahre später ist sie in unseren Hitzesommern einer der kühlsten Orte im Baselbiet.

