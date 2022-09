Holzknappheit in der Region Basel: Holzdiebstähle nehmen zu

Knappheit Holzdiebstahl nimmt wegen Energiekrise zu: So unterschiedlich reagieren die Baselbieter Gemeinden Die Holzhäuschen an Oberwils Feuerstellen bleiben bis nächsten Frühling leer. Die hohe Nachfrage sorgt für Lieferengpässe. Zudem wird das Brennholz im Wald zunehmend auch von Privaten geklaut. Rahel Zimmermann und Yann Schlegel Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Die Holzlager auf dem Grillplatz Allmen in Oberwil bleiben dieses Jahr leer. Bild: Kenneth Nars

Schon immer gab es sie, die Holzdiebe, die aus dem Wald ein paar gespaltene Holzscheite an öffentlichen Feuerstellen klauen und fürs Cheminée daheim entwenden. «Jetzt haben wir aber festgestellt, dass mehr Holz wegkommt», sagt Dominik Möller, stellvertretender Betriebsleiter im Forstrevier Allschwil und vorderes Leimental. Die Dienstleistung wird deshalb per sofort eingestellt. Das Holz ist beim Forstbetrieb wegen der hohen Nachfrage ohnehin knapp geworden.

Im Auftrag der Einwohnergemeinde Oberwil liefert der Forstbetrieb üblicherweise zweimal wöchentlich Holz an die öffentlichen Feuerstellen Allmen und Lachen. Ein Dienst, der grosse Beliebtheit geniesst. Jährlich werden an den Feuerstellen im gesamten Forstrevier rund 150 Ster Holz genutzt – was ungefähr dem Bedarf von 15 mit Brennholz geheizten Haushalten entspricht. In diesem Jahr war es wegen des Feuerverbots deutlich weniger, ehe im Herbst der Holzklau zunahm.

Auch bei seinen grossen Holzlagern im Wald kämpft das Forstrevier mit Diebstählen. Der Betrieb habe deshalb die Polizei kontaktiert und den Kanton und die Einwohnerschaft gebeten, ein Augenmerk darauf zu haben.

Jedes Jahr kommen mehrere Ster Holz weg

In den Gebieten des Forstreviers Ergolzquelle können Familien weiterhin mit dem Brennholz der Förster grillieren. Revierförster Markus Lüdin sagt, sie würden ihre Feuerstellen, die beispielsweise in Rothenfluh liegen, trotz Holzknappheit weiterhin bedienen. Sie hätten auch nicht allzu viele, was es einfacher mache.

Holzdiebstahl ist auch im Oberbaselbiet nichts Neues: «Es ist normal, dass jedes Jahr rund sieben bis acht Ster Holz wegkommen», sagt Lüdin. Das könne aber auch durch ein Missverständnis geschehen: Holzkäufer holen unabsichtlich das falsche Holz ab.

Das Brennholz wird jedes Jahr von Förstern am Wegrand bereitgestellt und mit einer Nummer versehen. Die Kunden suchen nach dem Kauf im Wald die passende Nummer. Da könne es schon mal vorkommen, dass Käufer die falschen Holzscheite mitnehmen. Es habe aber auch Käufer gegeben, die zwar Brennholz kauften, aber nie abholten, sagt Lüdin. Er ist gespannt, wie sich die Lage diesen Winter entwickeln wird.

GPS-Tracker könnten Holzdiebe aufspüren

Raphael Häner, Geschäftsführer des Verbands Wald beider Basel ist nicht überrascht über die Neuigkeiten aus Oberwil. «Dass Holz gestohlen wird, erstaunt mich nicht», sagt er. Brennholz sei in diesem Jahr in der ganzen Region gefragt.

Der Verband sucht nun Lösungen. Sie werden in Zusammenarbeit mit den Kantonen eine Empfehlung an die Waldeigentümer abgeben: Sie sollen im Kaufvertrag darauf hinweisen, dass jeder Käufer und jede Käuferin selber für ihr Holz verantwortlich ist. Auch wenn es noch im Wald liegt. Kaufende werden also angehalten, ihr Holz baldmöglichst am Wegrand abzuholen, damit die Gefahr eines Diebstahls verringert wird.

Eine Möglichkeit, um den Holzdieben aktiv entgegenzuwirken, seien GPS-Tracker, sagt Häner. Förster können an einem Ort, der prädestiniert für Holzdiebstahl ist, GPS-Tracker am Brennholz befestigen. Ob das in der Region Basel aktiv gemacht werde, wisse er nicht. Aber es wäre eine Möglichkeit.

Häner hofft, dass der Holzverkauf auch weiterhin so geführt werden kann wie bisher: «Der Holzverkauf ist eine alte Praxis und es wäre schade, wenn sich diese in Zukunft ändern müsste.»

Liestal: Kein Diebstahl, aber Hochbetrieb

Grössere Forstbetriebe wie die Bürgergemeinde Liestal kennen die Problematik des Holzdiebstahls kaum. Der Liestaler Betrieb verkauft sein Brennholz direkt ab Werkhof und ist der einzige Anbieter im Baselbiet, der über eine Trocknungsanlage verfügt. Mit einer Pelletheizung kann der Forstbetrieb innerhalb von zehn Tagen 40 Ster Holz trocknen. Somit kann er zwei Jahre Lagerungszeit einsparen.

«Im Moment herrscht eine grosse Einkaufslust – fast analog zu den Hamsterkäufen von Toilettenpapier in der Pandemie», sagt Betriebsleiter Daniel Wenk und lächelt. Entsprechend läuft die grosse Spaltanlage, die ganze Stämme zu Holzscheiten zubereitet, auf Hochtouren. Das Hauptlager sei leer gefegt, das Reservelager angebraucht.

«Wir haben fast viermal so viel Brennholz verkauft wie letztes Jahr zur gleichen Zeit», sagt Wenk. Die Lieferfristen sind auf 3–5 Wochen angestiegen. Noch kann die Bürgergemeinde Liestal alle Kunden uneingeschränkt beliefern. Endlos sind die Brennholz-Ressourcen aber nicht.

