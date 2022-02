Klimaschutz Wie weiter im Baselbiet nach dem Nein an der Urne? Vieles bleibt unübersichtlich Für den Baselbieter Umweltschutzdirektor Isaac Reber ist das Nein zur Klimainitiative der Beweis dafür, dass die Bevölkerung den Schutzmassnahmen der Regierung vertraut. Nur welche sind das? Bojan Stula Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So viel steht fest: Baselland will den Einbau von Ölheizungen verbieten und so den Heizöllieferanten überflüssig machen. Doch das ist nur eine von vielen, vielen Dutzend geplanten oder beschlossenen Massnahmen. bz-Archiv

Der entlarvende Satz ist gut versteckt auf Seite 230 von 388 des aktuellen Jahresberichts der Baselbieter Regierung:

«Im Kanton Baselland sind verschiedene Akteure in zahlreichen Fachstellen für Teilaufgaben zum Schutz des Klimas und zur Anpassung an den Klimawandel zuständig. Der erhöhte politische Druck erfordert vermehrt die Koordination der Aktivitäten.»

Zwar gibt es seit Anfang 2020 eine neu gebildete, im Lufthygieneamt angesiedelte «Koordinationsstelle Klima», welche die kantonalen Klimaschutzmassnahmen aufeinander abstimmen soll. Zwar wurde im April 2020 der erste «Statusbericht Klima» veröffentlicht, der gemäss Eigendeklaration «das zentrale Planungsinstrument der Baselbieter Klimastrategie» ist.

Zwar hat kurz vor der Abstimmung zur Klimaschutzinitiative der Grünen vom vergangenen Sonntag Umweltschutzdirektor Isaac Reber den lange antizipierten Energieplanungsbericht vorgelegt, aufgrund dessen das Baselbieter Energiesystem bis 2050 grundlegend umgebaut werden muss.

Zwar hat die Regierung für 2023 die Veröffentlichung ihrer auf die Klima-Charta der Nordwestschweizer Regierungskonferenz gestützten Klimaschutzstrategie versprochen.

Interessierte werden weitgehend alleine gelassen

Nur: Wer jetzt nach dem Volks-Nein zur Initiative bereits konkret wissen will, welche grossen Pflöcke in der Baselbieter Klimaschutzpolitik tatsächlich als Nächste eingeschlagen werden, muss sich durch einen Wust an unterschiedlichen Informationsquellen wühlen.

Als interessierte Bürgerin, interessierter Bürger wird man da weitgehend alleine gelassen. Hat man sich auf der kantonalen Homepage endlich bis zur Unter-unter-unter-unter-Seite «Kantonale Ziele und Massnahmen» im Klimaschutz durchgeklickt, stösst man bloss auf einige wenige dürre Zeilen mit Zahlen von 2016.

Baudirektion verweist auf eine Postulatsantwort

Auf die Frage nach einer griffigen Übersicht verweist die Baselbieter Bau-Umweltschutzdirektion auf den Regierungsbericht zum Postulat «Ein klimaneutrales Baselbiet» des Grünen Stephan Ackermann vom August vergangenen Jahres. Doch auch dieses 16-seitige Dokument, das derzeit zur Bearbeitung bei der Umweltschutz- und Energiekommission des Landrats liegt, ist alles andere als leicht verständlich.

So listet der Regierungsbericht zum Grünen-Postulat die Handlungsfelder («Sektoren») Gebäude, Strassenverkehr, Industrie und Gewerbe, Landwirtschaft und Abfall sowie gesondert die Vorbildfunktion des Kantons, die kantonale Energieplanung und die so genannten Negativemissionstechnologien auf. Konkrete Massnahmen sind darin allerdings entweder noch nicht definiert oder nur zwischen den Zeilen herauszulesen.

Entsprechend muss man zum Regierungsbericht 2020 greifen, um beim Thema der Negativemissionen den neuesten Stand zur Humusaufbaustrategie nachzulesen. In deren Rahmen erarbeiten 59 Landwirte bis 2024 ein CO 2 -Kompensationsprojekt auf über 1000 Hektaren Acker, um in humusreichen Böden das Treibhausgas zu speichern.

Oder beispielsweise über die Strategie zur Elektromobilität der Abteilung öffentlicher Verkehr in der Baudirektion steht in der Postulatsantwort nur gerade ein Satz. Dabei werden darin die Transportunternehmen BLT und Autobus AG Liestal aufgefordert, ihre Busflotten auf erneuerbare Energieträger umzustellen; eine gewiss nicht zu unterschätzende Klimaschutzmassnahme.

Ein riesiges Massnahmenpaket beim Umbau des Energiesystems

Seit Ende Januar verspricht endlich Isaac Rebers Energieplanungsbericht eine neue verbindliche Wahrnehmung in Bezug auf künftige Massnahmen herzustellen. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung kurz vor der Abstimmung über die Klimaschutzinitiative seiner Partei war zweifellos bewusst gewählt. Nur fehlt auch hier wieder der leicht verständliche, übersichtliche Zugang.

Die Umsetzung der im Energieplanungsbericht beschriebenen fünf Handlungsschwerpunkte und 19 Einzelmassnahmen erfolgt in drei zeitlichen «Bündeln», wobei jene Massnahmen, die von Landrat beschlossen werden, naturgemäss mehr Zeit beanspruchen als jene von der Regierung dekretierten Änderungen der kantonalen Energieförderverordnung.

Die «Big Points» der Energieplanung wie das Verbot von Öl- und Gasheizungen, die Vorschrift und Förderung von Solaranlagen auf Neubauten, die Vorschrift zum Einbau von Lade­stationen für Elektrofahrzeuge in Privatgebäuden oder die weitere Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer werden, sofern sie überhaupt politische Mehrheiten finden, noch Jahre benötigen.

Übersicht wird längst verloren sein

Inzwischen wird der politische Druck weiter steigen, und insbesondere Rot-Grün laufend weitere Massnahmen zum Erreichen des Netto-Null-Ziels vorlegen. Die Forderungen im Klimaplan der Baselbieter SP umfassen neben dem markanten Ausbau der Solarenergie etwa auch die Baselbieter Kantonalbank als Klimabank, den Aufbau eines kantonalen Klimafonds oder eine Jobgarantie.

Sobald solche Themen zusätzlich aufs Tapet kommen, werden interessierte Bürgerinnen und Bürger, deren Vertrauen in die Regierung der Umweltschutzdirektor am Abstimmungssonntag betonte, längst die letzte Übersicht verloren haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen