Klimaforscher hofft auf Geothermie-Projekt im Kanton Baselland

Klimastrategie Klimaforscher und Physiker zu Geothermie-Projekt im Baselbiet: «Das könnte ein Pionierprojekt des Kantons sein» Thomas Stocker stand dem Kanton Baselland bei der Erarbeitung der Klimastrategie beratend zur Seite. Der Klimaforscher spricht darüber, wie sich der CO 2 -Ausstoss im Baselbiet senken lässt, und er hofft auf ein Geothermie-Kraftwerk in der Region. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 14.12.2022, 19.12 Uhr

Klimaforscher Thomas Stocker vor einem Modell, das die Zunahme der CO 2 -Konzentration am Physikinstitut in Bern zeigt. Severin Bigler

Welche Rolle haben die Kantone bei der Energiewende?

Thomas Stocker: Mir ist es ein Anliegen, dass es in der Schweiz vorangeht. Gerade, weil wir national leider noch immer kein CO 2 -Gesetz haben. Ein grosser Hebel ist in den Kantonen. Wie die Baselbieter Klimastrategie zeigt, ergeben sich Chancen, viel effizienter mit Energie umzugehen. Nun entsteht eine positive Dynamik, durch welche die Kantone beginnen, sich zu vergleichen und einander anzutreiben.

Sind die Kantone nicht auch überfordert durch diese komplexen Fragen?

Das Know-how wird in der Umsetzung der Klimastrategie gebildet. Auf der Verwaltung, bei KMU, aber auch in der Bevölkerung. Gäbe es nur punktuelle Massnahmen, würde nichts Nachhaltiges entstehen. Eine Strategie gibt auch Planungssicherheit. Die Industrie und die Bevölkerung kann sich darauf einstellen.

Wie ordnen Sie das Paket ein, das der Kanton geschnürt hat?

Es war ein guter Prozess, aber wir sind eigentlich noch am Anfang, denn jetzt kommt die Vernehmlassung. Ich hoffe, dass dabei noch die eine oder andere Idee aus der Bevölkerung oder der Industrie reinkommt, welche mithelfen kann, die Ziele zu verfolgen.

Haben Sie persönlich auch konkrete Inputs gegeben?

Ich habe versucht, mich mit einer Aussensicht und höherer Flughöhe einzubringen. Und dabei vor allem auf die Wichtigkeit eines Monitorings hingewiesen. Der Kanton soll periodisch prüfen, wo er überhaupt steht. Ein Ziel zu setzen ist gut, aber wie man dorthin kommt, ist ebenso wichtig.

Wie häufig soll eine solche Analyse erfolgen?

Nicht jede Woche, wie auch Isaac Reber sagte (lacht). Mindestens alle fünf Jahre muss der Kanton das machen. Aber es ist ein grosser Aufwand, weil alle Regionen und Gemeinden berücksichtigt werden müssen.

Geothermie wird wieder zum Thema. Wie stehen Sie als Experte hierzu?

Da sehe ich enormes Potenzial. Der Kanton Baselland liegt in einem geothermisch günstigen Gebiet und ist nicht im städtischen Raum eingezwängt, womit die Risiken im bebauten Gebiet wegfallen. Im ländlichen Raum liesse sich durchaus auch ein Geothermie-Kraftwerk bauen. Für den Kanton Baselland liesse sich ein wesentlicher Teil der Bandenergie holen. Das könnte ein Pionierprojekt des Kantons sein.

Das gestoppte Projekt in Basel-Stadt ist noch immer präsent.

In Basel hat man die Kommunikation total unterschätzt und sich wohl zu wenig mit möglichen Risiken auseinandergesetzt. In St.Gallen hat man aus der Erfahrung in Basel gelernt, nur waren die physikalischen Gegebenheiten nicht wie erhofft. Nun könnte ein Projekt im Kanton Jura entstehen.

