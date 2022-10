Kommentar zur Bachem-Expansion: Endstation Salina Raurica

Kommentar Bachem-Expansion: Endstation Salina Raurica Sowohl die Firma wie auch die Standortförderung Baselland strichen hervor, der Entscheid pro Fricktal komme der ganzen Region Nordwestschweiz zugute. Fürs Baselbiet und vor allem für Pratteln war der Entscheid gleichwohl ein Dämpfer. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 05.10.2022, 19.57 Uhr

Pratteln unterlag in der finalen Runde mit dem potenziellen Standort Salina Raurica. Kenneth Nars

Die Finger zeigten am Mittwoch sogleich auf die Standortförderung des Kantons Baselland: Wo blieb ihr Verhandlungsgeschick, fragten vereinzelte Stimmen nach dem Entscheid von Bachem, ins Fricktal und nicht nach Pratteln zu ziehen. Erstmals seit der zögerlich angelaufenen Wirtschaftsoffensive stand sie wieder im Fokus, die anfangs belächelte Standortförderung Baselland.

Die zwischenzeitliche Windstille spricht für die kantonalen Wirtschaftsförderer. Der Standort Baselland ist heute in einer ganz anderen Verfassung als vor acht Jahren. Das Uptown-Projekt in Arlesheim und die Bachgraben-Entwicklung in Allschwil haben die Kritiker verstummen lassen. Vergessen gemacht, dass Biogen sich vor sieben Jahren für Solothurn statt fürs Baselbiet entschied.

Dass Bachem sich nun im Aargau niederlässt, ist deshalb nicht als Niederlage, sondern bloss als Dämpfer zu werten. Der Standortwettbewerb ist am Ende eben doch wie ein Pokerspiel. Nach der Absage spielt die Baselbieter Standortförderung mit offenen Karten und zeigt auf, dass der Kanton alles getan hat, um Bachem nach Salina Raurica zu locken.

Ein Faktor stand nicht in seiner Macht: Der Souverän schuf mit dem Nein zur 14er-Tramverlängerung einen Bremsklotz. Wer nun aufschreit, wo die Arbeitsplätze blieben, und vor gut einem Jahr Nein stimmte, muss sich selbst an der Nase nehmen. Wer die grüne Wiese der Fabrikhalle vorzieht, darf jubeln. Vorübergehend.

