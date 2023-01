Knall Sofortiger Rücktritt aus dem Rünenberger Gemeinderat – das sind seine Beweggründe «Auf diesem Schiff will ich nicht mehr sein, das kann ganz übel werden.» Dies sagt Stefan Lang, der die Exekutive von Rünenberg per sofort verlässt. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 05.01.2023, 16.07 Uhr

Der zurückgetretene Gemeinderat Stefan Lang. Bild: zvg

Stefan Lang, seit Mitte 2016 Mitglied des Rünenberger Gemeinderats, hat am 30. Dezember seine Demission auf Ende des vergangenen Jahres eingereicht. Den Ausschlag gegeben habe, dass es eine «unsaubere Tendenz» gebe, Gemeinden und sämtliche Institutionen des Staats zu privaten Firmen zu machen – teils unter Einfluss aus dem Ausland. Da gingen sämtliche hoheitlichen Rechte verloren. «Auf diesem Schiff will ich nicht mehr sein, das kann ganz übel werden», sagt Lang, der nach eigenen Aussagen mit dieser Kritik nicht allein ist.

Der Rünenberger exponierte sich während der Pandemie als Kritiker von Coronamassnahmen. Wegen eines Briefs, den er deswegen an einen hohen Kantonsbeamten geschickt habe, seien ihm vom Gemeinderat gewisse Dossiers entzogen worden. Bloss Abfallentsorgung, Umweltschutz, Jagd- und Fischerwesen sowie der öffentliche Verkehr seien übrig geblieben.

Gemeindepräsident will sich nicht äussern

«Auch wurde mir nahegelegt, nicht mehr länger in der Behörde weiterzumachen», erklärt Stefan Lang und meint weiter, dass er gegen seine ehemaligen Gemeinderatskolleginnen und -kollegen keinen Groll hege. Gemeindepräsident Thomas Zumbrunn will sich nicht äussern. Er möchte keine Interna des Gemeinderats in die Öffentlichkeit tragen.

Stefan Lang ist nach wie vor Mitglied von «Freunde der Verfassung». Zuvor war er Baselbieter Regionalleiter, «von dieser Funktion wurde ich abgesetzt, weil ich mich auch dort traute, meinen Mund aufzureissen». Dieser Verein kämpft an vorderster Front gegen die von Bund und Kantonen verordneten Coronamassnahmen. Für seine Haltung habe er einige Reaktionen erhalten, von 25 seien nur zwei negativ gewesen.

Die nötige Gemeinderatsersatzwahl in Rünenberg ist auf den 12. März angesetzt.

